В современном мире практически каждый человек периодически пользуется наушниками. Многие и вовсе не представляют ни дня без прослушивания музыки, книги, подкаста или аудиопередачи, а для кого-то использование наушников просто необходимо в повседневной работе.

Но не все задумывается о том, что наушники могут представлять серьезную опасность для здоровья — особенно, если вы часто пользуетесь не накладными девайсами, а наушниками-вкладышами и внутриканальными устройствами — удобными и легкими.