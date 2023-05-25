Страдал ДЦП с рождения: врачи Центра Алмазова поставили на ноги мальчика из Алжира

Как рассказали в Центре Алмазова, родители мальчика узнали о хирургической помощи детям при ДЦП в Центре Алмазова и направили в Петербург запрос. Нейрохирурги оценили состояние юного пациента и его медицинские заключения, после чего пригласили на операцию. Оказалось, что у него такая форма болезни, при которой может помочь селективная дорсальная ризотомия — операция по устранению патологической рефлекторной связи, которая поддерживает постоянно повышенный мышечный тонус.
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Врач-нейрохирург НМИЦ им. Алмазова, кандидат медицинских наук
«У него как раз такая форма ДЦП, при которой показано выполнение этой операции. Когда интеллект сохранен, руки работают нормально, а страдают только ноги, — рассказал оперирующий нейрохирург отделения Кирилл Сысоев.
Перед операцией врачи предупредили родителей, что после хирургического лечения их ребенку потребуется специальная реабилитация и ортопедическая коррекция: из-за обездвиженности один из суставов почти заблокировался.
Операцию петербургские врачи провели 12 мая, и, по их словам, все прошло успешно: спастика прошла. Суть вмешательства в том, что нейрохирург под нейрофизиологическим контролем пересек порции задних, чувствительных корешков, идущих к спинному мозгу от рецепторов в ногах. Это помогло устранить прохождение патологического импульса через спинной мозг и снизить тонус мышц.
Теперь мальчик из Алжира будет проходить реабилитацию и учиться ходить на своих ногах.