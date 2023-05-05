5 фраз, которые мы считаем абьюзом или газлайтингом, но на самом деле это не так

«Ты ошибаешься» «Эта фраза может показаться критикой или подавлением мнения другого человека, но на самом деле она является лишь выражением отличной точки зрения», — поясняет психолог Юлия Ватутина.

«Я не согласен с тобой» «Это также может показаться отрицанием мнения другого человека, но является лишь выражением своей точки зрения», — говорит эксперт.

«Давай поговорим об этом позже» «Выглядит как отказ от обсуждения важной темы или уход от ответа, но на деле такая фраза может быть оправдана заботой о состоянии другого человека или необходимостью времени для обдумывания», — поясняет психолог.

«Я не могу сейчас помочь тебе» «Это может показаться отказом в помощи или выражением безразличия, но чаще всего такой фразой человек лишь обозначает свои личные границы», — говорит Юлия Ватутина.