Тест-картинка: проверьте за минуту, насколько гибкое у вас когнитивное мышление

Джон Ридли Струп известен своими экспериментальными исследованиями в области познавательных процессов. В своих работах он применял несколько вариантов теста. Мы предлагаем вам один из них.
Этот тест может показать гибкость или, наоборот, ригидность когнитивного мышления. Кстати, задачи на его основе часто включают в программы по саморазвитию и тренировке мозга.
Ну что, попробуете?
Посмотрите на картинку и назовите цвета, которыми написано каждое слово.
Вы в основном читали слова.
Вы называли цвет шрифта, не обращая внимания на смысл слов.
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