И сыр, и творог: сколько в день нужно есть «молочки», чтобы быть здоровым

Молочные продукты в последнее время регулярно становятся темой ожесточенных споров. Кто-то говорит, что молоко и творог нужно есть обязательно, а кто-то считает, что взрослому человеку «молочка» только вредит.
Кто же прав? На самом деле не существует сугубо правильных или вредных продуктов. Все дело в дозировках и наличии противопоказаний.
Эндокринолог, диетолог
Как отмечает в своем
Рекомендуемая врачами норма потребления «молочки» в сутки — 1-2 порции. Одна порция — это:
30 граммов сыра;
1 столовая ложка сливочного сыра;
3 столовые ложки творога;
200 миллилитров молока;
3-4 столовые ложки йогурта.
Почему с молоком могут быть проблемы у взрослых
По каким причинам у некоторых взрослых людей молочная продукция вызывает проблемы с ЖКТ? Во всем виновата лактоза.
Это сложный углевод, который еще называют молочным сахаром. Он встречается лишь в молоке млекопитающих животных. Углевод тяжело всасывается в кишечник. С помощью специальных ферментов лактоза в нашем теле расщепляется на глюкозу и галактозу.
Когда мы маленькие, этих ферментов в нашем теле очень много. А вот после того, как заканчивается период грудного вскармливания, активность фермента постепенно снижается. Этот процесс продолжается вплоть до 18 лет. Поэтому у некоторых людей с годами развивается непереносимость лактозы. Проще говоря, после молока или йогурта у них появляются следующие симптомы:
диарея;
метеоризм;
боль в животе.
Хорошая новость в том, что негативные последствия на этом заканчиваются. Серьезных осложнений такая непереносимость не вызывает. Но, во-первых, мало кому нравятся расстройства ЖКТ. Во-вторых, в некоторых случаях имеет место вторичная лактазная недостаточность как симптом более серьезной болезни. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.