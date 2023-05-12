Психолог Кумченко перечислил 9 признаков, что муж вас разлюбил

«Счастье — когда себя понимают, — говорит доктор психологических наук, профессор Алла Спиваковская. — А мы себя не понимаем, и нам лишь кажется, что для полного счастья нам необходима эксплуатация чужого к нам отношения. На самом деле начать становиться счастливым можно прямо сейчас. Нужно подумать: что я могу сделать прямо сейчас, не претендуя на власть над другими людьми, чтобы хотя бы немного почувствовать себя счастливым человеком? Чтобы вам захотелось побыть с самой собой вместе. Ведь если вам не хочется быть с самой собой, то почему должен захотеть быть с вами муж? Любить, становиться счастливым человеком, правильно формулировать запрос к своей жизни — это сложные задачи, и для их решения может потребоваться помощь специалиста.