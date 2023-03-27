Вопрос психологу: «Как рассказать детям о разводе и не травмировать их?»

Как правильно объявить о разводе ребенку

Честно объявите новость о расставании

Развод не должен быть тайной для ребенка. Однако информация о расставании должна быть сформулирована бережно и без обмана, вне зависимости от возраста ребенка. Сообщать о разводе стоит прямо, объясняя в общих чертах причины, но обходя возможные травмирующие моменты.

Хороший пример: «Мы решили развестись, так как наши чувства прошли. Но мы остаемся твоими родителями, и ты важен (важна) для нас. Мы готовы к твоей реакции и готовы говорить об этом».

Плохой пример: «Наш папа мне изменял, поэтому жить я с ним больше не собираюсь [и далее оскорбления в адрес отца]».

Не вымещайте свои эмоции к партнеру или партнерше на ребенке.

Системная семейная терапия говорит нам: в семье партнеры выполняют 2 роли: родителей и супругов. Ваши отношения — это ваши отношения супругов. Для ребенка вы остаетесь родителями, и эту роль важно сохранять. Если вы чувствуете обиду, злость, ненависть, нужно говорить о ней с партнером, но не с ребенком.

Говорите с ребенком о его чувствах.

Будьте готовы к негативной реакции ребенка: вы можете столкнуться с обидой, бунтом, несогласием. Обращайте внимание на эти чувства, говорите с ребенком, объясняйте, почему расставание с вашим мужем или женой не значит, что вы перестаете быть его родителями. Нормализуйте переживания ребенка, поддерживайте его — для него это сложный период.

Информируйте о том, как вы будете жить дальше.

Обязательно обсудите с партнером или партнершей то, как будет устроено ваше взаимодействие с ребенком. Определите границы, правила.

Пример: «Мы с мамой договорились, что ты можешь жить 1 неделю у нее, другую неделю со мной. Если будешь уставать у нее или у меня, можешь возвращаться». Или: «Мы с мамой договорились, что ты можешь жить со мной на выходных. Но нам важно, чтобы тебе было комфортно, и ты можешь ходить в гости когда угодно».

Говорите, что вы любите и цените ребенка, что бы ни происходило.

Напоминайте об этом регулярно. Также помните, что ребенок может по-разному реагировать на развод. Поэтому будьте внимательны и показывайте, что вы его любите. Не игнорируйте тревожные звоночки с его стороны: снижение успеваемости, нарушения сна, постоянное ношение только закрытой одежды, даже, например, в жаркое время, — это может быть признаками селфхарма и депрессии. При наличии таких симптомов и невозможности их решить с вашей помощью в первую очередь не вините себя. Обратитесь к семейному психологу и по необходимости к психиатру.