Реакции на ревнивые эмоции могут быть различными. Они индивидуальны в зависимости от сформированных у человека схем мышления и поведения и стратегий справляться со стрессом.

Например, девушка с дезадаптивной схемой «Отвержение» (по Джеффри Янгу) верит в то, что останется одна, ее обязательно бросят. И она может: вступать в отношения с мужчинами женатыми, ненадежными (чтобы подтвердить собственную веру), а может изводить верного партнера ревнивым поведением, провоцируя разрыв отношений.

Делает она это, конечно, без осознанности. Но достаточно составить список всех своих отношений, выписать, как они развивались, чтобы заметить похожий сценарий.

Мужчина с жестоким мышлением и поведением, абьюзер , будет считать, что имеет полное право контролировать жизнь партнерши, диктовать ей правила поведения, при этом сам будет изменять направо и налево.

Такой мужчина тоже может реагировать на «угрозу потери партнерши» разными способами: угрожать, применять физическое насилие, оскорблять словами и так далее.