«Никаких прогнозов не давали»

«Мы с мужем были в шоке, просто долетели в ближайшую больницу, дочь ни на что не реагировала. В приемном отделении врач сказал, что это похоже на приступ эпилепсии, либо отравление. Ребенка забрали в реанимацию, подключили к ИВЛ.

В итоге врачи поставили диагноз «острый ветряночный энцефалит», но никаких прогнозов не давали, речь шла только о сохранении жизни. Через пять часов дочь в тяжелом состоянии увезли в областную больницу. Мы поехали на машине за ней, просто не смогли оставить ребенка. Но нас отправили домой. Сказали, что дорога прошла нормально. Дома я не могла уснуть — плакала, в голову лезли страшные мысли.

На следующий день нас пустили к дочери, эмоции сложно описать, но прогнозы были утешительные, да и я почему-то где-то внутри чувствовала, что она справится…»

«Часть меня осталась в реанимации»

«Через сутки в реанимации, которые мы, наверное, никогда не забудем, дочь перевели в инфекционное отделение. Поначалу я боялась, что у ребенка будут какие-то откаты в развитии. Но она была веселая, бегала, разговаривала, просила купить ей мороженое.

Две недели мы провели в инфекционном отделении, и вот уже две недели, как дома. По анализам и МРТ со здоровьем у дочки все хорошо — как было и до болезни. Только вот у нас теперь — страх на всю оставшуюся жизнь. А часть меня осталась там, в реанимации…»