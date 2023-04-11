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Кто вы в пылу ссоры — черепаха или лиса? Психолог Джонсон назвал пять ярких психотипов

Психолог рассказал, как разные люди ведут себя во время конфликтных ситуаций. Есть пять психотипов: черепаха, акула, сова, плюшевый мишка и лиса. А вы кто?

11 апреля 2023
ссора правила развод
Источник:
iStockphoto

Жить без ссор и конфликтов получается далеко не у всех. Мнения у людей совпадают не всегда, и поводы для споров находятся — у одних чаще, у других реже. Самое главное — правильно разрешать конфликты и вести себя во время ссоры «экологично», не переходить на личности.

Как правило, люди в ссоре пытаются найти компромисс между своими собственными интересами и интересами и целями других. Социальный психолог Дэвид В. Джонсон рассказал, как разные люди ведут себя во время конфликтной ситуации, пишет издание CNN.

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  1. Черепаха

    Эти люди во время конфликта «уходят в себя». Они готовы отказаться от своих целей и принципов, отступить на удобные для оппонента позиции. В итоге у «черепах» часто споры остаются неразрешенными, а проблемы в отношениях не сдвигаются с мертвой точки.

  2. Акула

    Такой человек в споре крайне агрессивен, он как вратарь на воротах, который защищает их любой ценой, включая и силовые методы. «Акулы» атакуют, запугивают, подавляют и используют другие запрещенные приемчики.

  3. Плюшевый мишка

    Он стремится сохранить мир любой ценой — сглаживает ситуацию, смягчает свои требования, даже жертвует собой и своими целями ради отношений. Его задача — добиться того, чтобы вообще не было конфликтов.

    «Обычно в детстве чувства этих людей взрослые не особенно щадили, а возможно, и игнорировали, поэтому инстинктивно они минимизируют свои потребности», — говорит Дэвид Джонсон.

  4. Лиса
    Это мастер компромисса. Ее стиль — крутить хвостом. Но при этом «лисы» умудряются делать уступки, которые в итоге приводят к далеко не идеальным результатам для обеих сторон.

  5. Сова
    Придерживается стиля, в котором конфликт рассматривается как проблема, которую необходимо решить в обязательном порядке, даже если ситуация может сильно затянуться. «Совы» перебирают разные варианты разрешения конфликта, стремясь при этом достичь своих целей и не разрушить отношения. Это может потребовать значительного времени и усилий. Но «совы» готовы терпеть.

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Лучше сова, чем акула

«Если вы и ваш близкий человек ведут себя как „акулы“ во время конфликта, назвать такие отношения гармоничными будет очень сложно. Хотя они вполне могут быть долгосрочными, — обращает внимание психолог. — А вот две „совы“ будут жить душа в душу».

К слову, стиль поведения в конфликте у человека может меняться в зависимости от конкретных отношений, но «плюшевый мишка» вряд ли когда-нибудь превратится в «акулу», уточняет психолог.

Автор текста:Анна Майская
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