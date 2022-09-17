Что о вас говорит то, как вы складываете руки на груди: объясняют психологи

В плане смысла этот жест имеет несколько значений: человек что-то закрывает, помогает себе сфокусироваться, поддерживает себя, отгораживается от чего-то.

Далее в зависимости от ситуации можно сделать предположение, что этот жест значит. Например:

Если мы видим, что человек находится в ситуации, где ему некомфортно, или присутствуют люди с большим количеством неприятных для него эмоций, то, скорее всего, этот жест означает потребность защитить переднюю поверхность тела, которая обычно ощущается нами как чувствительная, от негативных влияний.

Если в помещении холодно, этот жест может просто указывать на защиту от замерзания.

Если человек находится в ситуации, где ему надо принимать серьезное решение, находить выход из ситуации или совершать сложную интеллектуальную деятельность, то этот жест может означать, что тело, таким образом, помогает нам сконцентрироваться, сфокусироваться.

Очевидно, что во всех приведенных примерах есть нечто общее: потребность человека почувствовать больше опоры, поддержки и защиты в ситуации. С другой стороны, в какой именно опоре, защите или поддержке нуждается человек — внешней или внутренней, эмоциональной или интеллектуальной, связанной с психологическими или с физическими условиями — зависит уже от контекста ситуации.

Если разбирать ситуацию дальше, то важно обратить внимание на состояние человека, выражение лица. Оно может быть разным, например:

настороженное — брови сдвинуты, взгляд тревожный,

напряженное — челюсть зажата, глаза прищурены,

сконцентрированное эмоционально нейтральное — пристальный взгляд, в мышцах лица достаточно тонуса, но без перенапряжения,

потерянное — приоткрытый рот, растерянный, слегка расфокусированный взгляд.

Этот список можно продолжать, и он показывает, что интерпретировать жест в отрыве от выражения лица неверно. Впрочем, как и речи — здесь важны текст, интонация, тембр, громкость и другие невербальные характеристики.