Тест от нобелевского лауреата: сложите руки в замок и узнайте о чертах своей личности

За свои научные открытия в 1981 году Роджер Сперри получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Он выяснил, что познавательные способности правого и левого полушарий мозга различаются. Проще говоря, левое полушарие лучше справляется с логикой, аналитикой, математическими расчетами и речевыми функциями, а правое — со зрительными и звуковыми образами, пространственными взаимоотношениями.
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