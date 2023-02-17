Когда потянуло «налево»: 8 настоящих причин, почему люди изменяют друг другу

Человеческие отношения — штука очень сложная. У вас есть любимый муж или жена, и все вроде бы в порядке — как вдруг вы внезапно замечаете, что у вас проснулся определенно романтический интерес к третьему лицу. О каких проблемах свидетельствует симпатия к кому-то еще, когда у вас уже есть партнер? Что делать в такой ситуации, чтобы не допустить измены? Разбираемся вместе с психологами.
Клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, член ассоциации АКПП, эксперт онлайн-школы «Психодемия».
Первым делом хочется отметить, что замечать привлекательность других людей, кроме своего партнера, — нормально. Начиная отношения, мы не лишаемся возможности замечать людей вокруг. И вопрос лишь в том, что мы делаем с этим интересом. Просто сам факт признания привлекательности кого-то еще, кроме своего партнера, еще не является угрозой для отношений. Однако что делать, если желание изменить является навязчивым и становится угрозой для отношений.
Первое, с чем важно разобраться, — природа этой потребности. Почему, находясь в моногамных отношениях, мне хочется контакта с другими людьми? Причин может быть несколько.
Самооценка. Иногда, переживая неуверенность в себе, люди стремятся получить подтверждение своей привлекательности и важности в других людях. В таком случае формула успеха выглядит следующим образом: чем больше людей меня любят, тем я лучше. Это вызывает потребность постоянно находить новых людей, с которыми важно вступить в эмоциональный романтический контакт и получить дополнительную порцию любви. Однако к успеху такая стратегия не приведет. Дело в том, что наши внутренние проблемы и комплексы невозможно решить с помощью внешних средств. Сколько бы партнеров ни было у человека, его самооценка от этого не станет устойчивее, а близкие отношения он рискует потерять.
Проблемы в отношениях. Порой очень сложно признаться партнеру и себе самому в том, что в отношениях что-то пошло не так. От этого возникает желание найти «тихую гавань», где таких сложностей не будет, переключить внимание на кого-то еще. И это тоже может маскироваться за безобидным интересом к другому человеку. Сложности в отношениях неизбежны, и подлинная близость может быть построена, только если совместными усилиями их преодолевать. Поэтому если вас потянуло к другому человеку, стоит спросить себя: а что не так в моих отношениях?
Избегание. Люди с избегающим типом привязанности склонны неосознанно бежать от близости. И выражается это часто через интерес и связь с разными партнерами. Гораздо легче построить несколько поверхностных связей, чем идти в глубокую привязанность с одним. Причина этого — страх уязвимости перед партнером и боязнь отвержения. В этом случае стоит работать именно над этим страхом и совместно с партнером стараться открываться друг другу. А также лично поработать с вопросом избегания.
Психолог онлайн-платформы Грань.Рф
Тема верности в отношениях — одна из самых щепетильных и болезненных. И если вопросы ревности в мире психологии достаточно подробно освещены, то изнанка переживаний «изменяющей стороны» остается в тени.
О чем же может свидетельствовать возникшее желание изменить партнеру:
Самое простое объяснение — неудовлетворенные потребности. Есть большая разница между ощущениями, мыслями и поведением. Но люди часто путают эти понятия, пугаясь собственных импульсов. Захотеть — это еще не изменить, и иногда это просто следствие депривированной потребности. Тут важно помнить, что физиологический отклик не делает вас плохим человеком. Важно то, как вы потом поступаете с реакциями тела.
Измена как компенсация страха измены. Есть такой защитный механизм психики — проекция. Именно этот феномен заставляет самых ревнивых людей изменять их самих, а самых склонных к изменам — неистово ревновать. И если у человека очень повышена тревожность и есть страх быть покинутым и обманутым партнером — то психика не выдерживает такого напряжения, подталкивая нанести превентивный удар.
В системе ценностей человека верность стоит далеко не на первом месте. Такие люди четко разграничивают секс и чувства, искренне не видя в связях вне отношений ничего плохого. О таком варианте стоит говорить, если тяга к изменам хроническая и повторяется во всех отношениях. Тут выходом будет найти себе пару примерно с такой же системой ценностей.
Вы с партнером не подходите друг другу в сексуальном плане, увы, но такое бывает. У вас могут быть прекрасные отношения, сходство интересов и родство душ — но вот в постели совсем никак. Часто такая ситуация возникает, если у человека образы «привлекательного физически партнера» и «пригодного для жизни и семьи» — диаметрально противоположные. В таком случае может помочь сексолог и ряд взаимных договоренностей
Психолог-психоаналитик
Понятие измены характерно для культур, где союз мужчины и женщины является моногамным. Доверие, уверенность в человеке, надежность и возможность положиться в трудную минуту на супруга являются ключевым фактором успешного семейного союза. Однако физиологические процессы и взгляды на то, каким именно должен быть брак, нередко вступают в конфликт.
Как правило, измены присутствуют в семьях, где нет, как это принято называть, «химии». Супруги, заключившие брак на основании взаимного влечения, естественной реакции организма друг на друга, живут полигамно, не изменяют и, более того, не имеют потребности в этом, так как полностью удовлетворяют эту сферу взрослой жизни естественными всплесками нейромедиаторов. Биохимия попросту не позволит сместить акценты с любимого человека на другого, пусть даже и привлекательного во всех смыслах — близкого по духу, стройного и свободного, ищущего долгосрочных или отношений без обязательств.
Однако жизнь бывает прозаичной, и, чтобы сохранить брак, иногда нужно проявить стойкость и мужество. Это касается как мужчин, так и женщин. Коллега, незнакомый человек, завязавший разговор на улице или в кафе, друг или подруга могут вызвать сексуальный интерес по многим причинам.
В каждой ситуации придется разбираться предметно и конкретно — искать причину, анализировать модели мышления и поведения супругов, создавать площадку для диалога на основании взаимопонимания и принятия. Однако важно вовремя обратиться за помощью, не доводя ситуацию до тупика, когда измены превращаются в инструмент латентной или даже открытой агрессии по отношению к партнеру.
Во-первых, не бойтесь говорить о ваших чувствах и переживаниях. Мысль — еще не действие. Даже если подобная тема шокирует супруга, не стоит умалчивать о ней. Пройдя совместно путь ненависти и отрицания правильно, семья сможет обрести еще более мощную платформу для развития чувства, укрепления брака и выхода на новый уровень доверия и принятия друг друга.
Во-вторых, даже если страшное произошло, не спешите ставить крест на союзе. К сожалению, боль уйдет не сразу, но неразрешимых ситуаций не бывает. Некоторые пары соглашаются компенсировать ошибку партнера по принципу зеркала, другие действительно прощают друг друга и не имеют претензий к партнеру, приняв его слабость в определенный период жизни, третьи расходятся, так и не разрешив последствия психотравмирующей ситуации. Последний вариант наиболее разрушителен для обоих супругов.
Люди, не закрывшие вопрос измены, обрекают себя на повторение травмирующей ситуации. Без обретения внутренней гармонии, без прощения и примирения со случившимся они, как правило, попадают в очередные отношения, где снова становятся жертвами измен. И здесь возникает самый главный вопрос — что именно сподвигло партнера на измену. Разобравшись в этом, вы сможете обрести либо мир и покой в семье, либо найти партнера, с которым сумеете создать гармоничную, крепкую семью.