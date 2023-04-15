Долгожданная собака в доме — это всегда огромная радость и приятные хлопоты. Проходит совсем немного времени, и питомец становится вашим настоящим другом и полноценным членом семьи. А терять члена семьи всегда очень больно. Перед тем как выбрать породу, заводчик или кинолог предупреждает будущих хозяев: от размера собаки может сильно зависеть продолжительность ее жизни. Огромные доги, алабаи, овчарки живут в среднем по 8-10 лет, в то время как маленькие пинчеры, шпицы, карликовые пудели могут быть рядом со своим человеком на протяжении 15 лет.