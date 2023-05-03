Сыворотка правды: задайте этот простой вопрос, чтобы узнать все о характере человека

Знакомиться с новыми людьми страшно и увлекательно одновременно. Особенно если вы в активном поиске своей второй половинки. Кто перед вами — добряк или тиран, завистливая истеричка или сущий ангел? Почти невозможно раскусить человека при первой встрече — конечно, если у вас нет дара видеть людей насквозь и с первого взгляда понимать, с кем вы имеете дело.