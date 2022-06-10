В мае-июне — сезон цветения ландыша. В этом году он наступил чуть позже — из-за холодной весны, и прямо сейчас у станций метро, например, в Петербурге можно увидеть бабушек, продающих букетики ландышей. Эксперты предупреждают — не стоит их покупать. Это растение ядовито.
В чем главная опасность ландыша и какие еще растения наиболее опасны в начале лета, «Доктору Питеру» рассказала эксперт Ботанического сада Ирина Паутова.
старший научный сотрудник Ботанического сада Петра Великого, научный куратор коллекций полезных растений и растений Северо-запада России, кандидат биологических наук
- Можно говорить о трех представляющих опасность и цветущих в конце мая-начале июня растениях — это ландыш майский, багульник болотный и вороний глаз, — говорит Ирина Паутова.
Ландыш майский
- Немногим известно, что все части ландыша очень ядовиты. Опасен сок ландыша, который выделяется из стеблей, цветки растения, а особенно — ягоды. Это — яд. Ягоды появляются после цветения и держатся на растении очень долго. Если ягодку съесть, может сильно заболеть живот, открыться рвота, появиться головная боль, аритмия, упасть давление. Для ребенка 2-3 ягодки могут оказаться смертельными, — говорит Ирина Паутова.
Как объясняет эксперт, нюхать ландыш совершенно не вредно, аромат у цветов нежный и не вызывает никаких плохих реакций, их можно ставить дома в вазочки. Но трогать ландыши руками, и, если вдруг кому-то придет в голову, жевать листья и цветочки, категорически не стоит. Осторожными стоит быть и тем любителям цветов, которые захотят пересадить растение в свой сад, выкопав его в лесу.
— Даже если вы очень аккуратно вытянете ландыш из земли или тем более сорвете, на руках останется ядовитый сок. Если он попадет в рот, то может вызвать головную боль и рвоту, — рассказывает Ирина Паутова.
Эксперт советует обязательно мыть руки после того, как потрогаете ландыши. Если ландыш растет у вас на даче — не пересаживайте растение, не надев перчаток.
К слову, у ландышей есть полезные свойства — растение содержит сердечные гликозиды. Эти соединения использовали в качестве лекарственных средств и ритуальных ядов еще в глубокой древности. Считается, что в терапевтических дозах они они оказывают кардиотоническое и антиаритмическое действие, и могут использоваться для лечения сердечной недостаточности.
Самостоятельно заниматься самолечением запрещено. В аптечных препаратах концентрация вытяжки из ландыша не велика и не сможет нанести организму существенного вреда.
Багульник болотный
- Это растение цветет с конца мая до первой декады июля, — говорит Ирина Паутова. — Во время цветения багульник распускается густыми белыми соцветиями. Все растение содержит эфирные масла. Их вдыхание, особенно в жаркий сухой день, приводит к сильным головным болям, вызывая приступы сильной тошноты.
Особенность багульника, которая помогает его быстро распознать — стебли и листья с нижней стороны покрыты рыжим «войлочным» опушением.
Вороний глаз
Опознать вороний глаз легко — четыре крупных листа, без черешков, расположены друг напротив друга, а посередине — одиночный цветок, затем — сизоватая, блестящая, черная ягода.
- Вороний глаз цветет в мае-июне. Ядовиты — листья, цветки и корни растения. А особенно опасна ягода, привлекающая любителей «подножного» корма. Употребление в пищу частей растения может привести к поражению центральной нервной системы и сердца, — предупреждает биолог.
Несмотря на то, что медицинское применение этого растения запрещено, настои его ягод и листьев иногда используют народные целители.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал об опасности борщевика — врач-дерматолог предупреждал, что контакт с этим растением оставит свой след на коже навсегда. Если сравнить, то сок борщевика действует, как концентрированная кислота.
Борщевик опасен в любой период его вегетации, особенно — весной и летом, когда он цветет. Ожоги и тяжелые поражения кожи могут вызывать не только сок со стеблей или листьев, но и пыльца с цветков, и даже роса.