«Жизнь разделилась на до и после»
Трехлетняя абсолютно здоровая девочка чуть не умерла от осложнения самой банальной ветрянки. Малышка подхватила вирус в детском саду, как это часто бывает, но через несколько дней довольно легкого течения болезни попала в реанимацию с тяжелейшими симптомами. Историей болезни дочери поделилась ее мать в одном из
«Дочь к 3,5 года ничем серьезнее простуды не болела. Ветрянкой заразилась в саду. Я запаниковала, но потом подумала, что даже хорошо в таком возрасте переболеть и забыть. Высыпаний у дочки почти не было, ничего не беспокоило, ну может, только снижение аппетита и слабость.
Прошло несколько дней. Мы возвращались на машине от родителей после выходных, ребенок спал в автокресле. У дома я начала собирать вещи. Вдруг муж кричит, что с дочкой что-то не так. Вижу, у нее идет пена изо рта и взгляд пустой — в никуда…»
«Никаких прогнозов не давали»
«Мы с мужем были в шоке, просто долетели в ближайшую больницу, дочь ни на что не реагировала. В приемном отделении врач сказал, что это похоже на приступ эпилепсии, либо отравление. Ребенка забрали в реанимацию, подключили к ИВЛ.
В итоге врачи поставили диагноз «острый ветряночный энцефалит», но никаких прогнозов не давали, речь шла только о сохранении жизни. Через пять часов дочь в тяжелом состоянии увезли в областную больницу. Мы поехали на машине за ней, просто не смогли оставить ребенка. Но нас отправили домой. Сказали, что дорога прошла нормально. Дома я не могла уснуть — плакала, в голову лезли страшные мысли.
На следующий день нас пустили к дочери, эмоции сложно описать, но прогнозы были утешительные, да и я почему-то где-то внутри чувствовала, что она справится…»
«Часть меня осталась в реанимации»
«Через сутки в реанимации, которые мы, наверное, никогда не забудем, дочь перевели в инфекционное отделение. Поначалу я боялась, что у ребенка будут какие-то откаты в развитии. Но она была веселая, бегала, разговаривала, просила купить ей мороженое.
Две недели мы провели в инфекционном отделении, и вот уже две недели, как дома. По анализам и МРТ со здоровьем у дочки все хорошо — как было и до болезни. Только вот у нас теперь — страх на всю оставшуюся жизнь. А часть меня осталась там, в реанимации…»
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Чем опасна банальная ветрянка
- Многие родители считают ветрянку легкой и безопасной инфекцией, но всегда стоит помнить — вирус коварен, — предупреждает мам и пап врач-педиатр Елена Парецкая. — Он относится к группе герпесных, третьего типа или H.Zoster, и у детей провоцирует повышение температуры, высыпания на коже с зудящими пузырьками. Многие дети, но далеко не все, переносят ветрянку относительно легко, с 2-3 днями лихорадки и сыпью только на коже.
Стоматит
- У некоторых детей ветрянка может проявиться в форме стоматита — пузырьки высыпают на слизистых рта. Из-за этого дети не могут нормально есть, у них болят язвочки, из-за чего малыши постоянно плачут, отказываются от питья и пищи и теряют вес, — рассказывает врач-педиатр.
Высыпания
Еще один неприятный вариант осложнений ветрянки — высыпания в области промежности, на гениталиях.
- Они тоже сильно болят и зудят, особенно при мочеиспускании и дефекации, — говорит врач.
Бронхит, пневмония и энцефалит
- Самые тяжелые осложнения ветрянки — ветряночные бронхиты, пневмонии и энцефалиты — возможны даже у совершенно здоровых детей, если их иммунная система временно ослаблена из-за жары, стресса, предыдущей простуды, — объясняет Елена Парецкая. — В этом случае прогнозы будут зависеть от того, насколько быстро малыш окажется в клинике и как скоро ему помогут врачи.
Тяжелое течение ветрянки встречается у 1-3% детей, но предсказать его заранее невозможно, уточняет доктор.
- Поэтому сейчас врачи рекомендуют привить ребенка от ветрянки, — говорит педиатр. — Кстати, дети в подростковом возрасте и взрослые переносят ветрянку хуже, а особенно опасна она при беременности. Если женщина заразится в третьем триместре, малыш может родиться с синдромом врожденной ветрянки. Его кожа будет покрыта волдырями, которые могут заживать с рубцами.