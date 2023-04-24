Психолог Рыбкина объясняет, что случается с женщинами, которые живут в режиме многозадачности

Многозадачность — невероятно полезный навык на сегодняшний день. Но гордиться им не стоит. Умение отвечать сразу за все — готовить, убирать, воспитывать ребенка, следить за здоровьем (своим, детей и мужа), работать, планировать каникулы и отпуск, обучаться новому (список может быть продолжен) — истощает ресурсы человека — как психологические, так и физические.
И это абсолютный миф, что в режиме многозадачности в силу своих особенностей могут существовать (и даже вполне себе комфортно) только женщины.
Психолог-консультант, карьерный консультант, культуролог, НЛП-практик
«Женщина такой же человек, как и мужчина»
«Ни один человек не может постоянно работать в многозадачности. Это невозможно и точно приводит к расфокусировке, усложнению концентрации внимания, снижению эффективности, физическому истощению и эмоциональному выгоранию, — объяснила „Доктору Питеру“ психолог Анастасия Рыбкина. — Научно доказано, что миф о женской многозадачности опасен и несет вред женскому организму. Женщина такой же человек, как и мужчина».
Но традиционно жизнь женщины перегружена различными обязанностями, признает психолог. Обычно женщина совмещает профессиональную деятельность с семейной жизнью. Большинство домашних дел лежит на ее плечах. Кроме того, все ожидают от нее успешной карьеры, совершенства во внешнем облике, в семейной жизни — быть идеальной женой, мамой, хозяйкой…
«Такая нагрузка на организм не проходит без последствий. Жизненные ресурсы женщины перегорают, как лампочка, в один момент или разряжаются, как батарея, постепенно, многое зависит от индивидуальных особенностей», — рассказывает эксперт.
Последствия режима многозадачности
профессиональное выгорание;
тревога;
родительское выгорание;
апатия;
эмоциональное выгорание;
сомнения в себе;
прокрастинация и др.
Мозг не терпит перегрузок
«Наш мозг устроен так, что физически не может выполнять много задач одновременно, — рассказывает Анастасия Рыбкина. — Когда мы меняем фокус внимания, мозгу нужно выполнить ряд процессов: обозначить новое дело и переключить внимание на него; остановить концентрацию на предыдущей задаче; углубиться в новую задачу. На все эти действия требуются время и энергия. Именно поэтому, когда женщине приходится одновременно справляться с многими задачами, она чувствует себя истощенной, уставшей и подавленной.
Невозможно быть идеальной во всех сферах жизни. Важно научиться расхламлять свои жизненные сферы.
Как перезагрузиться: простая техника
Когда находитесь в процессе решения определенной задачи, скажите себе: «Стоп!» Останавливайтесь каждые 10-15 минут и делайте паузу на 1 минуту.
В это время восстановите дыхание, отдохните, почувствуйте свое тело.
Каждые 1,5–2 часа делайте паузу на 10–15 минут.
Как перестать стараться делать сразу все и хорошо
Принять тот факт, что многозадачность приносит больше вреда, чем пользы.
Корректно распределить задачи на важные и менее важные и направлять свою энергию в приоритетные сферы жизни.
Не сравнивать себя с другими.
Делегировать часть ответственности в семейной жизни и в рабочей сфере.
Исключить излишнюю суету и хаос.
Давать себе отдохнуть и восстановиться.
Включить в жизнь планирование.
Проводить выходные с пользой для здоровья, а не в «уборке и готовке».
«Постарайтесь в выходной не ставить для себя цели и задачи, оставайтесь в собственном жизненном ритме, почувствуйте свои потребности, желания, себя и свое тело. Проводите время в удовольствие, замечайте окружающую ваш жизнь и жизнь внутри себя», — рекомендует Анастасия Рыбкина.