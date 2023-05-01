Кузнецом становишься куя: психолог Хейс назвал 13 правил успешного человека

Успех — это не только про карьеру и деньги. Хотя чаще всего мы подразумеваем именно профессиональную состоятельность и финансовое положение, когда говорим об успешном человеке. Но бывает и успех в смысле получения удовольствия от жизни, успех в творчестве, личных отношениях и даже дружбе. У каждого свое представление о нем.
Психолог рассказал про 13 правил, которые помогут добиться любого успеха — того, к которому стремитесь именно вы.
Профессор психологии Университета Невады, автор 46 книг и почти 650 научных статей
«Ни одно из этих правил нельзя назвать абсолютным. Их вполне нормально нарушать, даже каждый день. Но если продолжать стараться жить по ним, все получается гораздо лучше, чем когда этого не делать», —
1. Думайте о процессе, а не только о результате
Успех — результат множества мелких шагов. Но если зацикливаться только на мечте, цели, то мы упускаем те процессы, которые к ним ведут. Мы становимся нетерпеливыми, беспокойными, рассеянными. Лучше же научиться получать удовольствие от самого процесса достижения цели, превратив его в своеобразную игру.
2. Лучше действие, чем бездействие
Единственный способ добиться успеха — это оторваться от дивана и начать делать хоть что-то. «Кузнецом становишься куя», отмечает психолог. Хотите быть знаменитым писателем, надо писать, успешным поваром — готовить, хорошим другом — помогать другим. Вроде простая вещь.
Но часто люди не предпринимают ничего в жизни, потому что боятся сделать ошибку. Но ошибка как раз в том, что человек ничего не делает. Лучше сделать и жалеть, чем сожалеть о несделанном.
3. Чаще говорите «да»
Этот феномен описан в биографической книге Дэнни Уоллеса, который провел шесть месяцев, отвечая людям только «да». Позже по ней был снят фильм с Джимом Керри. Его герой заключает соглашение, по которому всегда должен говорить «да» на любое предложение. Вся его жизнь после этого меняется.
«Да, это правда, надо чаще говорить «да», даже если вы не уверены в том, что это абсолютно верное решение. Всегда есть возможность отказаться, если что-то пойдет не так. Но во многих случаях стоит соглашаться, расширять свой «репертуар» и открывать для себя много разных впечатлений, — объясняет психолог Стивен С. Хейс.
4. Сотрудничайте и делитесь информацией
Люди — социальные животные. Мы лучше всего проявляем себя, когда сотрудничаем с другими для достижения общих целей.
Те, кто вас окружает, ценны: они научат новому, обогатят вашу жизнь неожиданным образом. Да и самим не стоит жадничать, делитесь тем, что можете предложить окружающим, советует эксперт.
5. Выполняйте свои обязательства
Это самое важное правило из всех. Будьте осторожны с тем, что обещаете другим, рекомендует психолог.
6. Берите ответственность за себя и свою жизнь
Когда что-то не получается, мы ищем причины вовне, перекладываем на других людей, находим оправдания. Такой подход не даст вам расти и совершенствоваться на неудачах. Смотреть надо внутрь себя — на свои действия.
«Даже если с нами обращаются несправедливо, лучше всего сосредоточиться на том, что вы сами можете сделать с этим», — объясняет Стивен С. Хейс.
7. Признайте свою силу и ведите себя соответственно
Нельсон Мандела сказал: «Наш глубочайший страх не в том, что мы будем слабы и беспомощны. Наш глубочайший страх в том, что мы будем сильны сверх меры».
Успешный человек признает свою силу и будет энергично и настойчиво добиваться ее проявления.
8. Признайте, что жизнь конечна, и ведите себя соответственно
«Мы не знаем, сколько будем жить, но знаем точно, что не вечно, — говорит психолог. — Независимо от того, сколько у вас времени, тратить его надо на то, что приносит пользу и радость именно вам. Предположим, вам остался год до смерти. Вы хотите потратить время на этот конкретный проект? Успешные люди стремятся сделать так, чтобы всегда быть в состоянии ответить «да» на этот вопрос.
9. Общайтесь с лучшими из лучших
Без диалога идей и видения того, что может быть возможным, успеха не достичь. Но вести этот диалог стоит с уже добившимися успеха людьми — спрашивать их совета, слушать мнение. Найдите людей, у которых есть чему поучиться.
10. Будьте честными с другими
Если вы нацелены только на результат, а не на процесс, можете свернуть на опасную дорогу — начать обманывать, подставлять, хитрить.
«Если вы вступите в сделку с совестью, чтобы добиться нужного результата, вы обнаружите, что все желаемое и достигаемое для вас вдруг станет гораздо менее ценным. Вместо того чтобы наслаждаться увлекательной дорогой к мечте, вы превратитесь в машину по производству средств для достижения цели», — предупреждает психолог.
11. Идите за мечтой
Будьте верны себе, следуя за своей целью, даже если вам придется ради нее рискнуть, чем-то пожертвовать и как-то пострадать. Создайте небольшую подстраховку, но не предавайте того, что кажется вам важным.
12. Говорите «нет»
Это очень непросто, но очень важно. Невозможно угождать всем, нельзя быть приятным для всех.
«По мере того как вы продвигаетесь к своей цели, надо будет учиться не отвлекаться на неважное и несущественное. Придется сохранять баланс. Научитесь говорить „нет“. Установите приоритеты. Придерживайтесь их. И цените свое время», — рекомендует психолог.
13. Всегда отвечайте на письма и звонки и держите рабочий стол в порядке
«Вот это, пожалуй, то правило, которое соблюдать сложнее всего. Но стараться надо», — резюмирует Стивен С. Хейс.