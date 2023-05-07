Какие домашние заботы делают нас счастливыми, хотя нам так и не кажется

Это экологичный способ проживать свои эмоции. Вас разозлил муж, дети или начальник? Самый лучший способ прожить свою злость — это начать убираться. Когда мы таким образом сублимируем, и квартира становится чистой, и вы чувствуете себя намного лучше.

Уборка — создание комфорта и уюта. Попробуйте перед тем, как приступить к уборке, сходить в магазин и купить что-нибудь в дом. Это может быть что угодно — например, вкусно пахнущая свечка. Важно, чтобы у вас покупка вызывала приятные чувства и создавала ощущение уюта и комфорта. Когда приносишь новую вещь в дом, уже хочется очистить пространство.

Домашние дела с намерением. Известно, что для того, чтобы привлечь что-то новое в свою жизнь, важно избавиться от старого. Можно раз в неделю выкидывать какие-то ненужные вещи, при этом думая о том, что вы хотите привлечь в свою жизнь. Здесь может быть все, что угодно: деньги, новая покупка и др.

Домашние дела как забота о себе. Пространство, в котором вы находитесь, еда, которую вы едите, — все это может создавать ту заботу о себе, которая вам необходима. Согласитесь, что приятнее находиться в чистой квартире и есть красиво приготовленную еду? Таким образом ваша забота о себе приобретает новый смысл.