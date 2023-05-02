Что делать, если у тебя нет друзей: объясняют психологи

В детстве мы готовы дружить с любым, кого повстречали в песочнице у дома. Чем старше человек, тем труднее ему бывает завязать новые знакомства.
Зачем взрослому человеку вообще нужны друзья? Если их нет, значит ли это, что у вас проблемы? Как понять, что друзья рядом — никакие вовсе не друзья? И где можно найти товарищей и подруг? На эти вопросы отвечают психологи.
Психолог, бизнес-тренер, преподаватель практической психологии
Дружба по-взрослому
Дружба строится на нескольких факторах: взаимном интересе, общем деле, доверии и уважении. Дружба у взрослых людей — это в первую очередь ощущение, что у тебя есть «свой человек», и уверенность, что на «своего человека» ты на самом деле можешь положиться. Вы можете встречаться редко, но каждая ваша встреча приносит радость и вдохновение. Это и есть главный маркер наличия или отсутствия дружбы.
Существует мнение, что во взрослом возрасте невозможно обрести друзей. Однако это всего лишь стереотип. Да, обрести друзей во взрослом возрасте несколько труднее, чем в детстве, но труднее — не значит невозможно. Другое дело, нужно ли вам это именно сейчас. Так, если вы не испытываете сожалений или грусти от того, что у вас нет друзей, то это не повод обзаводиться комплексом неполноценности. С вами все хорошо, просто потребность в дружбе вы реализовали для себя как-то иначе, например в отношениях со своими близкими. И точно так же нормально, если вы ощущаете потребность дружить с кем-то, даже если вам сейчас 30, 40, 50 или больше лет, ведь дружба — важная часть социальной жизни человека.
Да, в детстве дружба рождается просто, буквально в любом месте, где дети проводят время. «Тебя как зовут?» — «Катя». — «А я — Коля. Давай играть вместе?» — «Давай». И этого более чем достаточно! Никаких страхов, недоверия, ревности, зависти и предубеждений, которыми мы изрядно обрастаем в течение жизни. Есть интерес, есть общее дело — вот и все, что нужно для начала хорошей дружбы.
Конечно, будучи взрослым человеком, вряд ли вы рискнете вот так подойти к незнакомцу с вопросом: «Тебя как зовут?» и предложением «Давай что-то делать вместе». Однако более развернутая схема того же принципа из детства прекрасно работает и во взрослом возрасте.
Вот эта «волшебная формула»:
место, где люди вместе проводят время;
прямой открытый взгляд;
улыбка;
приветствие;
представление себя;
легкий разговор, направленный на выяснение общих интересов с собеседником;
предложение встретиться снова, чтобы заняться тем, что интересно вам обоим.
Не так уж и сложно на самом деле. Главное — готовность к общению и улыбка. Открытая, искренняя улыбка действительно способна творить чудеса!
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
Если друзей нет…
Если у вас совсем нет друзей, это может быть следствием психологических проблем. Сама по себе дружба — показатель уровня личностного развития и умения строить отношения. В ней отражается то, что мы собой представляем в каждый момент времени. Потребность в человеке рождается с желанием найти для себя в другом человеке источник радости, отдавая что-то свое.
Если же есть внутренние сложности — страхи, отсутствие навыков общения, тогда в первую очередь стоит разбираться со своими переживаниями, установками мышления, менять привычки, учиться налаживать контакт с собой и другими.
Это не значит, что мы не можем получать удовольствие от одиночества. Все люди разные, и у каждого свои потребности в общении. Здоровая зрелая личность не разрушается от отсутствия других людей. Например, главный герой фильма «Форрест Гамп» часто бывает один, но совсем не чувствует себя несчастным. Несмотря на свои особенности, он умеет дружить по-настоящему и замечать окружающую его красоту.
При желании построить крепкие дружеские отношения может каждый, главное — понять, что этому мешает. Порой дело в объективных причинах, если мы, к примеру, переехали, поменяли место работы/учебы или кардинально изменили стиль жизни. И здесь помогут знакомства с новыми людьми, походы на интересные мероприятия, в незнакомые места.
Когнитивно-поведенческий психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
Когда друг оказался вдруг…
Бывает, что у человека вроде бы много друзей, но общение с ними не приносит удовлетворения. Если люди поддерживают отношения давно, совсем не значит, что они настоящие друзья. Дружба бывает и фальшивой, тогда она не будет давать ощущения поддержки и не улучшит психологическое состояние.
Три признака фальшивой дружбы
Ощущение односторонних отношений. Вы всегда готовы выслушать и поддержать друга в трудные времена, но, как только начинаете говорить о себе, друг меняет тему. А когда нужна помощь, он настолько занят, что и часа не может уделить вам. Друг присутствует в вашей жизни только тогда, когда у вас все хорошо.
Друг отмахивается от ваших чувств и не заинтересован в вас. Не помнит важные события в вашей жизни, позволяет себе обидные шутки и приколы, говорит двусмысленные комплименты, может критиковать или преуменьшать ваши достижения. Не извиняется, не признает и не исправляет свои ошибки.
У вас присутствует постоянное желание изменить себя. Как будто с таким человеком существует слишком много правил и невозможно чувствовать себя по-настоящему хорошо.
Несомненно, потребность в общении крайне важна, но имеет значение качество взаимоотношений. Ведь в долгосрочной перспективе «так себе друзья» — это все тот же круг проблем, с которыми вы сталкиваетесь сейчас, либо усугубление ситуации.
Подумайте, насколько важна для вас такая дружба? Какие страхи вами руководят и что останавливает, чтобы найти человека, который будет по-настоящему хорошим другом?
Хороший друг — это ваша поддержка. На настоящих друзей можно положиться, с ними вы чувствуете себя хорошо, они интересуются вашей жизнью, относятся к вам с уважением, принятием и намеренно не задевают ваши чувства.
Как искать настоящих друзей
Больше бывайте в тех местах, где можно переброситься несколькими словами с незнакомыми людьми и где не будет излишне шумно.
Если вам сложно заговорить, попробуйте улыбнуться и невербально выразить расположение к человеку. Проявите искренний интерес к нему. А вот концентрироваться на том, как «нелепо» вы выглядите и что делаете не так, не стоит, иначе путь к настоящей дружбе будет слишком долгим.
Попробуйте возобновить контакты с теми, кто в прошлом был к вам расположен. Можно написать им в соцсетях, кое-кто будет счастлив получить весточку от вас.
Ваши увлечения, хобби или новые интересы могут быть еще одной причиной сблизиться с другим человеком.
Находите точки соприкосновения с коллегами по работе. Возможно, коллега из соседнего отдела не такой уж молчаливый, как кажется.