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Страдал ДЦП с рождения: врачи Центра Алмазова поставили на ноги мальчика из Алжира

В родной стране ребенку с ДЦП проводили консервативное лечение, но большого результата оно не давало. Только после операции в Петербурге у него появилась возможность научиться ходить на своих ногах.

25 мая 20232
Страдал ДЦП с рождения: врачи Центра Алмазова поставили на ноги мальчика из Алжира
Источник:
iStockphoto

Как рассказали в Центре Алмазова, родители мальчика узнали о хирургической помощи детям при ДЦП в Центре Алмазова и направили в Петербург запрос. Нейрохирурги оценили состояние юного пациента и его медицинские заключения, после чего пригласили на операцию. Оказалось, что у него такая форма болезни, при которой может помочь селективная дорсальная ризотомия — операция по устранению патологической рефлекторной связи, которая поддерживает постоянно повышенный мышечный тонус.

По словам врачей, ребенок поступил в Центр с выраженной спастикой в ногах, он с трудом передвигался по комнате с опорой.

Кирилл Сысоев
Нейрохирургия

Врач-нейрохирург НМИЦ им. Алмазова, кандидат медицинских наук

«У него как раз такая форма ДЦП, при которой показано выполнение этой операции. Когда интеллект сохранен, руки работают нормально, а страдают только ноги, — рассказал оперирующий нейрохирург отделения Кирилл Сысоев.

Перед операцией врачи предупредили родителей, что после хирургического лечения их ребенку потребуется специальная реабилитация и ортопедическая коррекция: из-за обездвиженности один из суставов почти заблокировался.

Страдал ДЦП с рождения: врачи Центра Алмазова поставили на ноги мальчика из Алжира
Источник:
almazovcentre.ru

Операцию петербургские врачи провели 12 мая, и, по их словам, все прошло успешно: спастика прошла. Суть вмешательства в том, что нейрохирург под нейрофизиологическим контролем пересек порции задних, чувствительных корешков, идущих к спинному мозгу от рецепторов в ногах. Это помогло устранить прохождение патологического импульса через спинной мозг и снизить тонус мышц.

Теперь мальчик из Алжира будет проходить реабилитацию и учиться ходить на своих ногах.

Автор текста:Анастасия Романова
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