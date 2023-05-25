Им ни капли не жаль: ученые США и Канады развеяли популярный миф об изменщиках

На самом деле есть множество причин, по которым человек может изменять. По словам психолога Елены Кален, иногда с помощью интрижек на стороне люди пытаются поднять собственную самооценку . Еще одна распространенная проблема, которая нередко становится причиной измен — избегающий тип привязанности . А как отмечает психолог Анастасия Корнеева, иногда человек заводит любовника или любовницу из-за патологического страха , что изменят ему. Все дело в защитных механизмах нашей психики. Кстати, по этой же причине нередко изменщики очень сильно ревнуют своего партнера. А еще порой человек вообще не считает верность чем-то важным и значимым .