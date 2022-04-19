В современном мире практически каждый человек периодически пользуется наушниками. Многие и вовсе не представляют ни дня без прослушивания музыки, книги, подкаста или аудиопередачи, а для кого-то использование наушников просто необходимо в повседневной работе.
Но не все задумывается о том, что наушники могут представлять серьезную опасность для здоровья — особенно, если вы часто пользуетесь не накладными девайсами, а наушниками-вкладышами и внутриканальными устройствами — удобными и легкими.
врач–оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России
- Наушники-вкладыши (которые фиксируются в ушной раковине) и вакуумные наушники-затычки (вставляющиеся как беруши прямо в ушной канал) — способны спровоцировать развитие отомикоза — грибкового заболевания наружного и среднего уха, — рассказала врач-отоларинголог Татьяна Зозуля. — Нормальная микрофлора уха состоит из множества микроорганизмов, в том числе грибков, которые при нормальных условиях не опасны для здоровья. Но при создании благоприятной флоры для размножения грибков в ухе может начаться процесс воспаления (отит).
Врач обращает внимание, что кожа в наружном слуховом проходе очень нежная и легко восприимчива к раздражителям.
- Из-за этого наушники довольно часто травмируют эту зону, провоцируя возникновение микротрещин, где начинают размножаться грибки, — поясняет эксперт. — Для того, чтобы снизить риск повреждения слухового прохода, необходимо правильно подбирать амбушюры (насадки) для наушников, которые будут подходить пользователю анатомически и плотно держаться в ухе. Также следует аккуратно, без резких движений извлекать наушники из уха, чтобы не допустить появления микротрещин.
Как проявляется отомикоз
Зуд внутри уха
Сначала он может быть периодический и не доставлять дискомфорта, но потом кожа зудит сильнее, и боль даже может быть нестерпимой.
Выделения из уха
Их цвет может быть от светло-желтого до коричнево-черного, консистенция — от жидкой или кашицеобразной до плотной. Возможно образование себорейных корочек.
Появление шумов в ухе, заложенность
Врачи предупреждают, при хроническом течении заболевания избавиться от грибка полностью сложно, поэтому случаются рецидивы.
Инфекции и пробки
- Наушники-вкладыши и внутриканальные наушники также могут стать переносчиками других инфекций, например, стафилококка или стрептококка, — предупреждает врач Татьяна Зозуля. — Именно поэтому не рекомендуется пользоваться наушниками других людей без предварительной антисептической обработки. Если у человека в ухе имеются патогенные бактерии, то возникает достаточно большой риск передачи возбудителей инфекции через трещинки в ухе или волосяной фолликул.
Персональные наушники, используемые только одним человеком, надо регулярно чистить — на амбушюрах остаются остатки ушной серы, в которой легко могут начать размножаться бактерии.
Другая опасность наушников-вкладышей — образование серных пробок, напоминает врач.
- Вакуумные наушники, проникая довольно глубоко в слуховой проход, спрессовывают ушную серу и сдвигают ее ближе к барабанной перепонке, из-за чего сера не успевает естественным путем самоудалиться из уха и скапливается в районе барабанной перепонки, формируя серную пробку, — объясняет отоларинголог. — Со временем размеры серной пробки увеличиваются, у человека снижается качество слуха и развивается средний отит.
Самые безопасные наушники
- Самый безопасный вид наушников — накладные в виде обруча, — говорит Татьяна Зозуля. — Они не вызывают повреждений слухового канала, при использовании таких наушников риск инфицирования болезнетворными бактериями минимален, они равномерно распределяют звуковую волну и не создают избыточного давления на барабанную перепонку.