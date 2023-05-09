Тест: ответьте на 10 вопросов, которые помогут понять, есть ли у вас детские травмы

Очень многие наши психологические проблемы корнями уходят в детство. Однако будем реалистами: какими бы заботливыми и любящими ни были наши родители, все равно наверняка они тоже ошибались или ненароком ранили нас. Есть разница между неидеальным детством и настоящими травмами, которые серьезно влияют на всю последующую жизнь.
Как понять, что ваше детство оставило эмоциональные шрамы? Блогер и педиатр под ником «Доктор Пит»
Родители часто сильно ругали вас, унижали, оскорбляли или вели себя так, что вы боялись, что вам могут причинить физическую боль?
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