Что о вас говорит то, как вы складываете руки на груди: объясняют психологи

Замечали ли вы, какую позу вы занимаете, когда общаетесь с людьми? А в какую встают люди, когда говорят с вами? Мы сами порой не замечаем, например, как интуитивно скрещиваем руки.
Считается, что такая поза говорит о желании защититься. А что на этот счет думают психологи, и стоит ли избавляться от привычки скрещивать руки — попытаемся разобраться.
Что означает, если руки скрещивает собеседник
Телесный психотерапевт, кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа
- Человек живет телом: именно с помощью поз и жестов мы выражаем себя.
Поэтому грамотное чтение тела дает психологу много важной информации о человеке: его состоянии сейчас, внутренних конфликтах, психологических травмах, характере. Трактование поз — это наука и искусство, комплексный и творческий процесс, ориентированный в то же время на конкретную теорию и методологию.
Обычно телесные психологи учатся этому не один год. Для анализа конкретных жестов выделяют следующие критерии:
смысл жеста;
общий контекст, в котором находится человек;
насколько данный жест соответствует выражению лица и сочетается с речью, есть ли она (с вербальными и невербальными посланиями) и насколько гармонично общее положения тела.
Это относится и к привычке держать руки скрещенными на груди.
В плане смысла этот жест имеет несколько значений: человек что-то закрывает, помогает себе сфокусироваться, поддерживает себя, отгораживается от чего-то.
Далее в зависимости от ситуации можно сделать предположение, что этот жест значит. Например:
Если мы видим, что человек находится в ситуации, где ему некомфортно, или присутствуют люди с большим количеством неприятных для него эмоций, то, скорее всего, этот жест означает потребность защитить переднюю поверхность тела, которая обычно ощущается нами как чувствительная, от негативных влияний.
Если в помещении холодно, этот жест может просто указывать на защиту от замерзания.
Если человек находится в ситуации, где ему надо принимать серьезное решение, находить выход из ситуации или совершать сложную интеллектуальную деятельность, то этот жест может означать, что тело, таким образом, помогает нам сконцентрироваться, сфокусироваться.
Очевидно, что во всех приведенных примерах есть нечто общее: потребность человека почувствовать больше опоры, поддержки и защиты в ситуации. С другой стороны, в какой именно опоре, защите или поддержке нуждается человек — внешней или внутренней, эмоциональной или интеллектуальной, связанной с психологическими или с физическими условиями — зависит уже от контекста ситуации.
Если разбирать ситуацию дальше, то важно обратить внимание на состояние человека, выражение лица. Оно может быть разным, например:
настороженное — брови сдвинуты, взгляд тревожный,
напряженное — челюсть зажата, глаза прищурены,
сконцентрированное эмоционально нейтральное — пристальный взгляд, в мышцах лица достаточно тонуса, но без перенапряжения,
потерянное — приоткрытый рот, растерянный, слегка расфокусированный взгляд.
Этот список можно продолжать, и он показывает, что интерпретировать жест в отрыве от выражения лица неверно. Впрочем, как и речи — здесь важны текст, интонация, тембр, громкость и другие невербальные характеристики.
Сложнее ответить на вопрос, насколько этот жест гармоничен относительно остального положения тела. Приведу простой пример, который показывает, насколько богатым и разнообразным может быть язык тела.
Один человек сидит, откинувшись на спинку стула, практически развалившись на нем и широко расставив ноги. Другой человек при этом скрещивает ноги и держит спину ровно.
Если каждый из них скрестит руки, то в первом случае тело человека выражает сразу две противоположные потребности — закрытый верх и перераскрытый низ. В этом есть несколько посылов: сексуальный вызов при закрытом сердце, желание принизить/победить партнера, контроль/защита «верхней», то есть осознаваемой, части себя, в то время как неосознаваемая «нижняя» часть остается поддающейся стороннему влиянию.
Во втором случае мы видим человека, у которого в данный момент нет внутреннего конфликта, но есть целеустремленность в решении конкретной задачи.
Поэтому, если перед вами человек, скрестивший руки на груди, не делайте сразу выводы о том, что он закрыт или ему неинтересно происходящее или ваше общество. Смотрите на ситуацию в комплексе.
Если вы любите скрещивать руки
В сети можно нередко встретить
Информация из подобных материалов больше напоминает прогнозы из развлекательных журналов, где нет научных обоснований. В ней каждый найдет что-то для себя, поскольку там представлены общие характеристики, но они ни о чем не говорят.
В психологии простые ответы бывают, но крайне редко, и делать выводы вне контекста бесполезно. Но такая информация хорошо «продается», поскольку доступна пониманию каждого.
Старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа
У каждого человека внутренние процессы находят отражение в телесном выражении. Наше состояние и тело взаимосвязаны: походка, осанка, движения рук, улыбка — все это будет меняться в зависимости от наших состояний.
В то же время для любого человека могут быть характерны определенные паттерны, повторяющиеся из раза в раз, — сидеть нога на ногу, теребить предметы или скрещивать руки. Говорить однозначно, что они что-то значат, невозможно. Наш язык тела намного богаче, чем прямые линейные связи.
Я за то, чтобы вместе исследовать, размышлять, что стоит за этими паттернами. Держать руки скрещенными — это желание сохранить себя в замкнутой системе, настроиться на внутренние процессы. Это не хорошо и не плохо.
У каждого из нас свои потребности, но, если мы хотим от чего-то избавиться, значит признаем это плохим. Телесные проявления нельзя признать плохими, это форма защиты человека, проявление индивидуальных особенностей.
Поведенческую модель сложно менять снаружи, ее нужно менять изнутри. Поэтому прежде чем избавиться от конкретных паттернов, нужно понять, почему они возникли, как отражают внутреннюю историю, потребности, черты.
Когда человек начинает меняться, допустим, у него уходят коммуникативные страхи, появляется потребность больше взаимодействовать с людьми, он становится более открытым. Это будет способствовать и внешним переменам — плечи станут более развернутыми, движения мягче.
С другой стороны, всем ли нужно от этой привычки избавляться? Мне как психотерапевту порой важно, чтобы у меня были закрытые руки, ноги. Когда я работаю, я таким образом концентрируюсь. Это не значит, что я отстранена, это помогает мне сохранить себя, свою энергию и не разрушиться от большого количества эмоций, которые люди приносят в кабинет.
Привычка скрещивать руки может быть важна и для эмоциональных людей, которые, как правило, активно жестикулируют. Таким образом, они стараются контролировать себя, что называется, «держать в руках».