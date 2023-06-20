Невролог Демьяновская объяснила, почему возникает опоясывающий лишай и чем его лечить

Ветряную оспу у детей, а также опоясывающий герпес у взрослых вызывает вирус варицелла-зостер, или вирус герпеса человека 3-го типа. Дело в том, что после перенесенной ветрянки варицелла-зостер, как и другие вирусы герпеса, навсегда остается в организме. Иммунная система сдерживает его, и он «засыпает» в крупных нервных узлах. Но если в дальнейшем иммунитет снижается, то вирус может реактивироваться и спровоцировать опоясывающий герпес .