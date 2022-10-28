Психолог Лабковский назвал 5 психотравм, которые остаются с нами на всю жизнь

— Причиной психотравмы может стать все, что угодно. Надо понимать, что психотравма — это не само событие, а наша реакция на него. Кто-то мог пережить тяжелое насилие и выйти «сухим из воды», а кто-то среагировал, казалось бы, на мелочь, но психика выдала защиту — а травма осталась, — поясняет психолог.

Почему так происходит

Наши предки жили в очень опасных условиях, поэтому в нашем организме есть все для того, чтобы «стабилизироваться» в случае опасности. Реакция «бей — беги — замри» — это не просто поведение. Ведь именно она помогала не только спасти жизнь, но еще и сохранить психику.

Но так бывает, что мы не всегда реагируем на жизненные ситуации, как стоило бы. К таким зачастую относятся следующие:

Человек не отгоревал расставание

Грамотный психолог понимает, что расставание, особенно когда отношения были абьюзивными, — это маленькая смерть. Но человеку говорят: не плачь, найдешь себе получше. И он не плачет. Горе копится, ржавеет, и вот его уже сложно чем-то отскрести.

Не выплеснул эмоции от обиды

Например, человека кто-то очень разозлил. Ему хочется накричать, кинуть сумку, побить себя в грудь. Но нельзя. «Не будешь же ты на всю улицу орать», — говорит обидчик. И злость въедается в психику, обращая обидевшегося против самого себя. Мы не «отрабатываем» гормоны стресса во время опасной или нестандартной для нас ситуации.