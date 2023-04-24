Психолог Рыбкина объясняет, что случается с женщинами, которые живут в режиме многозадачности

«Наш мозг устроен так, что физически не может выполнять много задач одновременно, — рассказывает Анастасия Рыбкина. — Когда мы меняем фокус внимания, мозгу нужно выполнить ряд процессов: обозначить новое дело и переключить внимание на него; остановить концентрацию на предыдущей задаче; углубиться в новую задачу. На все эти действия требуются время и энергия. Именно поэтому, когда женщине приходится одновременно справляться с многими задачами, она чувствует себя истощенной, уставшей и подавленной.