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Тест: ответьте на 10 вопросов и узнайте, есть ли у вас сексуальная совместимость с партнером

Психолог предлагает ответить на 10 вопросов о вашей сексуальной жизни и разобраться, все ли у вас в порядке с интимной сферой в отношениях.

14 апреля 2023
секс отношения любовь
Источник:
iStockphoto

Сексуальная совместимость важна для здоровых и счастливых отношений.

Психолог разработала тест, который поможет понять, какие аспекты вашей сексуальной жизни нуждаются в дополнительном внимании и обсуждении.

ТЕСТ
Тест на сексуальную совместимость: проверь себя и партнера
Тест: ответьте на 10 вопросов и узнайте, есть ли у вас сексуальная совместимость с партнером
Источник:
iStockphoto
Психология

Врач, психолог, сексолог, телесно-ориентированный терапевт, основатель МУИП

Возможные причины проблем

  • Отсутствие доверия между партнерами, неготовность к диалогу об интимной жизни.

  • Непроработанные обиды на партнера: вы теряете интерес, но не понимаете, с чем это связано. Причина может крыться в том, что ваше тело не хочет расслабляться рядом с этим человеком — чувствует опасность или раздражение, связанные с прошлыми обидами.

  • Общая нераскрепощенность: если вы или ваш партнер «живете головой», у вас нарушена связь тела и разума, тогда вполне закономерно секс может быть менее чувственным.

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Автор текста:Анна Майская
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