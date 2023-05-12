Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Психолог Кумченко перечислил 9 признаков, что муж вас разлюбил

Есть ли способ вернуть любовь и стоит ли это делать? Эксперт «Доктора Питера» рассказал о том, каких последствий в этом случае точно не избежать.

12 мая 2023
Психолог Кумченко перечислил 9 признаков, что муж вас разлюбил
Источник:
IStockphoto

Человеческие отношения вещь очень сложная. Если вас стали одолевать сомнения, любит ли вас супруг, возможно, в отношениях действительно появились какие-то проблемы.

Как понять, что муж действительно разлюбил? И можно ли как-то вернуть его любовь? Объясняет психолог Сергей Кумченко.

Сергей Кумченко
Психология

Преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии Московского института психоанализа, клинический психолог

Опираясь на классические произведения психологов Ролло Мэя, Карла Роджерса, Эриха Фромма, Вирджинии Сатир, прежде всего следует договориться, что любовь реально существует и может быть измерена в виде глаголов. Любить — это добровольно создавать условия для роста любимого. Важное слово здесь — «добровольно».

Великий психоаналитик Карл Юнг сказал: «Где правит любовь, там нет желания властвовать, и где господство власти, там нет любви». В нашей культуре есть замечательная поговорка: «Насильно мил не будешь». Из вышесказанного следует неэффективность и даже вредность такого запроса: как вернуть любовь мужа? Никак.

Читайте также

Потому что чужое отношение к нам — вне нашей власти. Если мы забываем об этом очевидном факте и все равно хотим вернуть любовь мужа, значит, мы претендуем на власть над партнером. Мы хотим контролировать его отношение к нам, а это не работает в любви, если только мы не говорим о больных любовных отношениях. Такая претензия на власть над мужем — одна из причин, почему его любовь вообще могла уйти: а кому бы хотелось давления над собой?

Читайте также

Психологическая практика показывает, что клиентки действуют в такие моменты бессознательно — к сожалению, женщины искренне не ведают, в какие моменты общения с мужем неосознанно транслируют ему свое желание власти над ним. С другой стороны, есть примеры и вполне осознанных установок на власть над партнером, почти агрессивное завоевание общей территории. В конце концов муж дистанцируется, а желание власти остается. Так возникает запрос, как вернуть любовь мужа.

Для преобразования такой ситуации необходимо прежде всего переформулировать проблему. Известные психологические эксперименты 70-х годов школы New Look показали, что от формулировки задачи меняется восприятие ее условий. Необходим новый взгляд, и для этого предлагается сформулировать задачу так, чтобы изменения касались не другого человека, а только автора нового взгляда. Иначе говоря, предлагается перестать наседать на партнера и дать ему то, что он хочет: дистанции. Ведь вы любите его? Тогда отпустите. Или вы любите только свою цепкую хватку?

Читайте также

Муж не дает любви добровольно, значит, необходимо сделать шаг назад. Частая ошибка — сделать в таком случае шаг вперед, и вот вам уже не просто не дают любви, к вам возникает отвращение вперемешку с жалостью. Да, из этого можно соорудить иллюзию любовного общения, но это иллюзия. Любви так не прибавится. Однако главной мыслью этой статьи должна стать следующая: на самом деле хочется не любовь мужа возвратить, а хочется быть счастливым человеком. Можно так и сформулировать свой новый запрос и сказать вслух несколько раз: «Я хочу быть счастливой».

Читайте также

«Счастье — когда себя понимают, — говорит доктор психологических наук, профессор Алла Спиваковская. — А мы себя не понимаем, и нам лишь кажется, что для полного счастья нам необходима эксплуатация чужого к нам отношения. На самом деле начать становиться счастливым можно прямо сейчас. Нужно подумать: что я могу сделать прямо сейчас, не претендуя на власть над другими людьми, чтобы хотя бы немного почувствовать себя счастливым человеком? Чтобы вам захотелось побыть с самой собой вместе. Ведь если вам не хочется быть с самой собой, то почему должен захотеть быть с вами муж? Любить, становиться счастливым человеком, правильно формулировать запрос к своей жизни — это сложные задачи, и для их решения может потребоваться помощь специалиста.

Читайте также

Список некоторых симптомов, чтобы понять, что партнер к вам охладел.

  • Скован и зажат в теле в вашем обществе.

  • Торможение физиологических функций возле вас: он не ест, не пьет, не хочет секса и т.д.

  • Не шутит с вами, редко смеется возле вас (или это обидные шутки в вашу сторону).

  • Не встречается глазами и отводит взгляд.

  • Редко касается вашего тела.

  • Односложно стал отвечать на вопросы о своих переживаниях.

  • Не зовет проводить время вместе.

  • Чаще проводит время без вас, в том числе дома.

Если насчитывается пять пунктов и больше, скорее всего, партнер действительно чувствует желание дистанцироваться от вас, возле вас ему дискомфортно, и царит неловкая пауза в молчании, означающая необходимость поговорить о том, к чему оба не готовы.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Психология