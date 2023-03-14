Психолог Лабковский объяснил, чем отличается женская самооценка от мужской

И в этом процессе никакой роли гендерная принадлежность ребенка не играет: основы низкой самооценки у мужчин и женщин одни и те же.

Однако, отмечает Лабковский, сама по себе низкая самооценка — довольно непостоянная величина. На протяжении жизни она может как подниматься, так и опускаться ниже и ниже под влиянием разных обстоятельств. И вот такие обстоятельства у мужчин и женщин могут различаться — как раз в этом и состоит разница между самооценкой у людей разных полов. Например, для очень многих женщин самое важное в жизни — наличие человека рядом. Виной тому стереотипы, навязанные обществом. И поэтому если партнера нет, самооценка ее может резко упасть. Среди мужчин могут быть важны социальный статус и уровень заработка.

Впрочем, есть и хорошие новости: и мужчины, и женщины в любом возрасте могут самостоятельно поднять свою самооценку.