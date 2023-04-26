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Быстрый тест по картинке: выбери животное и узнай о темных чертах своего характера

Мгновенный тест поможет узнать о себе что-то новое. Просто нажмите на картинку с одним из представленных животных, и психолог расскажет о темной стороне вашей личности.

26 апреля 20233
тест по картинке
Источник:
iStockphoto

К животным все относятся по-разному: один равнодушен, другой их боится, третий боготворит. Но глубинная реакция на то или иное животное может многое рассказать о личности человека, его сильных и слабых сторонах характера.

Психологи издания JagranJosh подготовили быстрый и простой тест. Посмотрите на восемь картинок с животными и выберите одну из них.

Имейте в виду, что речь не идет о том, чтобы постараться подобрать чем-то похожего на вас представителя животного мира. Просто расслабьтесь, доверьтесь интуиции и кликните на ту картинку, что буквально притягивает внимание.

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Выбери то животное на картинке, которое нравится больше других

  • Пантера

  • Стервятник

  • Медведь

  • Паук

  • Ворон

  • Волк

  • Летучая мышь

  • Черная кошка

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Автор текста:Анна Майская
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