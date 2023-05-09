Тест: ответьте на 10 вопросов, которые помогут понять, есть ли у вас детские травмы

Очень многие наши психологические проблемы корнями уходят в детство. Однако будем реалистами: какими бы заботливыми и любящими ни были наши родители, все равно наверняка они тоже ошибались или ненароком ранили нас. Есть разница между неидеальным детством и настоящими травмами, которые серьезно влияют на всю последующую жизнь.