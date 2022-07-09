У взрослых будут осложнения: 4 инфекции, которыми лучше переболеть в детстве

Конечно, спрогнозировать точно, как будет протекать инфекция у того или иного взрослого или ребенка сложно. Возможно как легкое течение заболевания, так и тяжелые, осложненные формы — это зависит от силы иммунитета, общего состояния здоровья, сопутствующих условий и даже агрессивности конкретного штамма вируса или бактерии.

Но в целом, отмечено, что те болезни, которые традиционно относят к категории «детских» инфекций (хотя и относительно условно), чаще переносятся легче и быстрее именно в детском возрасте. У взрослых иммунная система острее и активнее реагирует на агрессию, повышается риск неблагоприятного течения. Подробнее о том, какими из инфекционных заболеваний лучше переболеть в детском возрасте, «Доктору Питеру» рассказала Александра Яковлева, терапевт, гастроэнтеролог.