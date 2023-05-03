Сыворотка правды: задайте этот простой вопрос, чтобы узнать все о характере человека

Знакомиться с новыми людьми страшно и увлекательно одновременно. Особенно если вы в активном поиске своей второй половинки. Кто перед вами — добряк или тиран, завистливая истеричка или сущий ангел? Почти невозможно раскусить человека при первой встрече — конечно, если у вас нет дара видеть людей насквозь и с первого взгляда понимать, с кем вы имеете дело.
Ученые из Университета Небраски провели интересное исследование. Они задавали испытуемым один вопрос, ответ на который многое говорил о личности и характере человека, пишет
Всего один вопрос
Просто спросите человека, с которым вы пока еще плохо знакомы, — нового приятеля, коллегу, начальника, потенциального партнера, — что он думает о ком-то другом.
Согласно исследованию Университета Небраски, люди видят в других свои собственные черты. Так, человек эгоистичный обратит внимание на проявления эгоизма у другого, добрый и душевный заметит такие черты, как мягкость и дружелюбие.
Ученые отмечают, чем более позитивно оценивали других людей участники эксперимента, тем счастливее и эмоционально стабильнее были они сами. Те же, кто увлеченно и охотно перечислял негативные характеристики людей, о которых у них спросили мнение, сами были лишены положительных качеств характера.
Враждебно настроенный человек точно такими же увидит и других, нарцисс обратит внимание на высокомерие, тиран отметит агрессивность, даже если в себе подобное поведение они не замечают.
«Человек, мир которого окрашен в черные цвета, видит и других точно так же. Одна только эта тенденция указывает на большую вероятность депрессии или других психологических расстройств у человека», — добавляют эксперты.
Эти фразы — под запретом
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, какие 5 фраз в переписке используют только токсичные люди. Эти слова могут вызывать бессознательное раздражение у адресата. Поэтому такие формулировки не надо употреблять в сообщениях, которые вы отправляете коллегам, заказчикам или клиентам. Они имеют пассивно-агрессивный посыл.
Если вы хотите лучше узнать свой характер, пройдите несколько тестов от психологов — например, мгновенный «фруктовый» тест по картинке или тест, насколько низкая у вас самооценка или счастливы ли вы на самом деле.