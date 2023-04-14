Психолог Лабковский объяснил, как перестать срываться на домашних

Важно понять и принять: вне зависимости от наших пожеланий, гнев как эмоция — неотъемлемая часть жизни. Главное — уметь вовремя замечать это чувство и спрашивать себя: «Что я ощущаю прямо сейчас на самом деле?» Например, вам могут рассказать о повышении, и эта новость, казалось бы, радостная. Однако вполне возможно, что вы будете ощущать совсем другое, если работа вам не нравится и уделять ей еще больше времени вы не хотите. Вы можете пытаться убедить себя, что это удача, однако ваши чувства будут совсем другими. Психологи называют это состояние невозможности определить собственные эмоции «алекситимия».