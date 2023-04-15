Долгожданная собака в доме — это всегда огромная радость и приятные хлопоты. Проходит совсем немного времени, и питомец становится вашим настоящим другом и полноценным членом семьи. А терять члена семьи всегда очень больно. Перед тем как выбрать породу, заводчик или кинолог предупреждает будущих хозяев: от размера собаки может сильно зависеть продолжительность ее жизни. Огромные доги, алабаи, овчарки живут в среднем по 8-10 лет, в то время как маленькие пинчеры, шпицы, карликовые пудели могут быть рядом со своим человеком на протяжении 15 лет.
Ученые из Университета Аделаиды в Австралии решили выяснить, как размер собаки связан с ее долголетием. Для этого они
Ученые также пришли к выводу, что на развитие рака и других опасных патологий влияет непосредственно размер собаки: чем она крупнее, тем больше рисков. Если говорить об онкологии, то в процессе искусственного отбора защитные механизмы организма «не угнались» за его стремительным увеличением в размерах — не хватило защитных реакций. Это исследование лишь подтверждает уже существующую теорию старения, известную как теория одноразовой сомы.
Эта теория подразумевает, что если организм вкладывает значительную часть своих ресурсов в рост и размножение, то на долголетие и здоровье, в частности на защиту от рака, их уже не хватает. Среди животных это уже доказано на крысах: чем старше самка, тем меньше крысят она может родить, чаще болеет.
Большинство крупных собак было выведено не так давно — 200-300 лет назад. Ученые постоянно подвергали животных селекции, и если маленькие собачки смогли адаптироваться под все искусственные изменения, то большим справиться с этим было гораздо сложнее.
Но есть и хорошие новости: исследователи уверены, что это лишь вопрос времени. Нужно еще несколько десятков лет, тогда организм овчарок и алабаев станет сильнее, рак уже не сможет так быстро его погасить. Но за это животным придется заплатить, к примеру, более редкими течками и меньшим числом щенков в каждом выводке.
Кошки против собак
Почему некоторые люди мечтают только о собаке, а некоторые души не чают в кошках? Оказывается, все дело в характере и темпераменте. Собачники, например, более агрессивны, а кошатники — одиночки по жизни. Что еще можно узнать о тайных чертах характера владельца питомца? Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.