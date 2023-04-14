Психолог Лабковский объяснил, как перестать срываться на домашних

Люди не железные. Каким бы осознанным и хорошим человеком вы ни были, всегда есть риск, что в пылу эмоций вы сорветесь на кого-то из близких. А что если вымещать весь негатив на домашних уже вошло в привычку? Психолог Михаил Лабковский в своем
Испытывать гнев — абсолютно нормально, это такая же эмоция, как радость или грусть. Однако проблема в том, что мы можем долгое время подавлять свой гнев. И потом рано или поздно человека прорывает, после чего он начинает вымещать все накопившееся на самых родных и близких людей.
Как сделать так, чтобы обходилось без подобных взрывов? Для этого психолог советует тщательно отслеживать моменты, когда вы злитесь, но еще не дошли до предела. У очень многих делать это не получается из-за особенностей воспитания: в детстве мы нередко слышим, что злиться плохо. Некоторые родители еще и пытаются рассказать ребенку, какую эмоцию он должен испытывать в связи с конкретной ситуацией: получил «пять» — радуйся, «два» — грусти. Однако ваши чувства могут не совпадать с такой «инструкцией».
Важно понять и принять: вне зависимости от наших пожеланий, гнев как эмоция — неотъемлемая часть жизни. Главное — уметь вовремя замечать это чувство и спрашивать себя: «Что я ощущаю прямо сейчас на самом деле?» Например, вам могут рассказать о повышении, и эта новость, казалось бы, радостная. Однако вполне возможно, что вы будете ощущать совсем другое, если работа вам не нравится и уделять ей еще больше времени вы не хотите. Вы можете пытаться убедить себя, что это удача, однако ваши чувства будут совсем другими. Психологи называют это состояние невозможности определить собственные эмоции «алекситимия».
При этом большинство людей, заметив у себя первые признаки гнева или раздражения, не пытаются понять причину этих эмоций и разобраться в себе. Им гораздо проще найти крайнего и сорваться на мужа, ребенка или опоздавшего на пять минут курьера.
Поэтому так важно научиться распознавать свои чувства. Если вы научитесь слушать себя, то и с окружающими ладить будет гораздо проще.