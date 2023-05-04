Россияне с 1 июля смогут обращаться к психологам в поликлиниках по полису ОМС бесплатно, сообщил глава Минздрава. Именно с этой даты вступает в силу
Он уточнил, что уже идет программа переподготовки врачей, участковых терапевтов, в том числе психотерапевтической помощи. Эти специалисты будут получать дополнительное образование.
«Доктор Питер» обсудил нововведение с профессором, клиническим психологом более чем с 25-летним опытом работы психотерапевтом.
Доктор психологических наук, профессор, клинический психолог, психотерапевт, семейный психолог, детский психолог (от 5 лет)
Разное отношение
«Гиппократ говорил так: „Тот, кто лечится бесплатно, никогда не будет ценить свое здоровье. А тот, кто лечит бесплатно, никогда не будет ценить результаты своего труда“, — считает клинический психолог, профессор, психотерапевт Александр Клочков. — То есть, когда пациент не платит за прием, он и к рекомендациям врача относится иначе — можно делать, а можно и не делать. А вот когда человек выложил значимую для себя сумму за визит к доктору, то по-другому будет относиться к назначениям, которые врач будет ему давать. Это касается как кардиологов, так и терапевтов и медицинских психологов».
Будут не помогать, а заполнять бумаги
Еще один важный момент, о котором упомянул эксперт, — время, которое будет уделено в поликлинике пациенту, который придет на прием к психологу по ОМС.
«Когда люди придут к медицинскому психологу в поликлинику, то есть вероятность, что две трети времени приема они будут ждать, пока врач заполнит бумаги, — из отведенных максимум 20-30 минут. За оставшееся время и поговорить будет некогда. Да и за полчаса приема у психолога никакие проблемы решить невозможно", — считает Александр Клочков.
Психолог отмечает, что пока механизм работы психологов по ОМС в поликлиниках не отработан.
«Базовое психологическое образование в России вообще не дает возможности прямой полноценной психологической помощи людям, — считает эксперт. — Тем более если говорить об участковых, переученных в психологов, которые появятся в поликлиниках маленьких городов и сел. Где они будут брать нужные методики для работы? Насколько эффективна будет такая работа?»
Психолог также обращает внимание, что особого ажиотажа в районных поликлиниках и длинных очередей на прием к психологу с 1 июля вряд ли можно ожидать, в том числе и потому, что в системе оказания медпомощи по ОМС есть свои нюансы и особенности.
«Как вы думаете, под запись в карточку человек многое сможет рассказать о своих душевных переживаниях - как ненавидит мужа и работу, обижен на ребенка? Я вот не думаю», — резюмирует Александр Клочков.
Другое мнение
Ранее кардиолог Анна Кореневич, работавшая в частной и государственной медицине, рассказала, почему лечение в платных клиниках считается более эффективным, чем в бюджетных.
По ее мнению, дело вовсе не во врачах, чаще — в самих пациентах. Кардиолог уверена, что важно также время, которое доктор может выделить на прием. В частной клинике — гораздо больше. Немаловажны доверие и уважение пациента к врачу: «Ведь верно, что никто не платит деньги, если не доверяет врачу и не уважает специалиста».
По словам кардиолога, зачастую лечение в государственной клинике и в частной абсолютно одинаковое. И это секрет, который скрывают врачи. Пациенты в частной клинике платят только за комфорт и за возможность получить больше внимания со стороны врача.