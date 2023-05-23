- Если вы хотите иметь запас бодрости и достаточный уровень энергии в течение всего дня, обратите внимание на свои завтраки. Они обязательно должны содержать в балансе и жиры, и белки, и сложные углеводы, — советует Юлия Ходос. — Монозавтраки, состоящие только из каши или яичницы, например, не дают чувства сытости надолго, а значит, и запасы энергии иссякнут быстро. Наверняка вы замечали, что уже через пару часов после утренних овсянки или йогурта хочется чем-то перекусить. Пример бодрящего завтрака: омлет, бутерброд сыром, салат с овощами.