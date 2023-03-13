6 детских инфекций, от которых взрослый может умереть или стать калекой

Ветрянка, краснуха, корь и некоторые другие инфекции считаются детскими, потому что подавляющее число людей переносит их в период дошкольного и школьного возраста. В результате во взрослую жизнь мы шагаем со стойким иммунитетом к таким вирусам, поскольку болеем ими всего единожды в жизни.

Но если в силу различных обстоятельств вы не переболели какой-либо из этих инфекций, у вас нет прививки, то болезнь в 30-40 лет может иметь печальные последствия. Врач-педиатр клиники «АБИА» Евгения Лушнова рассказала «Доктору Питеру», каких осложнений стоит опасаться.