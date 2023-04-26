Ученые из Англии выяснили, какие два человеческих жеста понимают кошки

Итак, девять кошек стали участниками эксперимента. Ученые поставили в комнате две миски, в каждой из которых было немного еды. Затем животному указывали прямо на миску рукой — мол, вон там что-то интересное, иди, посмотри. После кошкам тоже указывали на миску, но уже не так открыто: корпусом, телом человек подавал сигнал, что надо бы посмотреть в ту сторону.