В эксперименте участвовали 30 собак: 18 сук и 12 кобелей. Также потребовалось два человека, не лишенных актерских навыков, и три прозрачных контейнера с едой. Один человек лихо снимал крышку с контейнера, где виднелась тарелка с кормом. Другой никак не мог это сделать, у него валилось все из рук — этому участнику отводилась роль недотепы.

Свои умения перед собаками люди демонстрировали дважды — с пустыми контейнерами и с контейнерами с едой. Потом оба человека одновременно пытались открыть третий контейнер, а собаки демонстрировали отношение к происходящему.