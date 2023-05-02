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И сыр, и творог: сколько в день нужно есть «молочки», чтобы быть здоровым

Не нужно заставлять себя есть молочные продукты, если они вам не нравятся. Но и отказываться от них нет оснований: такая еда — ценный источник кальция.

2 мая 2023
И сыр, и творог: сколько в день нужно есть «молочки», чтобы быть здоровым
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iStockphoto

Молочные продукты в последнее время регулярно становятся темой ожесточенных споров. Кто-то говорит, что молоко и творог нужно есть обязательно, а кто-то считает, что взрослому человеку «молочка» только вредит.

Кто же прав? На самом деле не существует сугубо правильных или вредных продуктов. Все дело в дозировках и наличии противопоказаний.

Альбина Комиссарова
Диетология, эндокринология

Эндокринолог, диетолог

Как отмечает в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Альбина Комиссарова, молочные продукты не стоит считать обязательной частью любого рациона. Если вам они не нравятся, заставлять себя есть сыр и йогурт не нужно. Однако стоит помнить: «молочка» богата кальцием, который не только нужен для крепких костей, но и участвует в системе свертываемости крови, работе мышц, включая сердечную, а также в проведении нервного импульса.

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Рекомендуемая врачами норма потребления «молочки» в сутки — 1-2 порции. Одна порция — это:

  • 30 граммов сыра;

  • 1 столовая ложка сливочного сыра;

  • 3 столовые ложки творога;

  • 200 миллилитров молока;

  • 3-4 столовые ложки йогурта. 

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Почему с молоком могут быть проблемы у взрослых

По каким причинам у некоторых взрослых людей молочная продукция вызывает проблемы с ЖКТ? Во всем виновата лактоза.

Это сложный углевод, который еще называют молочным сахаром. Он встречается лишь в молоке млекопитающих животных. Углевод тяжело всасывается в кишечник. С помощью специальных ферментов лактоза в нашем теле расщепляется на глюкозу и галактозу.

Когда мы маленькие, этих ферментов в нашем теле очень много. А вот после того, как заканчивается период грудного вскармливания, активность фермента постепенно снижается. Этот процесс продолжается вплоть до 18 лет. Поэтому у некоторых людей с годами развивается непереносимость лактозы. Проще говоря, после молока или йогурта у них появляются следующие симптомы:

  • диарея;

  • метеоризм;

  • боль в животе.

Хорошая новость в том, что негативные последствия на этом заканчиваются. Серьезных осложнений такая непереносимость не вызывает. Но, во-первых, мало кому нравятся расстройства ЖКТ. Во-вторых, в некоторых случаях имеет место вторичная лактазная недостаточность как симптом более серьезной болезни. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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