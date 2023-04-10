Психолог Дмитриева назвала 15 способов стать ближе со своим ребенком, если вы все время на работе

Как не потерять контакт с ребенком, если плотному общению с ним мешают работа, дела по дому и другие рутинные заботы. Психолог рассказывает о простых способах стать эмоционально ближе со своими детьми и сохранить с ними доверительные отношения.
10 апреля 2023
Многие мамы вынуждены выходить на работу, когда ребенок еще совсем маленький, и переживают, не потеряется ли контакт с малышом, эмоциональная близость и теплота в отношениях.
Мучит вопрос, как наладить отношения с ребенком, и родителей детей постарше. Нередко бывает так, что члены семьи с утра разъезжаются по школам-работам и встречаются чуть ли не раз в день — во время ужина, да и то каждый занят своим гаджетом.
Можно ли вернуть теплоту и близость в отношения с ребенком, как укрепить эмоциональную связь с ним? Рекомендации дает семейный психолог.
«Нужны минимум восемь 20-секундных объятий в день, — считает Виктория Дмитриева. — Вообще, ищите с ребенком как можно больше любого тактильного контакта: ворошите волосы, ходите за руку, приласкайте перед сном и т.д.».
Почаще смотрите в кругу семьи его младенческие фото и видео.
«Рассматривайте семейный фотоальбом и просите ребенка найти родителей на фотографиях, где много людей», — советует психолог.
Советуйтесь с ребенком перед принятием решений, учитывая, конечно, его возраст.
«Всегда спрашивайте, что нравится ребенку или, наоборот, бесит его — во всех сферах, от учебы до цвета туалетной бумаги», — говорит психолог.
Пишите ему смешные записочки (если ребенок умеет читать).
Купите себе и ребенку похожую одежду или аксессуары.
Наденьте одну и ту же вещь на двоих — например, завернитесь в один шарф, в одну кофту или плед.
Подготовьте сюрприз кому-то близкому вместе с ребенком или устройте праздник.
Играйте в гляделки или в игру «Зеркало», когда ребенок задает движения, а родители повторяют. Потом наоборот.
Составьте список любимых блюд ребенка и почаще готовьте их ему.
Придумайте общий секрет («Это только наш с тобой секрет, никому не расскажем»). Или условный знак — только для вас.
Возьмите ребенка с собой на работу.
Сходите вместе в бассейн, потанцуйте под музыку.
«Безусловно, обычные родители почти все эти способы применяют в жизни, — признает Виктория Дмитриева. — Но обычно — разрозненно, нерегулярно. А собрав способы в один осознанный список (можно его даже распечатать), каждый день вы будете выполнять хотя бы пару пунктов. Так маленькими шажками строятся большие крепкие отношения.