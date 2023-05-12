Психолог Кумченко перечислил 9 признаков, что муж вас разлюбил

Человеческие отношения вещь очень сложная. Если вас стали одолевать сомнения, любит ли вас супруг, возможно, в отношениях действительно появились какие-то проблемы.
Как понять, что муж действительно разлюбил? И можно ли как-то вернуть его любовь? Объясняет психолог Сергей Кумченко.
Преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии Московского института психоанализа, клинический психолог
Опираясь на классические произведения психологов Ролло Мэя, Карла Роджерса, Эриха Фромма, Вирджинии Сатир, прежде всего следует договориться, что любовь реально существует и может быть измерена в виде глаголов. Любить — это добровольно создавать условия для роста любимого. Важное слово здесь — «добровольно».
Великий психоаналитик Карл Юнг сказал: «Где правит любовь, там нет желания властвовать, и где господство власти, там нет любви». В нашей культуре есть замечательная поговорка: «Насильно мил не будешь». Из вышесказанного следует неэффективность и даже вредность такого запроса: как вернуть любовь мужа? Никак.
Потому что чужое отношение к нам — вне нашей власти. Если мы забываем об этом очевидном факте и все равно хотим вернуть любовь мужа, значит, мы претендуем на власть над партнером. Мы хотим контролировать его отношение к нам, а это не работает в любви, если только мы не говорим о больных любовных отношениях. Такая претензия на власть над мужем — одна из причин, почему его любовь вообще могла уйти: а кому бы хотелось давления над собой?
Психологическая практика показывает, что клиентки действуют в такие моменты бессознательно — к сожалению, женщины искренне не ведают, в какие моменты общения с мужем неосознанно транслируют ему свое желание власти над ним. С другой стороны, есть примеры и вполне осознанных установок на власть над партнером, почти агрессивное завоевание общей территории. В конце концов муж дистанцируется, а желание власти остается. Так возникает запрос, как вернуть любовь мужа.
Для преобразования такой ситуации необходимо прежде всего переформулировать проблему. Известные психологические эксперименты 70-х годов школы New Look показали, что от формулировки задачи меняется восприятие ее условий. Необходим новый взгляд, и для этого предлагается сформулировать задачу так, чтобы изменения касались не другого человека, а только автора нового взгляда. Иначе говоря, предлагается перестать наседать на партнера и дать ему то, что он хочет: дистанции. Ведь вы любите его? Тогда отпустите. Или вы любите только свою цепкую хватку?
Муж не дает любви добровольно, значит, необходимо сделать шаг назад. Частая ошибка — сделать в таком случае шаг вперед, и вот вам уже не просто не дают любви, к вам возникает отвращение вперемешку с жалостью. Да, из этого можно соорудить иллюзию любовного общения, но это иллюзия. Любви так не прибавится. Однако главной мыслью этой статьи должна стать следующая: на самом деле хочется не любовь мужа возвратить, а хочется быть счастливым человеком. Можно так и сформулировать свой новый запрос и сказать вслух несколько раз: «Я хочу быть счастливой».
«Счастье — когда себя понимают, — говорит доктор психологических наук, профессор Алла Спиваковская. — А мы себя не понимаем, и нам лишь кажется, что для полного счастья нам необходима эксплуатация чужого к нам отношения. На самом деле начать становиться счастливым можно прямо сейчас. Нужно подумать: что я могу сделать прямо сейчас, не претендуя на власть над другими людьми, чтобы хотя бы немного почувствовать себя счастливым человеком? Чтобы вам захотелось побыть с самой собой вместе. Ведь если вам не хочется быть с самой собой, то почему должен захотеть быть с вами муж? Любить, становиться счастливым человеком, правильно формулировать запрос к своей жизни — это сложные задачи, и для их решения может потребоваться помощь специалиста.
Список некоторых симптомов, чтобы понять, что партнер к вам охладел.
Скован и зажат в теле в вашем обществе.
Торможение физиологических функций возле вас: он не ест, не пьет, не хочет секса и т.д.
Не шутит с вами, редко смеется возле вас (или это обидные шутки в вашу сторону).
Не встречается глазами и отводит взгляд.
Редко касается вашего тела.
Односложно стал отвечать на вопросы о своих переживаниях.
Не зовет проводить время вместе.
Чаще проводит время без вас, в том числе дома.
Если насчитывается пять пунктов и больше, скорее всего, партнер действительно чувствует желание дистанцироваться от вас, возле вас ему дискомфортно, и царит неловкая пауза в молчании, означающая необходимость поговорить о том, к чему оба не готовы.