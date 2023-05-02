Что делать, если у тебя нет друзей: объясняют психологи

Существует мнение, что во взрослом возрасте невозможно обрести друзей. Однако это всего лишь стереотип. Да, обрести друзей во взрослом возрасте несколько труднее, чем в детстве, но труднее — не значит невозможно. Другое дело, нужно ли вам это именно сейчас. Так, если вы не испытываете сожалений или грусти от того, что у вас нет друзей, то это не повод обзаводиться комплексом неполноценности. С вами все хорошо, просто потребность в дружбе вы реализовали для себя как-то иначе, например в отношениях со своими близкими . И точно так же нормально, если вы ощущаете потребность дружить с кем-то, даже если вам сейчас 30, 40, 50 или больше лет, ведь дружба — важная часть социальной жизни человека.