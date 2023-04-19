Психолог Гут назвал 3 привычки из детства, которые потом разрушают взрослую жизнь

Как рассказал психолог Валерий Гут, исследования показывают, что примерно 40 процентов действий, которые мы совершаем каждый день, построено на наших привычках. И большинство таких автоматических действий мы переносим из детства.
Психолог рассказал о трех детских привычках, которые в будущем могут сильно осложнять нам жизнь.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
1. Заедать тревогу и грусть
Некоторые вредные пищевые привычки своих детей, сами того не подозревая, закладывают взрослые: родители, бабушки, дедушки.
Чтобы успокоить или утешить маленького ребенка, они протягивают ему конфету. Во взрослом возрасте это может проявляться в заедании грусти, скуки или одиночества. В фильме «Дневник Бриджит Джонс» главная героиня заедала стресс и негативные эмоции целым ведерком мороженого. Такое пищевое поведение часто сказывается на фигуре, и люди испытывают чувство вины за съеденное, садятся на жесткие диеты и занимаются до изнеможения в спортзале.
А еще можно часто наблюдать картину, когда родители включают маленькому ребенку мультфильмы, чтобы быстрее и наверняка его накормить. Привычка есть перед экраном телевизора и компьютера тоже ведет к перееданию. Когда мы едим «на автомате», наш мозг не сосредоточен на вкусе приготовленных блюд, не контролирует объем съеденного, мы плохо пережевываем пищу.
2. Не хотеть большего и лучшего
В детстве также закладываются основы денежного мышления. Установки типа «Много хочешь — мало получишь», «Хочется — перехочется», «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», «Деньги в жизни не главное» отпечатываются в подсознании как нормы, и в будущем блокируют не только желание лучшей жизни, но и возможность на нее заработать.
Кен Хонда в книге «Счастливые деньги» говорит о «денежных ранах», нанесенных в детстве травматическими событиями. Они образуются, когда, например, пришлось распрощаться с танцами или футболом, потому что родители не смогли оплачивать занятия. Они просто не могли позволить себе такие траты, но запрет и через много лет отзывается болью. Или родители не могли покупать ребенку модные вещи, в которых щеголяли другие дети, и поэтому у него развился комплекс неполноценности. Возможно, мы слышали ссоры взрослых из-за денег и обвиняли в этом себя.
Постепенно запреты и ограничивающие установки сужают сознание: человек оказывается в «подвале дефицита». Вместо того чтобы добиваться целей, зарабатывать больше и повышать свой социальный статус, он себя оправдывает различными отговорками, запрещает себе хотеть большего, запирает себя в этом подвале.
3. Подавлять свои эмоции
Из детства идет и привычка выражать свои эмоции определенным образом, а часто и подавлять их. Это происходит незаметно.
Нам говорят, что нужно терпеть, когда берут кровь из пальца или мажут зеленкой разбитую коленку. Мальчиков высмеивают или уговаривают не плакать: «Мужчины не плачут». Запрещают или осуждают негативные эмоции в адрес взрослых, даже если они несправедливо с нами обошлись: «Взрослых нужно уважать», «Взрослые всегда правы».
В будущем эти установки перерастают в неумение выражать свои эмоции. Это может, например, мешать построению взаимоотношений, когда мы предпочитаем стерпеть обиду, а не обсудить с партнером свои чувства. Негативные переживания накапливаются и выливаются в скандалы, стресс и даже депрессию.
Что делать
Поскольку мы не осознаем многих привычек, мы продолжаем жить «на автомате». По словам психолога, если человек хочет изменить что-то в образе жизни, сначала важно понять первопричину — только тогда можно постепенно работать над трансформацией вредных привычек и ограничивающих установок.
«Для этого чаще всего достаточно изменить только часть шаблонного поведения. Изменить привычку легче, чем полностью от нее избавиться. Например, в привычке перекусывать — заменить вредные снеки на полезные», — добавил Валерий Гут.