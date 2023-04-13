Психолог Лабковский объяснил, как работает человеческая интуиция

Говоря простыми словами, интуиция — это внутреннее чувство уверенности в чем-либо без очевидных причин. Интуиция есть у всех людей на Земле, а не только у женщин, как гласит известное выражение. Однако у кого-то она проявляется слабее, у кого-то — сильнее. Вы наверняка в своей жизни не раз сами сталкивались с проявлениями «шестого чувства» — например, вам ужасно не хотелось куда-то идти, но при этом рационально объяснить свое нежелание никак не получалось.