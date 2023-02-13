Элита, но не интеллектуальная: у мужчин с высокими зарплатами обнаружили очень средний IQ

Долгие годы результаты научных исследований свидетельствовали о том, что хорошо зарабатывающие люди набирают в целом больше баллов в тестах на IQ. Это кажется логичным: по мере продвижения по карьерной лестнице человек накапливает профессиональный и жизненный опыт , сталкивается с более разнообразными задачами, берет на себя все большую ответственность и думает о том, как дальше развивать дело, ведь ему есть что терять.

Однако исследование шведских, немецких и нидерландских ученых поставило этот тезис под сомнение. Оказалось, что люди с высокими доходами далеко не так умны, как о них думают, — об этом говорится в статье ученых из Линчепингского, Лейпцигского, Утрехтского и Амстердамского университетов, опубликованной в журнале European Sociological Review.