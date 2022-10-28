Психолог Лабковский назвал 5 психотравм, которые остаются с нами на всю жизнь

Все, что происходит с нами, важно для нашей психики. Вы можете не помнить некоторых событий из детства, но они, как принято говорить, «отпечатались на подкорке». И иногда посылают нам знаки: сейчас тебе будет больно, страшно, неприятно. Речь идет о психотравме — событии, которое оказало на психику очень сильное влияние.
— Причиной психотравмы может стать все, что угодно. Надо понимать, что психотравма — это не само событие, а наша реакция на него. Кто-то мог пережить тяжелое насилие и выйти «сухим из воды», а кто-то среагировал, казалось бы, на мелочь, но психика выдала защиту — а травма осталась, — поясняет психолог.
Почему так происходит
Наши предки жили в очень опасных условиях, поэтому в нашем организме есть все для того, чтобы «стабилизироваться» в случае опасности. Реакция «бей — беги — замри» — это не просто поведение. Ведь именно она помогала не только спасти жизнь, но еще и сохранить психику.
Но так бывает, что мы не всегда реагируем на жизненные ситуации, как стоило бы. К таким зачастую относятся следующие:
Человек не отгоревал расставание
Грамотный психолог понимает, что расставание, особенно когда отношения были абьюзивными, — это маленькая смерть. Но человеку говорят: не плачь, найдешь себе получше. И он не плачет. Горе копится, ржавеет, и вот его уже сложно чем-то отскрести.
Не выплеснул эмоции от обиды
Например, человека кто-то очень разозлил. Ему хочется накричать, кинуть сумку, побить себя в грудь. Но нельзя. «Не будешь же ты на всю улицу орать», — говорит обидчик. И злость въедается в психику, обращая обидевшегося против самого себя. Мы не «отрабатываем» гормоны стресса во время опасной или нестандартной для нас ситуации.
Ребенка высмеяли одноклассники
Так часто бывает: ребенок не смог ответить у доски и расплакался от ужаса, опрокинул на себя компот в столовой, упал в грязь на улице возле школы. Но дети жестоки: они начинают смеяться, тыкать пальцем, обзывать. И это накладывает серьезный отпечаток на психику.
Взрослый ранил малыша словом
Тут может быть много вариантов:
ты некрасивая,
все дети нормальные, один ты у меня — недотепа,
почему у всех получается, а у тебя — нет?
как можно не понимать математику, ну что ты такой тупой?
такой маленький, а уже толстый, отдай пирожное!
И еще десятки разных «поучительных» замечаний, из-за которых потом страдает малыш, а после — и большой маленький взрослый.
Человеку на дают прожить потерю
Это может быть смерть близкого или друга, особенно если вы были с ним в сложных отношениях. Не нужно забывать и про смерть животного — особенно если речь идет о ребенке. Это горе. Любая потеря — огромная трагедия, тут надо время на то, что ее осознать, отгоревать и принять.
— Траурные церемонии вроде поминок, 9 дней, потом 40 дней и годовщины тоже появились не просто так. Они отражают то, что естественным образом происходит с нашей психикой, когда что-то или кто-то важный уходит из нашей жизни. От природы у нас есть все инструменты, чтобы справиться с чем угодно, — говорит Михаил Лабковский.
Так что психотравма — это всегда наша реакция, но никак не конкретное слово, событие, происшествие. С этой реакцией и надо работать. И это нормально, если вы понимаете, что вам не справиться самому — нужен друг или психотерапевт.