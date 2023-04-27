Корь или ветрянка: врач Маркова объяснила, как по сыпи отличить одно от другого

В Петербурге заболеваемость тоже выросла, причем в разы. Если за весь прошлый год, по данным «Доктора Питера», в городе был выявлен всего один завозной случай, то к концу апреля число заболевших официально достигло 33, среди них — 14 детей. Напомним, до начала пандемии в Петербурге три года подряд регистрировали десятки заболевших — к примеру, в 2019 году число случаев кори в городе было около сотни. Однако COVID-19 на некоторое время приструнил инфекцию.