Психолог Дмитриева назвала 15 способов стать ближе со своим ребенком, если вы все время на работе

Многие мамы вынуждены выходить на работу, когда ребенок еще совсем маленький, и переживают, не потеряется ли контакт с малышом, эмоциональная близость и теплота в отношениях.

Мучит вопрос, как наладить отношения с ребенком, и родителей детей постарше. Нередко бывает так, что члены семьи с утра разъезжаются по школам-работам и встречаются чуть ли не раз в день — во время ужина, да и то каждый занят своим гаджетом.