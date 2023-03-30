Зачем собака вылизывает хозяину лицо, выяснили ученые Бристольского университета

Казалось бы — ответ прост, вы же давно не виделись! Лижет лицо по той же причине, что и встает на задние лапки, вертится юлой и виляет хвостом. Разумеется, такое искреннее выражение радости не может не радовать. Хотя слюни на лице вдохновляют далеко не всех.
Однако ученые из Бристольского университета обнаружили неочевидную причину того, почему пес так и норовит облобызать ваш лоб и щеки. Об этом они рассказали
Вместо тысячи слов
Доктор Эмили Блэквелл отмечает, что собаки вылизывают лицо, чтобы поздороваться с человеком и привлечь к себе внимание. Это нормальное для них социальное поведение, которое формировалось параллельно с другими эволюционными процессами. Так тысячи лет вели себя собаки, что жили бок о бок с людьми.
В то же время попытки «расцеловать» хозяина можно расценить как щенячьи привычки. Обычно щенки лижут свою мать для того, чтобы она их покормила.
«Предполагается, что после этого мать должна отрыгнуть материал, который щенок может съесть», — объясняет Блэквелл, добавляя, что в каждой собаке, сколько бы ей ни было лет, остается что-то щенячье.
Кроме того, у стайных псовых пород щенки часто лижут морды старших, которые вернулись с охоты. Так они просят их отрыгнуть мясо. Позже такой «реверанс» получил дополнительный социальный смысл: особи на нижних ступеньках иерархии так приветствуют доминирующих, выражая радость и готовность подчиняться.
Как отучить собаку вылизывать лицо
Даже если вам не нравится, что собака вылизывает вам лицо, наказывать ее за это не стоит. Почему вас это раздражает, она все равно не поймет. Однако вы всегда можете научить ее приветствовать вас иначе.
Например, можно попробовать закрыть лицо рукой — и тогда пес с радостью вылижет руку. Дайте ему что-нибудь вкусненькое, и постепенно он поймет, что вас больше устраивает вылизывание рук, чем лица.
Кстати говоря, кинологи сообщают еще об одной причине собачьих поцелуев — питомцы пытаются считать все запахи, которыми мы напитались за день, чтобы сделать выводы. Что вы там без них делали, что ели, с кем общались и кого гладили? Так что вполне возможно, что во время вылизывания собаки полностью сканируют ваш прошедший день.