В Московском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского разработали препарат, который в 2-3 раза сокращает срок восстановления кожи. С помощью него можно в короткие сроки избавить пациента от серьезных ожогов и ран.
«Ожоги — это всегда мучение для пациента. Избавиться от него поможет бесплазменный лизат тромбоцитов — разработка отделения биотехнологий НИИ Склифосовского. Склиф — единственная клиника в стране, где он создается и применяется», —
Как это работает
Стандартно глубокие повреждения закрывают во время операции кожными лоскутами, которые берутся у самого же пациента. После такого вмешательства остаются донорские раны, которые требуют лечения. В этом случае лизат тромбоцитов также может быть полезен.
В редких случаях из-за особенностей организма места, откуда забирают кожу для пересадки, заживают очень медленно. На это может уйти около 1,5-2 месяцев. Препарат же сокращает этот срок до одной недели.
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Чтобы изготовить лизат тромбоцитов, эксперты делают следующее:
берут 50 мл крови пациента;
получают плазму, богатую тромбоцитами (PRP);
затем тромбоциты отделяют от плазмы;
полученные тромбоциты разрушают с помощью охлаждения;
и в конце уже выделяют так называемые «факторы роста».
От количества «факторов роста» и зависит скорость заживления ран. В сравнении с PRP в лизате тромбоцитов их в 2-3 раза больше.
На втором фото в галерее хорошо видно, насколько эффективно работает препарат. Смотрим снимки на коллаже слева направо:
фото №1 — ожоги на коже пациента после пожара до применения препарата;
фото №2 — спустя 3 дня после первого применения;
фото №3 — через неделю;
фото №4 — итог.
После использования врачи убедились, что раны пострадавшего полностью зажили за 14 дней. Как показывает практика, обычно для полного восстановления требуется месяц-полтора.
Помимо ожогового отделения лизат тромбоцитов также применяется в травматологии и сердечно-сосудистой хирургии.
Получить серьезный ожог можно за секунду: чаще всего это происходит, когда мы опрокидываем на себя кипяток, хватаемся за ручку горячей кастрюли или неаккуратно обращаемся с утюгом. Летом опасности добавляет солнце, а зимой — солярии. Сильная боль, пузыри и ощущение, что травмированное место горит. Врачи НИИ Джанелидзе рассказывали «Доктору Питеру», как лечение сожженной кожи народными методами может довести до госпитализации.
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