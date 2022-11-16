Около миллиарда человек во всем мире рискуют заработать проблемы со слухом — именно столько по статистике людей слушают музыку и подкасты и смотрят фильмы на слишком большой громкости. Об этом говорится в исследовании американского Медицинского университета Южной Каролины, опубликованном в
Исследователи проанализировали научные статьи за последний, 21 год, в которых оценивался вред использования наушников, а также прослушивания громкой музыки на концертах, в барах и клубах.
— Слишком громкий звук может перегрузить сенсорные клетки и структуры уха. Если воздействие будет слишком долгим, то повреждения могут стать необратимыми — в итоге, может появиться шум в ушах, а слух заметно снизится, — сообщила ведущий автор исследования Лорен Диллард. — По нашим оценкам, небезопасные методы прослушивания практикуют от 0,67 до 1,35 миллиарда человек в мире в возрасте от 12 до 34 лет.
Безопасным уровнем шума считается 85 децибел, который воздействует на ухо в течение не более 40 часов в неделю. Исследователи же выяснили, что чаще всего люди в наушниках выбирают громкость до 105 децибел, а звук на концертах может достигать и 112 децибел.
Признак, что звук в наушниках слишком громкий
Лорен Диллард предупредила, что верным признаком того, что музыка или другой источник звука в ваших наушниках или на концерте слишком громкая и может навредить здоровью, — если вы слышите звон в ушах.
Для того, чтобы сохранить слух, стоит контролировать уровень звука на своих устройствах, советует эксперт. У некоторых смартфонов даже есть встроенные системы предупреждения, которые включаются, когда пользователь слишком долго слушает музыку на максимальной громкости. Игнорировать и отключать их не стоит. После предупреждения надо уменьшить звук и сократить время прослушивания — иначе вы рано или поздно можете попасть в «страну глухих».
По словам Диллард, эксперты не могут однозначно сказать, какие наушники можно считать самыми безопасными для прослушивания, но рекомендуется выбирать те, в функции которых есть способность уменьшать фоновый шум. Это поможет не прибавлять громкость, чтобы заглушить лишние звуки вокруг вас.
Также эксперт советует держаться подальше от динамиков на концертах и в клубах и по возможности выходить из зала, чтобы дать ушам отдохнуть. А еще можно использовать защиту для ушей — подойдут даже беруши.
Ранее лор-врач рассказала «Доктору Питеру», какую опасность для здоровья могут представлять самые обычные наушники. Так, самые простые «вкладыши», которые фиксируются в ушной раковине и наушники-затычки, вставляющиеся в ушной канал, способны спровоцировать развитие отомикоза — грибкового заболевания наружного и среднего уха, рассказала Татьяна Зозуля. Дело в том, что кожа в наружном слуховом проходе очень нежная и легко восприимчива к раздражителям.
Врач советует регулярно чистить наушники, даже если ими пользуетесь только вы, — на них остаются остатки ушной серы, в которой легко могут начать размножаться бактерии.