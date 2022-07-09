У взрослых будут осложнения: 4 инфекции, которыми лучше переболеть в детстве

Конечно, спрогнозировать точно, как будет протекать инфекция у того или иного взрослого или ребенка сложно. Возможно как легкое течение заболевания, так и тяжелые, осложненные формы — это зависит от силы иммунитета, общего состояния здоровья, сопутствующих условий и даже агрессивности конкретного штамма вируса или бактерии.
Но в целом, отмечено, что те болезни, которые традиционно относят к категории «детских» инфекций (хотя и относительно условно), чаще переносятся легче и быстрее именно в детском возрасте. У взрослых иммунная система острее и активнее реагирует на агрессию, повышается риск неблагоприятного течения. Подробнее о том, какими из инфекционных заболеваний лучше переболеть в детском возрасте, «Доктору Питеру» рассказала Александра Яковлева, терапевт, гастроэнтеролог.
гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербургеvk.com/smclinic_spb
В основном воздушно-капельные инфекции
Список «популярных» у детей болезней достаточно велик. В основном это инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. «Детские» болезни крайне заразны. Редкому ребенку удается избежать той же самой ветрянки, если его товарищи по детскому саду или классу давно «покрылись» сыпью. Взрослые переносят такие инфекции по-разному, и, вопреки распространенному убеждению, далеко не всегда в тяжелой форме.
Например, коклюш во взрослом возрасте часто можно спутать с обычной простудой, а скарлатина представляет опасность в основном для беременных женщин. И все же с большинством таких инфекций действительно лучше «разобраться» как можно раньше. Ведь болезни, с которым на ура справляется детский иммунитет, у взрослых вызывают целый ворох серьезных осложнений.
Самые коварные «детские инфекции»: корь
Корь распространяется очень быстро: шанс заразиться есть, даже если болеют соседи несколькими этажами выше. В организм вирус проникает через слизистые оболочки полостей рта, носа и глаз. Поэтому помимо насморка, высокой температуры и головных болей, характерным симптомом этой болезни является конъюнктивит — воспаление слизистой глаза.
Вирус способствует резкому ослаблению иммунной системы человека и выводит из организма необходимые для иммунитета витамины А и С. В результате «в довесок» к кори можно получить еще одну или несколько инфекций. Например, у взрослых корь может перетечь в пневмонию или тяжелый отит с рисками поражения слухового нерва. Мощный удар вирус наносит по работе центральной нервной системы, а самым страшным его осложнением является энцефалит — воспаление тканей головного мозга. У беременных корь часто оказывается причиной выкидыша или приводит к серьезной задержке умственного и физического развития плода.
Краснуха
Среди детей краснуха считается сравнительно «нестрашной» болезнью. По сравнению с другими инфекциями ее симптомы действительно могут считаться более мягкими.
Со взрослыми все совсем иначе. У них краснуха приводит к серьезным нарушениям в работе лимфатической системы и воспалению лимфоузлов в области затылка, шеи и ушей. В зоне особого риска находятся беременные женщины: в чем в 70% случаев краснуха приводит к тяжелейшим нарушениям развития плода.
Это так называемый синдром врожденной краснухи, на который приходится около четверти всех врожденных болезней. Он объединяет целый список серьезных недугов: умственную отсталость, проблемы с сердцем и со слухом, слепоту. Практически в 100% случаев при заражении краснухой врачи рекомендуют женщинам прервать беременность.
Свинка
Свинка или эпидемический паротит поражает железы организма. У детей эта болезнь часто протекает в легкой форме. Взрослые переносят свинку хуже: на высокую температуру накладывается сильная ломота в мышцах, болезненные ощущения в суставах и интоксикация.
Серьезнее оказываются и осложнения. Начав с желез за ушами и в области челюсти, вирус начинает атаковать железы других органов. Частыми последствиями свинки становятся воспаления суставов (артриты), поджелудочной железы (панкреатиты) и почек (нефриты).
Кроме того, этот вирус крайне опасен для мужчин: он способен провоцировать воспаление яичек. Поэтому у подростков в период полового созревания и у молодых мужчин свинка может обернуться серьезными проблемами с зачатием — вплоть до бесплодия.
Ветрянка или ветряная оспа
У взрослых ветрянка протекает в разы тяжелее, чем у детей. Во-первых, более ярко выраженными оказываются симптомы болезни: температура и интоксикация организма. Во-вторых, повышается риск нагноения и воспаления на месте высыпаний, а сами гнойнички распространяются не только по коже, но и по слизистым оболочкам. Вслед за ветрянкой может начаться конъюнктивит или стоматит — воспаление слизистых рта.
При тяжелом течении болезни высыпания переходят на внутренние органы. Это может спровоцировать такие серьезные болезни, как пневмония, менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга), энцефалит или миокардит (воспаление сердечной мышцы). В отдельных случаях осложнения ветрянки у взрослых могут закончиться летальным исходом.