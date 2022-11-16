Около миллиарда человек во всем мире рискуют заработать проблемы со слухом — именно столько по статистике людей слушают музыку и подкасты и смотрят фильмы на слишком большой громкости. Об этом говорится в исследовании американского Медицинского университета Южной Каролины, опубликованном в журнале BMJ Global Health .

Исследователи проанализировали научные статьи за последний, 21 год, в которых оценивался вред использования наушников, а также прослушивания громкой музыки на концертах, в барах и клубах.

— Слишком громкий звук может перегрузить сенсорные клетки и структуры уха. Если воздействие будет слишком долгим, то повреждения могут стать необратимыми — в итоге, может появиться шум в ушах, а слух заметно снизится, — сообщила ведущий автор исследования Лорен Диллард. — По нашим оценкам, небезопасные методы прослушивания практикуют от 0,67 до 1,35 миллиарда человек в мире в возрасте от 12 до 34 лет.

Безопасным уровнем шума считается 85 децибел, который воздействует на ухо в течение не более 40 часов в неделю. Исследователи же выяснили, что чаще всего люди в наушниках выбирают громкость до 105 децибел, а звук на концертах может достигать и 112 децибел.