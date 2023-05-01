Кузнецом становишься куя: психолог Хейс назвал 13 правил успешного человека

«Мы не знаем, сколько будем жить, но знаем точно, что не вечно, — говорит психолог. — Независимо от того, сколько у вас времени, тратить его надо на то, что приносит пользу и радость именно вам. Предположим, вам остался год до смерти. Вы хотите потратить время на этот конкретный проект? Успешные люди стремятся сделать так, чтобы всегда быть в состоянии ответить «да» на этот вопрос.