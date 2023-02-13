«Почему я никак не могу найти себе пару, почему я одна, что со мной не так?»
Марина, 35 лет
психолог и куратор образовательных курсов для психологов в «Психодемии». Член Ассоциации ориентированных на решение психотерапевтов и практиков, карьерный консультант, ведущая групп поддержки для психологов
С вами все так!
- Сам вопрос уже вскрывает некоторые детали, которые могли бы стать поводом для рефлексии, — считает психолог Вита Хлебнова. - Почему наличие или отсутствие партнера заставляет вас думать, что с вами что-то не так? Какая вы, если вы не в отношениях, как это характеризует вас? Возможно, одной из причин может быть то, что вы ищете партнера, потому что так «нужно». Кому нужно? Вопрос открытый, но, скорее всего, совсем не вам.
Эксперт отмечает, что девочкам с детства прививается страх одиночества.
- Могут даже сформироваться токсичные убеждения, например, «одинокие девушки = неудачницы», «чтобы быть состоявшейся — нужно выйти замуж» и так далее, — объясняет психолог. — Поиск партнер от страха одиночества или страха осуждения не приводит к чему-то хорошему. Ведь в таком случае вы не идете навстречу отношениям, а бежите от собственных ограничений.
Почему женщина долго остается одна — 6 причин
Вам на самом деле нравится ваша жизнь, и если приглядеться, то в ней нет места для чего-то нового: комфортный быт, привычная работа, друзья. Партнеру там просто не поместиться. И это, возможно, то, что вы невольно транслируете. Часто это происходит, когда женщина уже финансово состоялась, только нацелена на карьерный рост или просто очень долгое время находилась одна и… привыкла.
У вас высокие ожидания и требования к потенциальному партнеру. Тот случай, когда отношения превращаются в успешный проект, который нужно реализовать, «желательно к определенному сроку».
- Полезно понимать свои предпочтения, но важно видеть перед собой в первую очередь личность, а не набор функций, — отмечает Вита Хлебнова. — Подобная требовательность к другим еще часто сопровождается жестоким перфекционизмом по отношению к себе, что тоже влияет на отношения.
Собственная инфантильность и незрелость могут отпугивать других. Так как отношения — это и про ответственность, а с инфантильным партнером баланс ответственности будет сильно нарушен.
- Например, в будущем это могут быть сложные симбиотические отношения, где возникнет та самая созависимость, которая все чаще сегодня становится причиной похода к психологу, — предупреждает психолог.
Проблемы с умением выстраивать отношения с другими тоже могут мешать. Например, вам может казаться, что вы общительный человек, но при близком рассмотрении окажется, что говорите вы в основном о себе и мало слушаете других или постоянно норовите дать непрошеный совет другому.
- Выстраивать долгосрочные отношения — непросто, это требует умения идти на компромиссы, проявлять эмпатию и слышать, что говорит партнер, — отмечает психолог. — Само отсутствие опыта длительных отношений с кем бы то ни было (будь это родитель, друг, партнер или даже психолог) усложняет задачу.
Низкая самооценка и негативные убеждения о себе (например, «я недостойна, чтобы меня любили») также могут стать причиной проблем в поиске партнера.
- Другим намного сложнее полюбить нас, когда мы сами не умеем любить себя, — объясняет психолог Вита Хлебнова. — Ведь убеждения, которые корнем сидят в нашей голове, всегда будут искать «подтверждения» во внешнем мире, чтобы картинка реальности не рушилась. А «подтверждением» собственной «недостаточности» могут быть и неосознанные провокации конфликтов, поиск проблем в отношениях и бесконечная череда претензий.
Эмоциональное и чувственное замораживание, которое происходит, когда вы блокируете свои переживания и не даете им места в вашей жизни.
- Длительное игнорирование проблем не избавляет от них, — рассказывает эксперт. — Умение проживать даже самые неприятные эмоции помогает разнообразить палитру, а когда больше чувствуешь и замечаешь — проще и влюбляться в этот мир, проще влюбляться в других. Порой, чтобы найти партнера, нужно сначала найти себя.
практикующий психолог, сертифицированный коуч, автор и ведущая программ про психологию, личное развитие и здоровый образ жизни
Какое поведение «отпугивает» мужчин
- Недавно одна женщина, которая находится в поиске партнера, спросила меня: «Где нужно постоять, чтобы познакомиться с мужчиной?» — рассказывает психолог Виктория Акатьева-Костылева. — Но секрет в том, что стоять не нужно. Нужно двигаться и взаимодействовать с мужчинами. Для начала их замечать, смотреть им в глаза, улыбаться, о чем-то говорить: даже если это будет 1-2 коротких реплики. Женщина, которая изо дня в день ходит только на работу и с работы, а по дороге в транспорте сидит уткнувшись в телефон, имеет значительно меньше шансов, чем женщина, которая замечает окружающих.
психотерапевт, коуч по отношениям
- Мужчин может напугать и женщина-охотница, которая перетягивает мужскую роль на себя, — считает психотерапевт Алиса Буракова. — Когда женщина ведет себя настойчиво и даже навязчиво, мужчина просто не знает, что с ней делать.
Еще одна проблема одиноких женщин — вечный бывший на горизонте, говорит психолог.
- Если в ваших мыслях до сих пор другой человек, то не удивляйтесь, что вы до сих пор одни! Попрощайтесь с прошлым, чтобы по-настоящему быть открытой для лучшего будущего! - отмечает Алиса Буракова.
Ну и самый банальный вариант, почему вы до сих пор одиноки, - вы просто не встретили кого-то подходящего.
- Бывает, наши пути пересекаются не сразу и нужно просто дать себе время. А как вы проведете это время — с тревогой и страхом или наслаждением, выбор за вами, — резюмирует психолог Вита Хлебнова.