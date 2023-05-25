Им ни капли не жаль: ученые США и Канады развеяли популярный миф об изменщиках

Когда в кино или книгах показывают, как один человек изменяет другому, как правило, сюжет развивается по одинаковой схеме: вот он или она поддается влечению, вот тайное становится явным, а вот герой уже страдает от чувства вины и старается заслужить прощение. Вспомним легендарный советский фильм «Любовь и голуби».
Однако ученые выяснили: реальность куда более прозаична. Психологи США и Канады провели опрос и выяснили: чаще всего изменщики ни о чем не жалеют.
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Любопытно, что проблемы в самом браке упоминались реже всего. Получается, что люди, находившиеся, по их собственным словам, в счастливых отношениях с супругом, не считали зазорным завести любовника или любовницу. Поэтому винить себя в измене партнера чаще всего бессмысленно.
На самом деле есть множество причин, по которым человек может изменять. По словам психолога Елены Кален, иногда с помощью интрижек на стороне люди пытаются поднять собственную самооценку. Еще одна распространенная проблема, которая нередко становится причиной измен — избегающий тип привязанности. А как отмечает психолог Анастасия Корнеева, иногда человек заводит любовника или любовницу из-за патологического страха, что изменят ему. Все дело в защитных механизмах нашей психики. Кстати, по этой же причине нередко изменщики очень сильно ревнуют своего партнера. А еще порой человек вообще не считает верность чем-то важным и значимым.
А что делать, если вы сами, будучи в браке или в отношениях, почувствовали влечение к другому человеку? Об этом узнайте ЗДЕСЬ.