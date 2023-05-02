Психотерапевт Ингам перечислил 11 признаков, что ваш супруг изменяет вам с коллегой

Еще один признак — если ваш возлюбленный стал регулярно задерживаться на работе, списывая все на гору дел, но ничего конкретно не поясняя. Внезапные и кардинальные изменения во внешности и стиле в одежде тоже могут указывать на измену, особенно если до этого человеку было все равно, что надеть на работу, а теперь своему туалету он уделяет пристальное внимание. Нет ничего плохого в желании выглядеть лучше или изменить свой имидж. Однако долгая подготовка к походу на работу может указывать, что ваш муж или ваша жена просто стараются изо всех сил произвести впечатление на коллегу.