Страдал ДЦП с рождения: врачи Центра Алмазова поставили на ноги мальчика из Алжира

Как рассказали в Центре Алмазова, родители мальчика узнали о хирургической помощи детям при ДЦП в Центре Алмазова и направили в Петербург запрос. Нейрохирурги оценили состояние юного пациента и его медицинские заключения, после чего пригласили на операцию. Оказалось, что у него такая форма болезни, при которой может помочь селективная дорсальная ризотомия — операция по устранению патологической рефлекторной связи, которая поддерживает постоянно повышенный мышечный тонус.