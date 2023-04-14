Тест: ответьте на 10 вопросов и узнайте, есть ли у вас сексуальная совместимость с партнером

Сексуальная совместимость важна для здоровых и счастливых отношений.
Психолог разработала тест, который поможет понять, какие аспекты вашей сексуальной жизни нуждаются в дополнительном внимании и обсуждении.
Врач, психолог, сексолог, телесно-ориентированный терапевт, основатель МУИПЛичный сайт
Возможные причины проблем
Отсутствие доверия между партнерами, неготовность к диалогу об интимной жизни.
Непроработанные обиды на партнера: вы теряете интерес, но не понимаете, с чем это связано. Причина может крыться в том, что ваше тело не хочет расслабляться рядом с этим человеком — чувствует опасность или раздражение, связанные с прошлыми обидами.
Общая нераскрепощенность: если вы или ваш партнер «живете головой», у вас нарушена связь тела и разума, тогда вполне закономерно секс может быть менее чувственным.