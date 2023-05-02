И сыр, и творог: сколько в день нужно есть «молочки», чтобы быть здоровым

Как отмечает в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Альбина Комиссарова, молочные продукты не стоит считать обязательной частью любого рациона. Если вам они не нравятся, заставлять себя есть сыр и йогурт не нужно. Однако стоит помнить: «молочка» богата кальцием, который не только нужен для крепких костей, но и участвует в системе свертываемости крови, работе мышц, включая сердечную, а также в проведении нервного импульса.