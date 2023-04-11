Эти люди во время конфликта «уходят в себя». Они готовы отказаться от своих целей и принципов, отступить на удобные для оппонента позиции. В итоге у «черепах» часто споры остаются неразрешенными, а проблемы в отношениях не сдвигаются с мертвой точки.

Такой человек в споре крайне агрессивен, он как вратарь на воротах, который защищает их любой ценой, включая и силовые методы. «Акулы» атакуют, запугивают, подавляют и используют другие запрещенные приемчики.

Плюшевый мишка

Он стремится сохранить мир любой ценой — сглаживает ситуацию, смягчает свои требования, даже жертвует собой и своими целями ради отношений. Его задача — добиться того, чтобы вообще не было конфликтов.

«Обычно в детстве чувства этих людей взрослые не особенно щадили, а возможно, и игнорировали, поэтому инстинктивно они минимизируют свои потребности», — говорит Дэвид Джонсон.