Эти 2 симптома болезни Паркинсона могут появиться за много лет до постановки диагноза

Болезнь Паркинсона в народе многие называют «дрожательным параличом». Это одно из самых распространенных заболеваний центральной нервной системы, от которого чаще всего страдают пожилые люди. Опасную патологию в большинстве случаев диагностируют у тех, кому уже исполнилось 60 лет. Лишь около десяти процентов тех, кому поставили диагноз, получили его в возрасте до 40 лет.
Самое главное — вовремя распознать болезнь. Чем раньше вы начнете лечение, тем выше вероятность, что врачам удастся облегчить симптомы и затормозить развитие заболевания. К сожалению, пока полностью излечить патологию невозможно.
Группа европейских исследователей озадачилась вопросом, можно ли диагностировать болезнь Паркинсона заранее. Не в тот момент, когда уже есть очевидные симптомы, а пока болезнь еще только зарождается. Для этого ученые
Оказалось, что если человек начал страдать от потери слуха или эпилепсии, то в будущем это может спровоцировать развитие болезни Паркинсона. Причем разбег большой: между первой и второй медицинской историей может пройти 10 лет. Скажем, ваш родственник потерял слух в 50 лет (по разным причинам). Риски, что в 60 лет у него диагностируют болезнь Паркинсона, уже сильно возрастают.
«Мы заметили, что людям именно с такими проблемами чаще всего ставили диагноз „болезнь Паркинсона“ через пять, семь, а то и десять лет. Мы думаем, что здесь точно есть взаимосвязь. И если мы ее четко выделим, то сможем поймать болезнь на ранних стадиях, а возможно, даже избавить от нее человека насовсем», — говорит доктор Аластер Нойс.
Он добавил, что коллеги из разных стран уже намекали на существующую взаимосвязь между эпилепсией, потерей слуха и болезнью Паркинсона. Однако такого масштабного исследования никто не проводил.
Как еще можно распознать болезнь Паркинсона
Чтобы вовремя заподозрить болезнь, врачи рекомендуют обратить внимание на походку человека. Если она определенным образом изменилась, это может говорить о начале развития патологии. Вам помогут следующие опознавательные знаки:
мелкие шаркающие шаги;
сутулость — ее называют «позой просителя»;
медлительность;
человек может жаловаться, что ему трудно поднимать ноги, как будто они прилипли к земле;
при ходьбе пациент с Паркинсоном не размахивает руками, как обычно, и зачастую нарушается равновесие.
Помимо этого, ученые уже давно выделили ранние симптомы болезни Паркинсона. К ним можно отнести:
тремор;
снижение обоняния;
проблемы со сном;
запоры;
головокружения;
проблемы с движениями.