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Тест: ответьте на 10 вопросов, которые помогут понять, есть ли у вас детские травмы

К сожалению, дети беззащитны и далеко не всегда сами понимают, что живут в ужасных условиях. А потом неосознанные травмы родом из детства влияют на жизнь уже взрослого человека.

9 мая 2023
страхи из детства
Источник:
unsplash.com

Очень многие наши психологические проблемы корнями уходят в детство. Однако будем реалистами: какими бы заботливыми и любящими ни были наши родители, все равно наверняка они тоже ошибались или ненароком ранили нас. Есть разница между неидеальным детством и настоящими травмами, которые серьезно влияют на всю последующую жизнь.

Как понять, что ваше детство оставило эмоциональные шрамы? Блогер и педиатр под ником «Доктор Пит» рассказал о простом тесте из 10 вопросов, который поможет проанализировать свое прошлое и понять, нужна ли вам помощь специалиста.

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ТЕСТ
Было ли ваше детство травмирующим?
1 / 10

  1. Родители часто сильно ругали вас, унижали, оскорбляли или вели себя так, что вы боялись, что вам могут причинить физическую боль?

  • Да

  • Нет

Автор текста:Дарья Гапионок
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