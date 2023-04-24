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Психолог Рыбкина объясняет, что случается с женщинами, которые живут в режиме многозадачности

Если вы гордитесь тем, что можете выполнять сразу несколько дел одновременно без потери качества, то вот вам факт: многозадачность при всей ее востребованности может разрушить психику и привести к очень печальным последствиям. Каким? Рассказывает психолог.

24 апреля 20234
многозадачность женщина
Источник:
iStockphoto

Многозадачность — невероятно полезный навык на сегодняшний день. Но гордиться им не стоит. Умение отвечать сразу за все — готовить, убирать, воспитывать ребенка, следить за здоровьем (своим, детей и мужа), работать, планировать каникулы и отпуск, обучаться новому (список может быть продолжен) — истощает ресурсы человека — как психологические, так и физические.

И это абсолютный миф, что в режиме многозадачности в силу своих особенностей могут существовать (и даже вполне себе комфортно) только женщины.

Анастасия Рыбкина
Психология

Психолог-консультант, карьерный консультант, культуролог, НЛП-практик

«Женщина такой же человек, как и мужчина»

«Ни один человек не может постоянно работать в многозадачности. Это невозможно и точно приводит к расфокусировке, усложнению концентрации внимания, снижению эффективности, физическому истощению и эмоциональному выгоранию, — объяснила „Доктору Питеру“ психолог Анастасия Рыбкина. — Научно доказано, что миф о женской многозадачности опасен и несет вред женскому организму. Женщина такой же человек, как и мужчина».

Но традиционно жизнь женщины перегружена различными обязанностями, признает психолог. Обычно женщина совмещает профессиональную деятельность с семейной жизнью. Большинство домашних дел лежит на ее плечах. Кроме того, все ожидают от нее успешной карьеры, совершенства во внешнем облике, в семейной жизни — быть идеальной женой, мамой, хозяйкой…

«Такая нагрузка на организм не проходит без последствий. Жизненные ресурсы женщины перегорают, как лампочка, в один момент или разряжаются, как батарея, постепенно, многое зависит от индивидуальных особенностей», — рассказывает эксперт.

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Последствия режима многозадачности

  • профессиональное выгорание; 

  • тревога; 

  • родительское выгорание; 

  • апатия; 

  • эмоциональное выгорание; 

  • сомнения в себе; 

  • прокрастинация и др.

Мозг не терпит перегрузок

«Наш мозг устроен так, что физически не может выполнять много задач одновременно, — рассказывает Анастасия Рыбкина. — Когда мы меняем фокус внимания, мозгу нужно выполнить ряд процессов: обозначить новое дело и переключить внимание на него; остановить концентрацию на предыдущей задаче; углубиться в новую задачу. На все эти действия требуются время и энергия. Именно поэтому, когда женщине приходится одновременно справляться с многими задачами, она чувствует себя истощенной, уставшей и подавленной.

Невозможно быть идеальной во всех сферах жизни. Важно научиться расхламлять свои жизненные сферы.

Как перезагрузиться: простая техника

Когда находитесь в процессе решения определенной задачи, скажите себе: «Стоп!» Останавливайтесь каждые 10-15 минут и делайте паузу на 1 минуту.

В это время восстановите дыхание, отдохните, почувствуйте свое тело.

Каждые 1,5–2 часа делайте паузу на 10–15 минут.

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  • Принять тот факт, что многозадачность приносит больше вреда, чем пользы.

  • Корректно распределить задачи на важные и менее важные и направлять свою энергию в приоритетные сферы жизни.

  • Не сравнивать себя с другими.

  • Делегировать часть ответственности в семейной жизни и в рабочей сфере. 

  • Исключить излишнюю суету и хаос. 

  • Давать себе отдохнуть и восстановиться. 

  • Включить в жизнь планирование.

  • Проводить выходные с пользой для здоровья, а не в «уборке и готовке».

«Постарайтесь в выходной не ставить для себя цели и задачи, оставайтесь в собственном жизненном ритме, почувствуйте свои потребности, желания, себя и свое тело. Проводите время в удовольствие, замечайте окружающую ваш жизнь и жизнь внутри себя», — рекомендует Анастасия Рыбкина.

Автор текста:Анна Майская
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