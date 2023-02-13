Элита, но не интеллектуальная: у мужчин с высокими зарплатами обнаружили очень средний IQ

Долгие годы результаты научных исследований свидетельствовали о том, что хорошо зарабатывающие люди набирают в целом больше баллов в тестах на IQ. Это кажется логичным: по мере продвижения по карьерной лестнице человек накапливает профессиональный и жизненный опыт, сталкивается с более разнообразными задачами, берет на себя все большую ответственность и думает о том, как дальше развивать дело, ведь ему есть что терять.
Однако исследование шведских, немецких и нидерландских ученых поставило этот тезис под сомнение. Оказалось, что люди с высокими доходами далеко не так умны, как о них думают, — об этом говорится в статье ученых из Линчепингского, Лейпцигского, Утрехтского и Амстердамского университетов,
Исследователи взяли сведения о заработной плате 59 тысяч мужчин из шведских регистров населения и сравнили эти данные с их с результатами теста на когнитивные способности, которые те сдавали во время призыва в армию в 18-19 лет. Оказалось, что какое-то время интеллект растет прямо пропорционально зарплате, однако, когда происходит превышение так называемого порогового уровня дохода, когнитивные способности перестают влиять на зарплату.
Так, люди, которые зарабатывали более 60 тысяч евро в год, получили не слишком много баллов, проходя тест на IQ. У 1% самых высокооплачиваемых работников уровень интеллект был немного ниже, чем у их коллег, чей доход был скромнее.
«Это важно, так как именно 1% процент людей получает непомерно высокий доход, который превышает средний заработок 2-3% процентов тех, кто действительно заслуживает высокой оплаты», — уточняют ученые.
Исследователи резюмировали, что основная часть шведского населения получает среднюю зарплату, коррелирующую с их умственными способностями. Однако те, кто может похвастаться очень большим доходом, получают его уже не благодаря своим эрудиции и интеллекту. Причем род деятельности значения не имеет — это применимо как к бухгалтерам, так и к врачам, юристам или ученым.
«Это говорит о том, что те, кто находится на самом верху, могли оказаться там благодаря своей удачливости или тому, что родились в привилегированной семье», — приходят к выводу ученые.