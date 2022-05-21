Ядовита даже роса: чем опасен борщевик для человека

Всего к семейству борщевиков относится около 70 видов растений, но не все из них опасны для человека. Изначально, в середине прошлого века в СССР на борщевик возлагали надежды как кормовую культуру. Но в процессе селекции что-то пошло не по плану. Растение из окультуренного кустика превратилось в злейший сорняк, бороться с которым крайне сложно.

Ежегодно на борьбу с этим злейшим сорным растением выделяют миллионы рублей, но он снова растет тем, где его выжигали и выдирали с корнем. Почему борщевик ядовитый? Его сок обладает мощными фотосенсибилизирующими эффектами. Попадая на кожу, он создает условия для развития сильнейших солнечных ожогов, вплоть до 3-ей степени.

Считается, что опасен не только сок, но даже пыльца или роса, которая оседает на листьях и стеблях этого сорняка. Поэтому контактировать без защитной одежды, перчаток и инструментов с этим растением — опасно. Подробности «Доктор Питер» выяснял у Дмитрия Ветлицкого, врача-дерматолога.