Ученые из Англии выяснили, какие два человеческих жеста понимают кошки

Жест, когда мы прямой ладонью или указательным пальцем показываем на объект, можно назвать одним из самых распространенных. Этот сигнал может считать абсолютно любой человек, ведь он трактуется однозначно: то, про что ты говоришь/спрашиваешь находится вон там». Примечательно, что у маленьких детей понимание этого жеста формируется в довольно раннем возрасте, от 9 до 12 месяцев.
Что касается животных, то они тоже могут распознавать «указание». В первую очередь речь идет, конечно, о собаках. Стоит хозяину показать любимцу на поводок или мячик, как тот сразу смекнет, что сейчас с этим предметом надо как-то взаимодействовать. Догадаться до такого же могут козы, свиньи и лошади.
Ученые из Университета Англии Раскин (ARU) решили выяснить, могут ли понимать аналогичный жест кошки. По сравнению с собаками и лошадьми это довольно малоизученный и загадочный вид: кошки не так охотно взаимодействуют с человеком.
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Итак, девять кошек стали участниками эксперимента. Ученые поставили в комнате две миски, в каждой из которых было немного еды. Затем животному указывали прямо на миску рукой — мол, вон там что-то интересное, иди, посмотри. После кошкам тоже указывали на миску, но уже не так открыто: корпусом, телом человек подавал сигнал, что надо бы посмотреть в ту сторону.
Оказалось, что 75% кошек поняли эти два жеста и уверенно последовали к мискам. Ученые подразумевают, что такая коммуникация могла сложиться благодаря процессу эволюции и одомашниванию. Общение с людьми может помочь им раскрыть свои социально-когнитивные способности.
Как кошка может повлиять на человека
Сложно найти человека, который был бы полностью равнодушен к кошкам. Этот маленький хищник покоряет сердца за минуты: красивый, грациозный, ловкий и… смешной, если вспомнить тысячи роликов в Интернете.
Однако мурлыки — это еще и отличные терапевты. Когда человек заводит кошку, то меняются его привычки, характер и психическое состояние. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.