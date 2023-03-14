Психолог Лабковский объяснил, чем отличается женская самооценка от мужской

Все люди очень разные, и счастье для каждого заключается в чем-то своем. Однако в последнее время психологи все чаще говорят о том, что абсолютно для всех главной составляющей полноценной и радостной жизни выступает здоровая самооценка. Без нее человеку тяжело понять, чего именно он хочет, без нее не построить гармоничных отношений.
Чем же отличается самооценка у женщин и у мужчин? Ответ на этот вопрос дает в своем
Как отмечает психолог, в основе самооценки любого человека, вне зависимости от пола, лежат базовые установки, которые были заложены еще в детстве. Для того чтобы ребенок вырос в уверенного в себе взрослого с адекватной самооценкой, в идеале он должен усвоить с ранних лет следующее: «мир безопасен», «все люди достойны любви, и я тоже», «у меня все обязательно получится». При таком раскладе ему будет гораздо легче идти потом по жизни.
В противном случае, если ребенок по тем или иным причинам не испытывал чувства безопасности в детстве, если он не доверял родителям и не чувствовал от них безусловной любви, то это скажется на его будущем. Такой человек вырастет, думая, что он не важен и не ценен, его никто не будет любить, а весь мир не заслуживает доверия.
И в этом процессе никакой роли гендерная принадлежность ребенка не играет: основы низкой самооценки у мужчин и женщин одни и те же.
Однако, отмечает Лабковский, сама по себе низкая самооценка — довольно непостоянная величина. На протяжении жизни она может как подниматься, так и опускаться ниже и ниже под влиянием разных обстоятельств. И вот такие обстоятельства у мужчин и женщин могут различаться — как раз в этом и состоит разница между самооценкой у людей разных полов. Например, для очень многих женщин самое важное в жизни — наличие человека рядом. Виной тому стереотипы, навязанные обществом. И поэтому если партнера нет, самооценка ее может резко упасть. Среди мужчин могут быть важны социальный статус и уровень заработка.
Впрочем, есть и хорошие новости: и мужчины, и женщины в любом возрасте могут самостоятельно поднять свою самооценку.