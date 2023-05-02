Психотерапевт Ингам перечислил 11 признаков, что ваш супруг изменяет вам с коллегой

Ревность далеко не всегда бывает обоснованной. Иногда мы можем не доверять партнеру из-за собственных травм и комплексов.
Однако порой поведение человека становится действительно подозрительным, и это значит, что настало время для откровенного разговора. Ведь лучше быть одному, чем быть рядом с человеком, которому нельзя доверять.
Психотерапевт Тоби Ингам в беседе с изданием
Нередко люди, которые завели роман с коллегой, резко меняют свои обычные привычки. Тревожным звоночком может стать навязчивое желание вашего спутника жизни спрятать мобильный телефон и уединиться с ним.
Еще один повод насторожиться, если ваш возлюбленный прекратил звать вас на встречи с коллегами. Если раньше на корпоративы и неформальные встречи все приходили вместе со вторыми половинками и вдруг ситуация резко изменилась, то, возможно, вам нужно серьезно поговорить. Также стоит обратить внимание, если партнер стал предпочитать общение с сослуживцами, а не с вами. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы иногда отдохнуть раздельно и пообщаться с друзьями, но, если вы не можете вспомнить, когда в последний раз проводили время вместе, вполне возможно, что пора бить тревогу.
Еще один признак — если ваш возлюбленный стал регулярно задерживаться на работе, списывая все на гору дел, но ничего конкретно не поясняя. Внезапные и кардинальные изменения во внешности и стиле в одежде тоже могут указывать на измену, особенно если до этого человеку было все равно, что надеть на работу, а теперь своему туалету он уделяет пристальное внимание. Нет ничего плохого в желании выглядеть лучше или изменить свой имидж. Однако долгая подготовка к походу на работу может указывать, что ваш муж или ваша жена просто стараются изо всех сил произвести впечатление на коллегу.
У всех должно быть личное пространство, да и читать чужие переписки по меньшей мере невежливо, однако, если у человека появилось маниакальное желание ставить пароли на все гаджеты, есть повод для беспокойства. Тревожным признаком может быть привычка постоянно удалять историю на компьютере, особенно если раньше такой привычки не наблюдалось.
Еще один сигнал — если ваш партнер стал постоянно упоминать в разговоре без особых причин конкретного человека. Впрочем, обратная ситуация, когда человек, наоборот, избегает упоминания какого-то имени, также может быть тревожным звонком.
Кроме того, человек, которому есть что скрывать, может стать болезненно обидчивым и при любых вопросах впадать в панику.
Главное — помнить: если вы думаете, что вашему любимому человеку нравится коллега, не нужно шпионить за ним, лезть в телефон или пытаться отомстить. Попробуйте просто открыто и честно поговорить.