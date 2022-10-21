С женской логикой и женской интуицией связано так много шуток, а между тем они существуют и позволяют сердцем чувствовать неудачников и сторониться их. И неважно, женщина-человек это или собака женского пола. Это выяснили ученые Киотского университета. Во время исследования, в котором участвовали 30 собак, удалось установить, что суки ведут себя иначе, чем кобели, в плане распознавания человека и отношения к нему.
— Собаки обращают внимание на различные аспекты наших действий и выносят суждения, например, о социальных или эгоистичных поступках, — объяснил один из авторов исследования Хитоми Чиджива в научном журнале
В эксперименте участвовали 30 собак: 18 сук и 12 кобелей. Также потребовалось два человека, не лишенных актерских навыков, и три прозрачных контейнера с едой. Один человек лихо снимал крышку с контейнера, где виднелась тарелка с кормом. Другой никак не мог это сделать, у него валилось все из рук — этому участнику отводилась роль недотепы.
Свои умения перед собаками люди демонстрировали дважды — с пустыми контейнерами и с контейнерами с едой. Потом оба человека одновременно пытались открыть третий контейнер, а собаки демонстрировали отношение к происходящему.
— Когда контейнер был пуст, собаки не проявляли никаких предпочтений, а когда внутри была еда, суки внимательно следили за компетентным в открытии крышек человеком и даже подходили к нему поближе, а на недотепу не обращали внимания, буквально игнорировали его, — рассказали исследователи.
Получилось, что собаки женского пола лучше кобелей способны к социальной оценке. Если вы не ощущаете себя компетентным человеком, в вас есть черты недотепы, вы рискуете получить игнор от своей питомицы. В этом случае лучше заводить кобеля, он не так чувствителен к человеческим умениям.
Кстати, очень многое о нашем характере может рассказать не пол собаки, которую мы заводим, а ее порода. Например, джек-расселов выбирают надежные, доброжелательные люди, а шпицев — свободолюбивые личности. Полностью исследование 13 пород собак вы можете найти ЗДЕСЬ.