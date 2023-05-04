«Гиппократ говорил так: „Тот, кто лечится бесплатно, никогда не будет ценить свое здоровье. А тот, кто лечит бесплатно, никогда не будет ценить результаты своего труда“, — считает клинический психолог, профессор, психотерапевт Александр Клочков. — То есть, когда пациент не платит за прием, он и к рекомендациям врача относится иначе — можно делать, а можно и не делать. А вот когда человек выложил значимую для себя сумму за визит к доктору, то по-другому будет относиться к назначениям, которые врач будет ему давать. Это касается как кардиологов, так и терапевтов и медицинских психологов».