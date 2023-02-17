Когда потянуло «налево»: 8 настоящих причин, почему люди изменяют друг другу

Первым делом хочется отметить, что замечать привлекательность других людей, кроме своего партнера, — нормально. Начиная отношения, мы не лишаемся возможности замечать людей вокруг. И вопрос лишь в том, что мы делаем с этим интересом. Просто сам факт признания привлекательности кого-то еще, кроме своего партнера, еще не является угрозой для отношений. Однако что делать, если желание изменить является навязчивым и становится угрозой для отношений.

Первое, с чем важно разобраться, — природа этой потребности. Почему, находясь в моногамных отношениях, мне хочется контакта с другими людьми? Причин может быть несколько.