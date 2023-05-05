5 фраз, которые мы считаем абьюзом или газлайтингом, но на самом деле это не так

Абьюз, газлайтинг, неглект, орбитинг, эйджизм — это новые психологические термины нашей современной этики. И теперь все, что неудобно, непонятно и обидно, люди склонны воспринимать как личную угрозу и результат манипуляции извне. Он высказался резко и грубо — абьюзер! Она не отпускает меня к друзьям — это психологическое насилие! Мы так увлеклись навешиванием ярлыков, что порой называем абьюзером того, кто просто не идеален в отношении к нам. Например, строгую начальницу.
Эта путаница и борьба с психологическим насилием, которое мы порой видим везде и всюду, могут только умножить количество наших проблем. Закрываясь от других людей под тяжестью жестких личных границ, люди нередко становятся одинокими.
Психологи объяснили «Доктору Питеру», как отличить абьюз от нормальных отношений и как не путаться в понятиях.
Практический психолог
Главный признак абьюза
«Вступая в отношения, практически все люди так или иначе нарушают границы друг друга. Так мы узнаем, на что способны сами и где граница между нами и другими людьми. Происходит это либо сознательно, либо неосознанно. Но нарушение границ при этом — это одна из особенностей абьюзивных отношений», - объясняет психолог Инна Коваленко.
«Красный флаг» абьюза — это цикличность, систематическое повторение одних и тех же травмирующих ситуаций. Это целенаправленный акт любого вида насилия (физического, психологического, экономического и сексуального), направленный на разрушение личности. Цель абьюза — удовлетворение потребностей за счет других.
Психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт
Как распознать, абьюз это или нет
«Если вы слышите в свой адрес угрозы, прямые оскорбления, обесценивание или ложь, необходимо принять незамедлительные меры по противодействию. Например, если партнер называет вас любым субъективно обидным словом и утверждает, что это просто шутка, никакой путаницы нет и не может быть. Это недопустимое поведение, — говорит психолог Анастасия Хантер. — Но чаще всего, однако, психологический абьюз проявляется в менее явных формах. Попытки противостояния превращаются в бесконечный цикл взаимных обвинений, и потенциальная жертва начинает задаваться вопросом: возможно, со мной и правда что-то не так?
Чтобы объективно ответить на этот вопрос, попробуйте найти доказательства за и против того, что человек систематически пытается вами манипулировать.
«Например, вы решили поехать в отпуск с друзьями, а ваша жена выступает категорически против, — приводит пример психолог. — Вы уже готовы обвинить жену в психологическом абьюзе — эгоцентризме, патологической ревности, желании вас контролировать и изолировать. Перед тем как это сделать, обязательно проанализируйте общую динамику отношений. Если ваша жена в целом уважает ваши личные границы, не пытается ограничивать ваше общение с друзьями на регулярной основе и проявляет активную бескорыстную заботу — возможно, стоит рассмотреть проблематичность конкретной ситуации с отпуском, а не психологический абьюз по отношению к вам в целом».
Не всякие отношения однозначно называются абьюзивными, как и в ситуацию абьюза может попасть совершенно любой человек.
Примеры неглекта
«Неглект — это пренебрежение, он выражается в неспособности уважать другого человека, в зависти, равнодушии, перекладывании ответственности, игнорировании желаний и потребностей человека, неумении сочувствовать и сопереживать, — рассказывает Инна Коваленко. — Вот примеры неглекта. Муж просит жену найти работу ближе к дому или даже уволиться для того, чтобы она больше времени уделяла семье. Или жена запрещает мужу посещать спортзал после работы либо иногда встречаться со своими друзьями. Или, когда ребенку постоянно делают замечания, что он не так одевается, не то говорит и не то чувствует: «Не выдумывай, что тебе жарко!»
Психолог приводит пример здоровых отношений, где каждый заботится друг о друге и демонстрирует взаимное уважение.
«Это не неглект, когда мама новорожденного просит мужа побольше заботиться о малыше, ведь ей нужно время от времени высыпаться и отдыхать, чтобы полноценно заботиться о ребенке», — говорит эксперт.
Газлайтинг — как отличить
«Газлайтинг — это комплекс тактик, направленных на то, чтобы заставить человека сомневаться в адекватном восприятии реальности и сделать его зависимым, — объясняет Инна Коваленко. — Например, муж приходит домой и радостно сообщает, что получил новую должность на работе. Его жена, обесценивая это событие, выражает свое недовольство: „Чему радоваться? Пять лет сидел на одной и той же должности, столько времени потратил“. Муж жалеет о том, что поделился своими чувствами и замыкается. Отношения пары ухудшаются».
Цель газлайтера — продемонстрировать свое превосходство и внушить собеседнику чувство неполноценности: «Я лучше знаю», «Вечно ты все делаешь через заднее место», «Ты в этом ничего не понимаешь».
«Но совершенно не газлайтинг, когда женщина, например, ссорится с подругой и во время ссоры повышает на нее голос. Подруга честно признается, что ей не нравится, когда на нее кричат. Тогда женщина спокойно извиняется и обещает больше так не делать, — объясняет психолог. — Здоровые отношения предполагают диалог, в процессе которого собеседники имеют возможность равноценно обменяться мнениями, быть выслушанными, договориться или иметь свою точку зрения без обесценивания мнения другого. Иногда человек пытается убедить другого в своей правоте только потому, что он действительно видит ситуацию с иного ракурса».
Реальный газлайтинг — это когда люди не могут вести конструктивный диалог и обсуждать спорные вопросы. В таком случае общение становится дискомфортным и напряженным.
Что можно ошибочно принять за абьюз
Когда человек совершил разовую ошибку (накричал, задал нетактичный вопрос, некрасиво поступил, неудачно пошутил).
Он просто не знает, как правильно себя вести, и поэтому проявляет сразу несколько абьюзивных признаков. Ему просто никто экологично не рассказал, как можно изменить свое поведение, чтобы улучшить отношения.
Человек не обладает навыками конструктивного диалога и не может заявить о том, что его не устраивает.
Не абьюз
Ссоры или конфликты без форм насилия.
Провокация или токсичность в паре, где оба на равных условиях.
Когда люди не сошлись характерами, ценностями и своими взглядами на жизнь.
Когда у вас разный образ жизни.
Если вы просто не нравитесь друг другу или разлюбили.
Поведение требовательного и сурового начальника.
«Не абьюзер — это тот человек, который способен выслушать претензию, осознать ошибку, извиниться и больше такого не повторять, — рассказывает психолог. — Если же человек не идет на открытый диалог и не учитывает ваши чувства и пожелания, то тогда можно смело говорить об абьюзе. Общение с таким человеком желательно свести к минимуму, либо отношения прекратить вообще».
Психолог-психотерапевт, коуч
Фразы, которые могут восприниматься как абьюз или газлайтинг, но на самом деле это не так
«Ты ошибаешься»
«Эта фраза может показаться критикой или подавлением мнения другого человека, но на самом деле она является лишь выражением отличной точки зрения», — поясняет психолог Юлия Ватутина.
«Я не согласен с тобой»
«Это также может показаться отрицанием мнения другого человека, но является лишь выражением своей точки зрения», — говорит эксперт.
«Давай поговорим об этом позже»
«Выглядит как отказ от обсуждения важной темы или уход от ответа, но на деле такая фраза может быть оправдана заботой о состоянии другого человека или необходимостью времени для обдумывания», — поясняет психолог.
«Я не могу сейчас помочь тебе»
«Это может показаться отказом в помощи или выражением безразличия, но чаще всего такой фразой человек лишь обозначает свои личные границы», — говорит Юлия Ватутина.
«Я не помню, что говорил об этом»
«Вновь выглядит как уход ответа, но такая фраза может быть лишь следствием различного восприятия одной и той же информации, — поясняет психолог. — В проблеме распознавания абьюза и газлайтинга важен баланс. Прекращать отношения с человеком из-за негативного поведения можно только после определения мотивов его действий и контекста, в котором были произнесены те или иные слова. А вообще, такой проблемы не возникнет, если человек хорошо изучил себя и свои личные границы, умеет выражать свои чувства и хорошо формулировать мысли».
Почему опасно везде видеть абьюз
«Если везде видеть психологическое насилие, вы перестанете доверять людям, начнете всех подозревать, видеть манипуляцию там, где ее нет. Это чревато конфликтами, — говорит Юлия Ватутина. — К тому же постоянный поиск абьюза может привести к тревожности, паранойе и депрессии».
Некоторые люди могут использовать тренд на поиск газлайтинга и абьюза для манипулирования другими людьми.
«Человек создает ложные обвинения, чтобы получить от этого какую-либо выгоду. Кстати, на практике это встречается довольно часто. Мысли, которые сопровождают человека в это время: „Чтобы не ударили тебя, нужно ударить первым“», — говорит психолог.
Эксперты отмечают: если вы подозреваете, что подвергаетесь психологическому насилию, пожалуйста, обратитесь за помощью и сообщите об этом как можно большему числу людей. Иногда даже самые простые слова поддержки помогают найти путь к решению самых сложных проблем.