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Им ни капли не жаль: ученые США и Канады развеяли популярный миф об изменщиках

Если вы думали, что человек, изменивший своей второй половинке, обязательно будет в итоге терзаться муками совести, у нас для вас плохие новости.

25 мая 2023
доверие вернуть
Источник:
iStockphoto

Когда в кино или книгах показывают, как один человек изменяет другому, как правило, сюжет развивается по одинаковой схеме: вот он или она поддается влечению, вот тайное становится явным, а вот герой уже страдает от чувства вины и старается заслужить прощение. Вспомним легендарный советский фильм «Любовь и голуби».

Однако ученые выяснили: реальность куда более прозаична. Психологи США и Канады провели опрос и выяснили: чаще всего изменщики ни о чем не жалеют.

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В исследовании приняли участие 810 человек, использующих канадскую службу интернет-знакомств, которую как раз нередко используют для того, чтобы завести интрижку. Среди опрошенных 84% были мужчинами среднего возраста. До того как изменить, большинство респондентов говорили, что любят свою вторую половинку, но испытывают неудовлетворенность от сексуальной жизни, поэтому и ищут отношений на стороне. Среди других популярных причин участники опроса называли поиск сексуального разнообразия и стремление к независимости.

Любопытно, что проблемы в самом браке упоминались реже всего. Получается, что люди, находившиеся, по их собственным словам, в счастливых отношениях с супругом, не считали зазорным завести любовника или любовницу. Поэтому винить себя в измене партнера чаще всего бессмысленно.

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На самом деле есть множество причин, по которым человек может изменять. По словам психолога Елены Кален, иногда с помощью интрижек на стороне люди пытаются поднять собственную самооценку. Еще одна распространенная проблема, которая нередко становится причиной измен — избегающий тип привязанности. А как отмечает психолог Анастасия Корнеева, иногда человек заводит любовника или любовницу из-за патологического страха, что изменят ему. Все дело в защитных механизмах нашей психики. Кстати, по этой же причине нередко изменщики очень сильно ревнуют своего партнера. А еще порой человек вообще не считает верность чем-то важным и значимым.

А что делать, если вы сами, будучи в браке или в отношениях, почувствовали влечение к другому человеку? Об этом узнайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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