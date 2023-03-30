Зачем собака вылизывает хозяину лицо, выяснили ученые Бристольского университета

Казалось бы — ответ прост, вы же давно не виделись! Лижет лицо по той же причине, что и встает на задние лапки, вертится юлой и виляет хвостом. Разумеется, такое искреннее выражение радости не может не радовать. Хотя слюни на лице вдохновляют далеко не всех.

Однако ученые из Бристольского университета обнаружили неочевидную причину того, почему пес так и норовит облобызать ваш лоб и щеки. Об этом они рассказали Science Focus .

Вместо тысячи слов