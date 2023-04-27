Корь или ветрянка: врач Маркова объяснила, как по сыпи отличить одно от другого

Немного статистики
Уже в январе 2023-го локальные вспышки кори начали фиксировать в Новосибирске, Омске, Алтайском крае, Самаре, Волгограде. Из последнего — вспышка в Дагестане. По данным местного Роспотребнадзора, к 20 апреля в республике зарегистрировали 188 лабораторно подтвержденных случаев кори.
В Петербурге заболеваемость тоже выросла, причем в разы. Если за весь прошлый год, по данным «Доктора Питера», в городе был выявлен всего один завозной случай, то к концу апреля число заболевших официально достигло 33, среди них — 14 детей. Напомним, до начала пандемии в Петербурге три года подряд регистрировали десятки заболевших — к примеру, в 2019 году число случаев кори в городе было около сотни. Однако COVID-19 на некоторое время приструнил инфекцию.
В целом по стране с января по март зарегистрировано 1089 случаев кори. Об этом
Это корь или ветрянка?
Эти инфекции часто путают, так как для далекого от медицины человека они во многом похожи. Что же в них общего и чем они отличаются друг от друга, мы спросили Дарью Маркову, заместителя директора по педиатрии СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Врач-педиатр, заместитель директора по педиатрии в СМ-Клинике в Санкт-Петербурге
И корь, и ветрянка относятся к вирусным инфекциям, и способ заражения у них тоже общий — воздушно-капельный. Если корь в основном проникает в организм через слизистые оболочки глаз, носа и рта, то ветрянку также можно получить при прямом контакте с сыпью или слюной больного человека.
Общее у них и то, что обе болезни считаются детскими, хотя в реальности заразиться ими легко и во взрослом возрасте. К тому же у взрослых они чаще вызывают более серьезные осложнения, чем у детей.
Корь особенно опасна для иммунитета и центральной нервной системы.
При кори в организме резко снижается уровень витаминов C и A, что приводит к ослаблению иммунитета и повышает шансы подхватить другие инфекции. Так, у взрослых болезнь может перетечь в пневмонию или острый отит с угрозой поражения слухового нерва.
Одно из самых серьезных осложнений этой инфекции для ЦНС — энцефалит, или воспаление тканей головного мозга.
Ветрянка способна стать причиной таких тяжелых заболеваний, как:
пневмония;
менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга);
миокардит (воспаление сердечной мышцы).
«Оба заболевания опасны и для беременных женщин. Перенесенная в первом триместре ветрянка может привести к гибели плода или развитию у него синдрома врожденной ветряной оспы. Корь, в свою очередь, опасна выкидышем и тяжелыми нарушениями в развитии плода», — добавила Дарья Маркова.
Три отличия кори от ветрянки
Для обеих инфекций характерно резкое повышение температуры. Но при кори она обычно чуть выше, чем при ветрянке, — около 39,5–40 градусов.
Характерное отличие кори — пятна белесого цвета, появляющиеся на слизистой ротовой полости. Внешне они напоминают манную крупу. Ни у одного другого инфекционного заболевания этого симптома нет.
Корь можно распознать по болезненным ощущениями и зуду в глазах. Так как первыми удар на себя принимают слизистые, корь часто сопровождается конъюнктивитом — воспалением наружной слизистой оболочки глаз.
Как по сыпи отличить корь от ветрянки
Для кори характерна сыпь в форме возвышающихся над кожей бугорков — папул в окружении красных пятнышек. Высыпания появляются поэтапно: сначала на голове, шее и плечах, а затем — на груди, руках и ногах.
При ветрянке сыпь похожа на мелкие пузырьки с жидкостью. По мере течения болезни они лопаются и сменяются небольшими язвочками, которые со временем покрываются корочкой. Высыпания неравномерные и могут появляться одновременно по всему телу, но часто — на волосистой части головы. Пузырьки сыпи могут быть не только на коже, но и на слизистых оболочках, к примеру во рту или в промежности. Для кори это нехарактерно.
Ранее о семи самых распространенных заблуждениях про корь рассказывала педиатр лаборатории «Гемотест» Надежда Альмасри.
Как и когда надо прививаться от кори
От кори прививают в детстве. Согласно Национальному календарю прививок, первую дозу вакцины ребенок получает в год, вторую — в 6 лет. Как правило, этого достаточно для формирования иммунитета к кори на последующие 18-20 лет. Для пролонгации эффекта в возрасте 25 лет врачи рекомендуют провести еще одну плановую ревакцинацию.
Для прививки во взрослом возрасте есть свои показания. Прежде всего вакцинироваться советуют, если человека не прививали в детстве или же он не знает об этом наверняка. Женщины могут дополнительно вакцинироваться на этапе планирования беременности. Наконец, прививка показана перед поездками в страны с высоким уровнем заболеваемости корью. Взрослым вакцинацию проводят в два этапа, при этом вторую дозу вводят через 1-2 месяца после первой для выработки полноценного иммунного ответа.