Никогда не говорите эти 3 фразы: психолог Дмитриева рассказала, как нельзя хвалить ребенка

Современные родители очень часто боятся наделать ошибок в воспитании своих детей и стараются внимательно прислушиваться к тому, что советуют многочисленные опытные психологи.
На самом деле единственного «правильного» знания, как вырастить ребенка счастливым, самодостаточным, уверенным в себе и подготовить его к опасностям взрослой жизни, не существует.
Но есть подсказки-направления, которыми стоит воспользоваться, чтобы потом не жалеть о сделанных ошибках, которые порой очень дорого исправлять.
Психолог Виктория Дмитриева рассказала, как не стоит хвалить ребенка и почему. Вот три стоп-фразы.
«Молодец!»
«Это пустое слово вечно занятых или равнодушных родителей, которым совершенно не важны достижения их ребенка, —
К тому же слово «молодец» обесценивается у ребенка уже в раннем возрасте, он слишком часто слышит его по делу и без: когда все съел на тарелке, сходил в горшок не мимо, вовремя уснул… По сути, эта похвала воспринимается как белый шум.
«Ты у меня самая красивая!», «Наш мальчик самый умный!»
«Не хвалите ребенка в сравнительной степени! Это приучает его постоянно сравнивать себя с другими, — объясняет психолог. — Опасно это тем, что далеко не всегда сравнения будут в пользу ребенка. И раньше или позже в условном „конкурсе красоты и ума“ он может оказаться проигравшим».
Эксперт рекомендует в утвердительной форме говорить: «Ты у меня красавица», «Ты очень умный мальчик».
«Ты можешь лучше!»
Попробуйте применить подобную фразу к себе, советует психолог. Представьте, что такое скажут вам на работе, когда вы сдали очень сложный отчет, или когда муж попробует испеченный вами пирог. Вряд ли это укрепит вашу самооценку и добавит мотивации.
«Если такую фразу говорить ребенку, он почувствует, что недостаточно хорош, а его успехи ничего не значат, — говорит Виктория Дмитриева. — Со временем, когда он вырастет, этот голос взрослых из детства прочно поселится в его голове и будет шептать: „Ты можешь лучше!“, как бы сильно он ни старался».
Этот внутренний голос критика часто преследует тех взрослых, кто страдает от «синдрома самозванца» и низкой самооценки, отмечает психолог.
Ранее психотерапевт Верженская назвала две фразы мам, которые ломают жизнь дочкам. Их нельзя говорить ни в коем случае. Иначе из таких детей вырастут взрослые с проблемами в отношениях, головными болями и неврозами. По ее словам, «ничего страшного» и «потерпи» — это два самых ужасных послания, которые мы можем получать в детстве. Почему? Подробнее — в материале «Доктора Питера».