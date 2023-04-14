Эти 2 симптома болезни Паркинсона могут появиться за много лет до постановки диагноза

«Мы заметили, что людям именно с такими проблемами чаще всего ставили диагноз „болезнь Паркинсона“ через пять, семь, а то и десять лет. Мы думаем, что здесь точно есть взаимосвязь. И если мы ее четко выделим, то сможем поймать болезнь на ранних стадиях, а возможно, даже избавить от нее человека насовсем», — говорит доктор Аластер Нойс.