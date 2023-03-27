Вопрос психологу: «Как рассказать детям о разводе и не травмировать их?»

Вопрос: «Хочу развестись с мужем, но тяну резину уже не первый месяц. Очень боюсь рассказывать обо всем детям, у нас сын-подросток и дочка скоро в школу пойдет. Жалко их ужасно, как вообще можно объявить о разводе и не ранить их чувства?»
Ирина, 37 лет.
Психолог, подростковый консультант, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
В жизни бывает по-разному. Создавая семью, мужчина и женщина никогда не думают о возможном расставании, разводе. В ситуации развода каждому члену семьи непросто. Взрослые страдают, потому что их надежды не оправдались. Дети — потому что растут в неполной семье.
От того, как происходит развод, напрямую зависит не только мировосприятие ребенка, но и формирование отношения к обоим родителям. Как бы эмоционально сложно ни было супругам, им необходимо договориться, обсудить, какая причина развода будет оглашена ребенку.
Детям младшего возраста очень важно:
проговорить, что развод происходит не из-за них; дети 3,5–6 лет склонны к эгоцентричности и все причины происходящего завязывают вокруг себя;
озвучить, что мама и папа по-прежнему ими остаются и любят его так же, как и раньше;
сказать, что очень жалко, что так получилось.
Ребенок в этот период особенно нуждается в стабильности. Эту стабильность можно обеспечить через планирование. Например, разделить дни недели между родителями. Папа встречает в понедельник, среду и пятницу, мама встречает во вторник, четверг и субботу.
Не должно быть кардинальных изменений: если один из родителей читал все время книжку на ночь — не прекращать это делать. Читать даже на расстоянии, например по телефону. Бывает такое, что ребенок, гостя то у одного, то у другого родителя, не может понять, по каким правилам жить: по маминым или по папиным.
Для решения этого вопроса ребенку предлагается техника «два замка». Где один замок — папин, и там его правила, второй замок — мамин, и там ее. Попросите ребенка представить и озвучить, что можно делать в первом и втором замке и что нельзя делать. Четкие правила дадут опору и стабильность.
Как бы больно и неприятно ни было родителям, информация об их взаимоотношениях не должна доноситься ребенку. Для ребенка папа и мама всегда самые лучшие, и он любит их такими, какие они есть. Перенося на него свои негативные эмоции, касающиеся партнера, мы лишаем его возможности просто любить маму и папу. Он начинает чувствовать себя виноватым: «Он обидел маму, или она обидела папу; я вроде как должен быть на стороне слабого и не продать обидчика». Это принесет утешение одному из родителей, но не ему самому. Такая стратегия выльется через поведение ребенка — могут появиться агрессия, непослушание, депрессия.
Каждый семейный случай индивидуален. Но все же дети должны находиться вне зоны разводных разбирательств.
Практикующий психолог, преподаватель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», стажер лаборатории научных основ консультирования и психотерапии «Психодемии»
В моей жизни был опыт развода — развода моих родителей. Тогда я была 16-летним подростком, а моя сестра только-только пошла в школу. С тех пор прошло уже 8 лет, но я все еще помню, какой сложный это был период для всех нас. И с другой стороны, теперь я знаю, как можно этот период было облегчить. Этим я и хочу поделиться, как ребенок, переживший развод, и как взрослый практикующий психолог.
Как правильно объявить о разводе ребенку
Честно объявите новость о расставании
Развод не должен быть тайной для ребенка. Однако информация о расставании должна быть сформулирована бережно и без обмана, вне зависимости от возраста ребенка. Сообщать о разводе стоит прямо, объясняя в общих чертах причины, но обходя возможные травмирующие моменты.
Хороший пример: «Мы решили развестись, так как наши чувства прошли. Но мы остаемся твоими родителями, и ты важен (важна) для нас. Мы готовы к твоей реакции и готовы говорить об этом».
Плохой пример: «Наш папа мне изменял, поэтому жить я с ним больше не собираюсь [и далее оскорбления в адрес отца]».
Не вымещайте свои эмоции к партнеру или партнерше на ребенке.
Системная семейная терапия говорит нам: в семье партнеры выполняют 2 роли: родителей и супругов. Ваши отношения — это ваши отношения супругов. Для ребенка вы остаетесь родителями, и эту роль важно сохранять. Если вы чувствуете обиду, злость, ненависть, нужно говорить о ней с партнером, но не с ребенком.
Говорите с ребенком о его чувствах.
Будьте готовы к негативной реакции ребенка: вы можете столкнуться с обидой, бунтом, несогласием. Обращайте внимание на эти чувства, говорите с ребенком, объясняйте, почему расставание с вашим мужем или женой не значит, что вы перестаете быть его родителями. Нормализуйте переживания ребенка, поддерживайте его — для него это сложный период.
Информируйте о том, как вы будете жить дальше.
Обязательно обсудите с партнером или партнершей то, как будет устроено ваше взаимодействие с ребенком. Определите границы, правила.
Пример: «Мы с мамой договорились, что ты можешь жить 1 неделю у нее, другую неделю со мной. Если будешь уставать у нее или у меня, можешь возвращаться». Или: «Мы с мамой договорились, что ты можешь жить со мной на выходных. Но нам важно, чтобы тебе было комфортно, и ты можешь ходить в гости когда угодно».
Говорите, что вы любите и цените ребенка, что бы ни происходило.
Напоминайте об этом регулярно. Также помните, что ребенок может по-разному реагировать на развод. Поэтому будьте внимательны и показывайте, что вы его любите. Не игнорируйте тревожные звоночки с его стороны: снижение успеваемости, нарушения сна, постоянное ношение только закрытой одежды, даже, например, в жаркое время, — это может быть признаками селфхарма и депрессии. При наличии таких симптомов и невозможности их решить с вашей помощью в первую очередь не вините себя. Обратитесь к семейному психологу и по необходимости к психиатру.
И главное — берегите себя. Не только ребенок переживает сложный период, но и вы переживаете расставание. Поэтому обращайтесь за помощью: как физической, так и психологической. Давайте себе волю злиться и грустить, жаловаться друзьям. Ваше переживание не навсегда.
Что делать, если второй партнер не выражает желание проводить с ребенком время
Вне сомнения, разводы бывают разные. Рекомендации выше срабатывают тогда, когда и вы, и ваш партнер или партнерша готовы к совместному решению проблем. Однако бывают и другие ситуации. Например, общение с родителем может быть опасным для ребенка, или же родитель не хочет общаться с ребенком. Давайте подумаем, что можно делать в таких ситуациях.
Ситуация 1: общение с родителем потенциально опасно.
Если это ваш случай, в первую очередь ответьте на вопрос: какой природы эта угроза? В ситуации потенциального или уже наблюдаемого нанесения вреда вы можете обратиться в ответственные инстанции и на судебном уровне ограничить возможность общения с родителем.
Ситуация 2: родитель не хочет общаться с ребенком.
Во-первых, вы не можете изменить бывшего партнера и партнершу. С другой стороны, вам важно оказать ту информационную и психологическую поддержку ребенку, какую возможно, и показывать безусловную ценность ребенка ему самому.
В обоих случаях важно:
Показывать ребенку вашу любовь и его ценность для вас. Проводите с ним время, разговаривайте с ним.
Не давайте ложную информацию, но и не вымещайте эмоции на ребенке.
Сохраняйте последовательность — если супруг или супруга не имеют возможности общаться или не хотят, предупредите их о том, что их поведение должно быть последовательно. Не нужно давать ложных обещаний ребенку.