Психолог Лабковский объяснил, как работает человеческая интуиция

Есть люди, склонные к рациональному восприятию мира. Они всегда могут логически объяснить, почему решили поступить так или иначе, привести доводы в пользу своей стратегии. А есть те, чья жизнь подчиняется девизу «Я так чувствую».
Существует ли на самом деле «шестое чувство» — интуиция, которая подсказывает нам, что следует выбрать? Как она работает и стоит ли вообще прислушиваться к внутреннему голосу в трудных ситуациях? На эти вопросы в своем
По мнению психолога, не стоит считать интуицию чем-то эзотерическим и абстрактным. Американский психолог и психиатр Эрик Берн считал интуицию результатом получения данных через «чувственный контакт с объектом». При этом человек не может четко объяснить себе или окружающим, как именно он пришел к определенным идеям и выводам.
Говоря простыми словами, интуиция — это внутреннее чувство уверенности в чем-либо без очевидных причин. Интуиция есть у всех людей на Земле, а не только у женщин, как гласит известное выражение. Однако у кого-то она проявляется слабее, у кого-то — сильнее. Вы наверняка в своей жизни не раз сами сталкивались с проявлениями «шестого чувства» — например, вам ужасно не хотелось куда-то идти, но при этом рационально объяснить свое нежелание никак не получалось.
Или, например, бывает, что человек устраивается на хорошую вроде бы работу или подает документы в престижный вуз, но при этом ощущает: что-то идет не так. Порой «шестое чувство» буквально кричит о том, что вам не стоит близко общаться с тем или иным человеком.
Откуда берется этот внутренний голос? На самом деле наша интуиция — это результат работы бессознательных процессов. И тут два варианта: вашими решениями могут руководить страхи, комплексы и внутренние зажимы либо вы руководствуетесь грамотными выводами, появившимися на уровне подсознания.
Психологи советуют почаще прислушиваться к своему внутреннему голосу. А чтобы он давал правильные советы, нужно поработать над собой и четко понять, чего на самом деле хотите лично вы и что вам нравится.
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