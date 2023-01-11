В обществе есть стойкое убеждение, что государственная медицина — «истребительная» и в бюджетной поликлинике или больнице толком вылечиться невозможно, особенно если проблемы со здоровьем серьезные и требуют скрупулезного подхода.
Главные претензии — врачи не уделяют пациентам достаточного количества времени, относятся к ним равнодушно, неучастливы, не замотивированы на хороший результат лечения.
Врач-кардиолог, которая много лет работала в государственной и в частной медицине, уверена, что хоть в этих претензиях и есть доля правды, в немалой степени эффективность лечения снижается и из-за самих пациентов.
Негативные ожидания
- Я 15 лет работала врачом в государственной больнице и, к сожалению, не видела особых улучшений у многих кардиологических пациентов, — рассказала врач Анна Кореневич. — Не очень хорошие результаты бесплатного лечения обусловлены тем, что пациенты слишком часто недовольны врачами, лечением, питанием и условиями в больнице. Среди людей также слишком часто встречаются негативные ожидания по отношению к бесплатному лечению.
Врач отмечает, что когда она пришла работать в частную клинику, у нее было стойкое убеждение, что клиенты платных больниц капризны и невоспитанны, но на самом деле все оказалось совсем не так.
- Пациенты оказались исключительно культурными и воспитанными, а главное — такого уважения и внимания со стороны пациентов к моим рекомендациям и в помине не было в государственной бесплатной клинике. Но самое интересное, что у пациентов, которые платили деньги за лечение, были прекрасные результаты, — говорит врач-кардиолог.
Секрет, который скрывают врачи
Кардиолог признает, что в частной клинике пациентам на самом деле по умолчанию уделяют гораздо больше времени, чем в государственном учреждении здравоохранения. Кроме того, за деньги вы получаете больше комфорта, меньше очередей и проблем. Но в остальном — частная и государственная медицина совершенно одинаковы, считает доктор.
- Раскрою вам секрет, который скрывают врачи. Лечение в государственной клинике и в частной абсолютно одинаковое! — рассказывает Анна Кореневич. — Пациенты в частной клинике платят только за комфорт и за возможность получить больше внимания со стороны врача.
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— мнение кардиолога
Внимание со стороны врача
- Внимание — это прежде всего время, которое врач уделяет пациенту. В государственной клинике — это около 10 минут, а в частной клинике внимания к пациенту намного больше. Почувствуйте разницу, — признает врач-кардиолог.
Доверие и уважение пациента к врачу
- Ведь верно, что никто не платит деньги, если не доверяет врачу и не уважает специалиста, — говорит Анна Кореневич.
Выполнение рекомендаций врача
- По моему опыту, люди ответственно выполняют рекомендации, когда заплатили за это деньги. Когда рекомендации бесплатные, чаще всего их выполнение откладывают на потом или вовсе не выполняют, — обращает внимание доктор.
Другое мнение
Ранее семейный врач Борис Шеляпин рассказал «Доктору Питеру», что есть пациенты, которые не просто не хотят выполнять назначения, но и откровенно требуют у доктора лечить их так, как они сами считают нужным и правильным. Зачастую пациенты также перебарщивают в своих требованиях к врачам.
- Пациент часто рассуждает так — мне все должны! А может, это он должен? Следить за своим весом, контролировать сахар, бросить курить, бегать по утрам. Это его зона ответственности, — отмечает Борис Шеляпин.
Врач обращает внимание, что многие российские пациенты думают, что в России плохой уровень развития медицины. Но это заблуждение.
- Наша медицина и наши врачи намного лучше, чем в других странах. По отзывам пациентов — доступность медпомощи в первичном звене в Европе и США гораздо ниже, а эмпатичность врачей на несколько порядков хуже. Надо просто съездить пожить в другую страну, чтобы понять, что у нас чудо-медицина и чудо-врачи. Речь, конечно, про большие города.