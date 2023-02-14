7 фраз, по которым можно понять, что развод уже не за горами

В гневе порой мы можем не сдерживать себя в выражениях и сказать любимому человеку очень грубые слова. Но если скандалы с оскорблениями в вашей жизни случаются слишком часто — это явно тревожный сигнал. В отношениях, скорее всего, есть проблемы. И они могут еще больше усугубиться, если даже в «мирное время» ваш близкий человек или вы сами произносите вот эти токсичные стоп-фразы.

Что за это за слова и почему их не стоит говорить любимым людям никогда, рассказала профессор Гарварда.