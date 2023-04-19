Психолог Гут назвал 3 привычки из детства, которые потом разрушают взрослую жизнь

Кен Хонда в книге «Счастливые деньги» говорит о «денежных ранах», нанесенных в детстве травматическими событиями. Они образуются, когда, например, пришлось распрощаться с танцами или футболом, потому что родители не смогли оплачивать занятия. Они просто не могли позволить себе такие траты, но запрет и через много лет отзывается болью. Или родители не могли покупать ребенку модные вещи, в которых щеголяли другие дети, и поэтому у него развился комплекс неполноценности. Возможно, мы слышали ссоры взрослых из-за денег и обвиняли в этом себя.