Ядовита даже роса: чем опасен борщевик для человека

Всего к семейству борщевиков относится около 70 видов растений, но не все из них опасны для человека. Изначально, в середине прошлого века в СССР на борщевик возлагали надежды как кормовую культуру. Но в процессе селекции что-то пошло не по плану. Растение из окультуренного кустика превратилось в злейший сорняк, бороться с которым крайне сложно.
Ежегодно на борьбу с этим злейшим сорным растением выделяют миллионы рублей, но он снова растет тем, где его выжигали и выдирали с корнем. Почему борщевик ядовитый? Его сок обладает мощными фотосенсибилизирующими эффектами. Попадая на кожу, он создает условия для развития сильнейших солнечных ожогов, вплоть до 3-ей степени.
Считается, что опасен не только сок, но даже пыльца или роса, которая оседает на листьях и стеблях этого сорняка. Поэтому контактировать без защитной одежды, перчаток и инструментов с этим растением — опасно. Подробности «Доктор Питер» выяснял у Дмитрия Ветлицкого, врача-дерматолога.
Чем опасен борщевик Сосновского для человека
Контакт с этим растением оставит свой след на коже навсегда. Это своего рода ожог. Ожоги бывают термические (например, когда влияют высокие или низкие температуры), а это — химический ожог. Если сравнить, то сок борщевика действует, как концентрированная кислота.
Более глубоким ожогам от этого растения подвержены люди, склонные к аллергическим реакциям, которые очень мощно реагируют на любые раздражители. Это:
люди с атопичной кожей (люди, у которых нарушен кожный барьер изначально),
дети (с нежной кожей по определению),
обладатели первого фототипа (светлокожие).
Борщевик вызывает тяжелейший контактный дерматит. А у людей, которые имеют еще и определенную генетическую предрасположенность, контакт с этим опасным растением может вызывать системные нарушения, так называемый синдром Лайелла (отторжение всех кожных покровов).
Возможны тяжелые реакции
Если контакту с борщевиком подверглась большая площадь кожных покровов, например, при падении в заросли борщевика в легкой одежде, то развиваются симптомы общей интоксикации (повышение температуры тела, озноб, головная боль и др.).
Тяжелое поражение также может сопровождаться нарушением витальных функций (дыхание, давление, пульс и др.).
Очень важно, чтобы сок растения не попал в глаза — это может привести к полной слепоте!
Сок, пыльца и роса
Растение коварно и опасно от корней до зонтичных цветков. Учитывая его габариты — может достигать размеров в 3-6 метров с размахом листьев до 1-2 метров и толщиной стебля в руку человека, — проблема серьезная. Растение опасно в любой период его вегетации, особенно — весной и летом, когда он цветет. Ожоги и тяжелые поражения кожи могут вызывать не только сок со стеблей или листьев, но и пыльца с цветков. Она мелкая и едкая, может проникать даже сквозь одежду, приводя к раздражению кожи и ожогам.
Не менее опасна и роса, которая выпадает по утрам и скапливается на листьях и стеблях. Она пропитывается соком и пыльцой, может концентрироваться и провоцировать серьезные ожоги.
Что делать, чем помочь?
Если неприятность все-таки случилась, после контакта с борщевиком рекомендуется сразу промыть кожу с мылом, чтобы минимизировать тяжесть ожога. Очень важно надежно и длительно защищать пораженную кожу от попадания солнечных лучей. Даже после заживления, пораженные участки будут наиболее чувствительны к ультрафиолету.
Первые признаки ожога появляются спустя несколько часов, максимум через сутки после контакта.
В легком случае это бывает очаг покраснения с четко очерченными краями и жжение, которое аналогично таковому при термических ожогах.
Типично появление мелких пузырьков, сливающихся между собой в крупные волдыри. Также возможно ухудшение общего самочувствия человека, что говорит об ожоге II степени. При первой же возможности надо обратиться к врачу-дерматологу.
Как нужно лечить такие ожоги
Лечение ожога борщевиком зависит от площади поражения. Назначаются антигистаминные препараты и специфическое лечение — противовоспалительные и ранозаживляющие средства, индивидуально подобранные по возрасту и состоянию. В процессе лечения может потребоваться привлечение хирурга или комбустиолога. Больные с тяжелыми ожогами подлежат госпитализации в стационар. Особенно опасны ожоги тех частей тела, где кожа особенно тонкая и нежная — лицо, шея, живот, паховая область.
Единственная возможная защита от борщевика — это избегание контакта с растением! Будьте внимательны, оправляя детей в летние лагеря, и обязательно научите их правилам безопасности.