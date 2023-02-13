Вам на самом деле нравится ваша жизнь, и если приглядеться, то в ней нет места для чего-то нового: комфортный быт, привычная работа, друзья. Партнеру там просто не поместиться. И это, возможно, то, что вы невольно транслируете. Часто это происходит, когда женщина уже финансово состоялась, только нацелена на карьерный рост или просто очень долгое время находилась одна и… привыкла.

У вас высокие ожидания и требования к потенциальному партнеру. Тот случай, когда отношения превращаются в успешный проект, который нужно реализовать, «желательно к определенному сроку». - Полезно понимать свои предпочтения, но важно видеть перед собой в первую очередь личность, а не набор функций, — отмечает Вита Хлебнова. — Подобная требовательность к другим еще часто сопровождается жестоким перфекционизмом по отношению к себе, что тоже влияет на отношения.

Собственная инфантильность и незрелость могут отпугивать других . Так как отношения — это и про ответственность, а с инфантильным партнером баланс ответственности будет сильно нарушен. - Например, в будущем это могут быть сложные симбиотические отношения, где возникнет та самая созависимость, которая все чаще сегодня становится причиной похода к психологу, — предупреждает психолог.

Проблемы с умением выстраивать отношения с другими тоже могут мешать. Например, вам может казаться, что вы общительный человек, но при близком рассмотрении окажется, что говорите вы в основном о себе и мало слушаете других или постоянно норовите дать непрошеный совет другому. - Выстраивать долгосрочные отношения — непросто, это требует умения идти на компромиссы, проявлять эмпатию и слышать, что говорит партнер, — отмечает психолог. — Само отсутствие опыта длительных отношений с кем бы то ни было (будь это родитель, друг, партнер или даже психолог) усложняет задачу.

Низкая самооценка и негативные убеждения о себе (например, «я недостойна, чтобы меня любили») также могут стать причиной проблем в поиске партнера.

- Другим намного сложнее полюбить нас, когда мы сами не умеем любить себя, — объясняет психолог Вита Хлебнова. — Ведь убеждения, которые корнем сидят в нашей голове, всегда будут искать «подтверждения» во внешнем мире, чтобы картинка реальности не рушилась. А «подтверждением» собственной «недостаточности» могут быть и неосознанные провокации конфликтов, поиск проблем в отношениях и бесконечная череда претензий.