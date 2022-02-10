В Московском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского разработали препарат, который в 2-3 раза сокращает срок восстановления кожи. С помощью него можно в короткие сроки избавить пациента от серьезных ожогов и ран.

«Ожоги — это всегда мучение для пациента. Избавиться от него поможет бесплазменный лизат тромбоцитов — разработка отделения биотехнологий НИИ Склифосовского. Склиф — единственная клиника в стране, где он создается и применяется», — сообщается в официальном Instagram-аккаунте института.

Как это работает

Стандартно глубокие повреждения закрывают во время операции кожными лоскутами, которые берутся у самого же пациента. После такого вмешательства остаются донорские раны, которые требуют лечения. В этом случае лизат тромбоцитов также может быть полезен.



В редких случаях из-за особенностей организма места, откуда забирают кожу для пересадки, заживают очень медленно. На это может уйти около 1,5-2 месяцев. Препарат же сокращает этот срок до одной недели.