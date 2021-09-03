Но у актиния-225 есть серьезный недостаток: при его распаде образуются токсичные дочерние изотопы — франций-221 и висмут-213. Они накапливаются в печени, почках и селезенке. Именно это сдерживает широкое применение актиния в клинической практике.

Поэтому ученые и решили придумать специальную нанокапсулу, которая помогла бы эффективному изотопу избавиться от токсичности.

«Нужно быстро доставлять актиний к раковым клеткам, одновременно уберегая пациента от побочных продуктов альфа-распада. И сейчас в мире нет полностью отработанной технологии, позволяющей это сделать. Самым разумным считается подход, когда изотоп упаковывают в капсулу из биодеградируемого полимера, который с течением времени распадается в организме на безвредные элементы», — поясняет один из авторов статьи, ведущий научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Александр Тимин.

Для «упаковки» сейчас используют физический метод. Томские ученые же решили подключить химию. «Сначала мы связали изотоп с молекулой альбумина. Затем эту пару мы поместили в полимерный раствор, в котором альбумин образовал прочную ковалентную связь с полимером, то есть буквально окружил сферой белок и изотоп вместе с ним. Использовали мы коммерчески доступный полимер на основе полипептидов и полисахаридов».

Опыты проводили на лабораторных мышах. «Период полураспада актиния-225 — десять дней, а капсула остается стабильной как минимум две недели. Это подтвердили эксперименты», — поясняет ученый.