Какие домашние заботы делают нас счастливыми, хотя нам так и не кажется

Если вы ненавидите обязательную уборку по выходным, а бросить все или перестать ее делать нет никакой возможности, стоит изменить свое отношение к этим рутинным обязанностям.
«Доктор Питер» узнал у психологов, как можно полюбить домашние дела, какие из них способны сделать нас счастливее и почему.
Психолог
Как относиться проще к домашним обязанностям
Если вас пугает предстоящая в выходные уборка и вы думаете об этом с ужасом каждый день недели, отравляя себе жизнь, то есть способ облегчить свою участь: разбейте одну большую задачу на много мелких. А потом распланируйте последовательность их выполнения.
«Начать выполнять меньший объем работы будет гораздо легче, а ведь начало — это уже полдела, — говорит психолог. — И еще важно после выполнения каждой из частей обязательно поощрять себя, можно устроить перерыв или просто похвалить».
Возьмите за правило: не откладывать на потом то, что можно сделать меньше чем за две минуты. Помойте посуду сразу после еды, заправьте постель сразу после сна и т.п. Ведь в течение дня незаконченные дела накапливаются и все чаще напоминают о себе, создавая лишнюю напряженность.
Если работу по дому делать надо, но очень не хочется, привнесите в ее выполнение немного радости. Например, включайте любимую подборку музыки только тогда, когда моете посуду, и тогда со временем предстоящая работа будет ассоциироваться у вас с приятными ощущениями от прослушивания музыки.
Не забывайте, что прогресс не стоит на месте. Любите себя и по возможности не экономьте на технических средствах, которые могут упростить домашнюю работу. Купите наконец ту самую супершвабру, электроизмельчитель, робот-пылесос и т.п. Ведь освободившееся время вы сможете потратить на себя и уделить больше времени своим близким.
Практикующий психолог и арт-терапевт
Взгляните на уборку по-новому: 5 способов
Это экологичный способ проживать свои эмоции.
Вас разозлил муж, дети или начальник? Самый лучший способ прожить свою злость — это начать убираться. Когда мы таким образом сублимируем, и квартира становится чистой, и вы чувствуете себя намного лучше.
Уборка — создание комфорта и уюта.
Попробуйте перед тем, как приступить к уборке, сходить в магазин и купить что-нибудь в дом. Это может быть что угодно — например, вкусно пахнущая свечка. Важно, чтобы у вас покупка вызывала приятные чувства и создавала ощущение уюта и комфорта. Когда приносишь новую вещь в дом, уже хочется очистить пространство.
Домашние дела с намерением.
Известно, что для того, чтобы привлечь что-то новое в свою жизнь, важно избавиться от старого. Можно раз в неделю выкидывать какие-то ненужные вещи, при этом думая о том, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Здесь может быть все, что угодно: деньги, новая покупка и др.
Домашние дела как забота о себе.
Пространство, в котором вы находитесь, еда, которую вы едите, — все это может создавать ту заботу о себе, которая вам необходима. Согласитесь, что приятнее находиться в чистой квартире и есть красиво приготовленную еду? Таким образом ваша забота о себе приобретает новый смысл.
Домашние дела как объединение семьи.
Кто сказал, что вам нужно одной выполнять все обязанности по дому? Можно завести традицию генеральной уборки со всей семьей, когда каждый будет делать что-то свое. Создайте атмосферу непринужденности и веселья, отпустите контроль, пусть участвует даже самый маленький член семьи, даже если он будет больше мешать, чем помогать. Так домашние обязанности станут приятным семейным досугом.
Психолог, коуч ICF
Какие домашние дела могут сделать нас счастливее
Приготовление еды
Кулинария может оказать положительное влияние на наш уровень счастья. Готовя здоровую пищу и наслаждаясь ею, мы можем улучшить свое физическое здоровье и испытать чувство удовлетворения от своих кулинарных навыков. Кулинария также может быть формой творческого самовыражения, позволяя нам исследовать различные вкусы и кухни и выражать себя через нашу еду.
Мытье окон
Добавляет ясности ума, ведь мы отчетливо начинаем видеть все, что происходит.
Уход за животными и растениями
Дарит нам ощущение ответственности за кого-то, заботы, причастности к жизни живого существа. Да, даже уход за растениями может дарить большую радость от понимания, что благодаря именно такому уходу происходит рост растения на наших глазах. А наблюдение за чьим-то ростом всегда вдохновляет.