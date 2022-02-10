Фото №1 - В НИИ Склифосовского создали препарат, который заживляет глубокие раны и ожоги за неделю
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pexels.com

В Московском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского разработали препарат, который в 2-3 раза сокращает срок восстановления кожи. С помощью него можно в короткие сроки избавить пациента от серьезных ожогов и ран.

«Ожоги — это всегда мучение для пациента. Избавиться от него поможет бесплазменный лизат тромбоцитов — разработка отделения биотехнологий НИИ Склифосовского. Склиф — единственная клиника в стране, где он создается и применяется», — сообщается в официальном Instagram-аккаунте института.

Как это работает

Стандартно глубокие повреждения закрывают во время операции кожными лоскутами, которые берутся у самого же пациента. После такого вмешательства остаются донорские раны, которые требуют лечения. В этом случае лизат тромбоцитов также может быть полезен.

В редких случаях из-за особенностей организма места, откуда забирают кожу для пересадки, заживают очень медленно. На это может уйти около 1,5-2 месяцев. Препарат же сокращает этот срок до одной недели.

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Чтобы изготовить лизат тромбоцитов, эксперты делают следующее:

  • берут 50 мл крови пациента;

  • получают плазму, богатую тромбоцитами (PRP);

  • затем тромбоциты отделяют от плазмы;

  • полученные тромбоциты разрушают с помощью охлаждения;

  • и в конце уже выделяют так называемые «факторы роста».

От количества «факторов роста» и зависит скорость заживления ран. В сравнении с PRP в лизате тромбоцитов их в 2-3 раза больше.

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На втором фото в галерее хорошо видно, насколько эффективно работает препарат. Смотрим снимки на коллаже слева направо:

  • фото №1 — ожоги на коже пациента после пожара до применения препарата;

  • фото №2 — спустя 3 дня после первого применения;

  • фото №3 — через неделю;

  • фото №4 — итог.

После использования врачи убедились, что раны пострадавшего полностью зажили за 14 дней. Как показывает практика, обычно для полного восстановления требуется месяц-полтора.

Помимо ожогового отделения лизат тромбоцитов также применяется в травматологии и сердечно-сосудистой хирургии.

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Софья Хромова