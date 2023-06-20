Невролог Демьяновская объяснила, почему возникает опоясывающий лишай и чем его лечить

Опоясывающий лишай правильно называть опоясывающим герпесом (herpes zoster). Эта вирусная инфекция поражает взрослых и проявляется болезненной сыпью на ограниченном участке тела или лица. Болезнь вызывает тот же вирус, который провоцирует ветрянку у детей, рассказала «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
У детей одно, у взрослых — другое
Ветряную оспу у детей, а также опоясывающий герпес у взрослых вызывает вирус варицелла-зостер, или вирус герпеса человека 3-го типа. Дело в том, что после перенесенной ветрянки варицелла-зостер, как и другие вирусы герпеса, навсегда остается в организме. Иммунная система сдерживает его, и он «засыпает» в крупных нервных узлах. Но если в дальнейшем иммунитет снижается, то вирус может реактивироваться и спровоцировать опоясывающий герпес.
«Он распространяется по нервным стволам, пока не достигнет терминалей нервного волокна и не найдет выход на коже в виде пузырьковых высыпаний», — объясняет Екатерина Демьяновская.
Опоясывающий герпес не столь редкая болезнь, его частота в среднем составляет 1,5–6 случаев на 1000 человек в год. Он развивается у взрослых, которые в детстве перенесли ветряную оспу либо были вакцинированы против ветряной оспы с помощью живой ослабленной вакцины. Риск заболевания значительно возрастает в старшем возрасте. При этом инфицированные опасны для окружающих, в частности для тех, кто не болел ветряной оспой ранее.
Сначала всегда ветрянка
Так как опоясывающий герпес — прямое следствие ветряной оспы, то человек без иммунитета к варицелла-зостер не может заболеть сразу, у него контакт с больным опоясывающим герпесом способен спровоцировать ветрянку. Вирус легко передается через воздух, общее постельное белье или полотенца, на которые попала жидкость из вскрывшихся элементов сыпи.
Вероятность заболеть выше у людей старше 50 лет, беременных женщин, пациентов с иммунодефицитными состояниями, например ВИЧ-инфицированных или онкобольных, а также у тех, кто принимает лекарства, подавляющие иммунитет, рассказывает врач.
Ведущие симптомы болезни — боль по ходу пораженного нервного ствола и сыпь, которая по локализации соответствует зоне иннервации этого же нерва. Боль настолько сильная, что дискомфорт доставляет даже прикосновение тонкой ткани к телу. При этом интенсивность боли далеко не всегда коррелирует с выраженностью сыпи.
Он пожизненно хранится в нервах
Вирус варицелла-зостер сохраняется в спинномозговых нервных узлах и ганглиях черепно-мозговых нервов. По ходу отходящих от них нервных стволов могут появиться высыпания. Локализация зависит от того, какой нерв поражен. В большинстве случаев это спинномозговые корешки, реже — ветви тройничного нерва.
Перемещаясь по ходу нервов, вирус вызывает сильную боль, которая может предшествовать высыпаниям, — это неблагоприятный прогностический фактор в отношении развития стойкого болевого синдрома — постгерпетической невралгии, может возникать одновременно с высыпаниями или в разгаре их появления.
«Сыпь похожа на простой герпес: группы мелких пузырьков на фоне покраснения кожи, заполненные мутной жидкостью, которые со временем вскрываются и покрываются корочками», — уточняет эксперт.
Могут быть осложнения
Обычно иммунитет сам справляется с вирусом, кожа полностью очищается за 2–4 недели. Однако иногда опоясывающий герпес может привести к осложнениям и последствиям. Тяжелые осложнения опоясывающего герпеса — герпетический (вызванный вирусом варицелла-зостер) менингит и менингоэнцефалит. Вероятность их развития повышается, если высыпания локализуются на голове или в области лица. Офтальмический опоясывающий герпес (поражающий одну ветвь тройничного нерва) может привести к герпетическому кератиту, вплоть до изъязвления роговицы.
Но даже при относительно легком течении острого периода опоясывающего герпеса примерно у 20% пациентов развивается постгерпетическая невралгия — боль, которая ощущается в зоне иннервации пораженного нервного ствола на бывшем месте сыпи, она может беспокоить человека спустя месяцы и годы после болезни. Чем старше человек, тем выше риск развития такого осложнения.
«Также факторами риска постгерпетической невралгии выступают женский пол, длительный болевой продромальный период, высокая интенсивность боли в остром периоде», — предупреждает Екатерина Демьяновская.
Всегда нужен врач
Диагностикой и терапией опоясывающего герпеса занимаются врач-инфекционист, невролог и дерматолог. При необходимости может потребоваться консультация офтальмолога и физиотерапевта.
Врач может понять, что у человека опоясывающий герпес, по характерным симптомам — сильной боли по ходу нерва и высыпаниям на коже. Но без высыпаний диагноз неочевиден, ведь боль может быть симптомом множества заболеваний. Бывает, что пациенты с опоясывающим герпесом попадают в отделения хирургического профиля, некоторым даже делают операции, считая, что боль спровоцирована, например, желчнокаменной болезнью.
И только после появления высыпаний становится понятна причина боли. Для уточнения диагноза специалист назначит анализ крови на антитела к вирусу или ПЦР-тест, чтобы выявить ДНК возбудителя в спинномозговой жидкости. Реже может потребоваться исследование содержимого высыпаний. После появления сыпи картина заболевания довольно типична, поэтому, как правило, серологические или молекулярно-генетические исследования нужны, только если заболевание протекает с нехарактерными симптомами или с серьезными осложнениями.
Лечат препаратами от вирусов
Для лечения используют высокие дозы противовирусных препаратов на основе ацикловира.
«Чтобы облегчить боль, врач может дополнительно рекомендовать нестероидные противовоспалительные средства (только в эритемном периоде, пока есть воспаление), противосудорожные препараты, средства для восстановления нервного волокна, противоотечные и антигистаминные. Для обработки высыпаний используют фукорцин или другие средства с подсушивающими свойствами», — рассказывает эксперт.
В большинстве случаев опоясывающий герпес протекает без осложнений, однако сама болезнь довольно тяжело переносится, особенно пожилыми пациентами. Чтобы снизить риск ее возникновения, врачи советуют вакцинироваться от ветряной оспы.
Опоясывающий герпес развивается у людей, переболевших ветрянкой или привитых живой аттенуированной вакциной, а сегодня используются только такие. Тем не менее у вакцинированных против ветряной оспы риск развития опоясывающего герпеса несколько ниже.
«Против опоясывающего герпеса есть отдельные вакцины: рекомбинантная и вакцина, содержащая еще более ослабленную форму вируса. Вакцинироваться рекомендуют людям старше 50 лет, чтобы поддержать иммунитет против вируса варицелла-зостер и снизить вероятность его реактивации», — резюмирует врач.