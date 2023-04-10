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Психолог Дмитриева назвала 15 способов стать ближе со своим ребенком, если вы все время на работе

Как не потерять контакт с ребенком, если плотному общению с ним мешают работа, дела по дому и другие рутинные заботы. Психолог рассказывает о простых способах стать эмоционально ближе со своими детьми и сохранить с ними доверительные отношения.

10 апреля 2023
ближе с ребенком контакт
Источник:
iStockphoto

Многие мамы вынуждены выходить на работу, когда ребенок еще совсем маленький, и переживают, не потеряется ли контакт с малышом, эмоциональная близость и теплота в отношениях.

Мучит вопрос, как наладить отношения с ребенком, и родителей детей постарше. Нередко бывает так, что члены семьи с утра разъезжаются по школам-работам и встречаются чуть ли не раз в день — во время ужина, да и то каждый занят своим гаджетом.

Можно ли вернуть теплоту и близость в отношения с ребенком, как укрепить эмоциональную связь с ним? Рекомендации дает семейный психолог.

Психология

Социолог, семейный психолог

  • Выделяйте ребенку 30 минут индивидуального и качественного времени каждый день.

    «Речь про общение один на один с родителями без поучений, проверки уроков, обязательств, без дел и гаджетов, просто в кайф», - советует Виктория Дмитриева.

  • Рассказывайте ребенку истории про то, как вы были беременны им, про его малышовый период, вспоминайте забавные случаи, смешные фразы.

  • Доверяйте ребенку свои чувства (но не жалуйтесь на супруга или вредных родственников).

     «Говорите так: „Мне было грустно, потому что…“, „Я так радовалась, когда…“», — обращает внимание психолог.

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  • Обнимайте ребенка (если он не против).

    «Нужны минимум восемь 20-секундных объятий в день, — считает Виктория Дмитриева. — Вообще, ищите с ребенком как можно больше любого тактильного контакта: ворошите волосы, ходите за руку, приласкайте перед сном и т.д.».

  • Почаще смотрите в кругу семьи его младенческие фото и видео.

    «Рассматривайте семейный фотоальбом и просите ребенка найти родителей на фотографиях, где много людей», — советует психолог.

  • Советуйтесь с ребенком перед принятием решений, учитывая, конечно, его возраст.

    «Всегда спрашивайте, что нравится ребенку или, наоборот, бесит его — во всех сферах, от учебы до цвета туалетной бумаги», — говорит психолог.

  • Пишите ему смешные записочки (если ребенок умеет читать).

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  • Купите себе и ребенку похожую одежду или аксессуары.

  • Наденьте одну и ту же вещь на двоих — например, завернитесь в один шарф, в одну кофту или плед.

  • Подготовьте сюрприз кому-то близкому вместе с ребенком или устройте праздник.

  • Играйте в гляделки или в игру «Зеркало», когда ребенок задает движения, а родители повторяют. Потом наоборот.

  • Составьте список любимых блюд ребенка и почаще готовьте их ему.

  • Придумайте общий секрет («Это только наш с тобой секрет, никому не расскажем»). Или условный знак — только для вас.

  • Возьмите ребенка с собой на работу.

  • Сходите вместе в бассейн, потанцуйте под музыку.

«Безусловно, обычные родители почти все эти способы применяют в жизни, — признает Виктория Дмитриева. — Но обычно — разрозненно, нерегулярно. А собрав способы в один осознанный список (можно его даже распечатать), каждый день вы будете выполнять хотя бы пару пунктов. Так маленькими шажками строятся большие крепкие отношения.

Автор текста:Анна Майская
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