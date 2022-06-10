- Можно говорить о трех представляющих опасность и цветущих в конце мая-начале июня растениях — это ландыш майский, багульник болотный и вороний глаз, — говорит Ирина Паутова.

Ландыш майский

- Немногим известно, что все части ландыша очень ядовиты. Опасен сок ландыша, который выделяется из стеблей, цветки растения, а особенно — ягоды. Это — яд. Ягоды появляются после цветения и держатся на растении очень долго. Если ягодку съесть, может сильно заболеть живот, открыться рвота, появиться головная боль, аритмия, упасть давление. Для ребенка 2-3 ягодки могут оказаться смертельными, — говорит Ирина Паутова.

Как объясняет эксперт, нюхать ландыш совершенно не вредно , аромат у цветов нежный и не вызывает никаких плохих реакций, их можно ставить дома в вазочки. Но трогать ландыши руками, и, если вдруг кому-то придет в голову, жевать листья и цветочки, категорически не стоит. Осторожными стоит быть и тем любителям цветов, которые захотят пересадить растение в свой сад, выкопав его в лесу.

— Даже если вы очень аккуратно вытянете ландыш из земли или тем более сорвете, на руках останется ядовитый сок. Если он попадет в рот, то может вызвать головную боль и рвоту, — рассказывает Ирина Паутова.

Эксперт советует обязательно мыть руки после того, как потрогаете ландыши. Если ландыш растет у вас на даче — не пересаживайте растение, не надев перчаток.