Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Тест-картинка: проверьте за минуту, насколько гибкое у вас когнитивное мышление

Этот тест американского психолога Джона Ридли Струпа до сих пор используется в психологии, хотя впервые был опубликован еще в первой половине прошлого века.

4 мая 20231
какое полушарие мозга доминирует
Источник:
iStocphoto

Джон Ридли Струп известен своими экспериментальными исследованиями в области познавательных процессов. В своих работах он применял несколько вариантов теста. Мы предлагаем вам один из них.

Этот тест может показать гибкость или, наоборот, ригидность когнитивного мышления. Кстати, задачи на его основе часто включают в программы по саморазвитию и тренировке мозга.

Ну что, попробуете?

ТЕСТПройден 1190 раз
Тест на гибкость когнитивного мышления
1 / 1

Посмотрите на картинку и назовите цвета, которыми написано каждое слово.

  • Вы в основном читали слова.

  • Вы называли цвет шрифта, не обращая внимания на смысл слов.

На нашем сайте есть еще много разных тестов. Ответив на 10 вопросов этого теста, вы можете определить свой психологический возраст. А ЗДЕСЬ вы можете узнать, какое полушарие мозга вами управляет. Еще один простой тест в один клик может рассказать о скрытых чертах вашей личности.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Психология