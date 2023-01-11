Негативные ожидания

- Я 15 лет работала врачом в государственной больнице и, к сожалению, не видела особых улучшений у многих кардиологических пациентов, — рассказала врач Анна Кореневич. — Не очень хорошие результаты бесплатного лечения обусловлены тем, что пациенты слишком часто недовольны врачами, лечением, питанием и условиями в больнице. Среди людей также слишком часто встречаются негативные ожидания по отношению к бесплатному лечению.

Врач отмечает, что когда она пришла работать в частную клинику, у нее было стойкое убеждение, что клиенты платных больниц капризны и невоспитанны, но на самом деле все оказалось совсем не так.